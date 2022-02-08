ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию Т-64БВ образца 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДК "Укроборонпром".

Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

Специалисты предприятия при проведении капитального ремонта и модернизации по заказу Министерства обороны Украины оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков.





"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью отвечают стандартам НАТО", - подчеркнул директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

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