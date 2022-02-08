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Новости Оборона
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ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию Т-64БВ образца 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДК "Укроборонпром".

ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром 01

Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром 02

Специалисты предприятия при проведении капитального ремонта и модернизации по заказу Министерства обороны Украины оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков.

ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром 03
ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром 04

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью отвечают стандартам НАТО", - подчеркнул директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

ХБТЗ испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года, - Укроборонпром 05

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Автор: 

оборона (5252) танк (2283) Харьков (7621) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+18
Танки это хорошо ,но основной упор Украине надо делать на ПВО и Ракетные войска ,ничего для этого жалеть нельзя .
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08.02.2022 17:50 Ответить
+15
Та да для нього місце для паркування завжди знайдеться 😏
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08.02.2022 17:41 Ответить
+14
дайте два! во дворе припаркую, мало ли
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08.02.2022 17:38 Ответить
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ты свиноцабака для чего интересуешься...?
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08.02.2022 20:34 Ответить
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08.02.2022 19:30 Ответить
В мене питання до фахівців- якщо першим фугасним снарядом вгатити по башті щоб знищити захист, а вслід бронебійним чи кумулятивним буде ефект?
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08.02.2022 19:34 Ответить
Да. Так и делали наши в 14-м году. Из ЗУ-23 сбивали коробочки, и потом куммулятивом из Рапиры, или СПГ.
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08.02.2022 20:09 Ответить
...а вообще для снятия ДЗ существуют гранаты с тандемными боевыми частями. Предзаряд сбивает ДЗ, а основной - юьёт без сопротивления по броне. Даже для РПГ - 7 такие разработаны.

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08.02.2022 20:13 Ответить
Вообще то, человек спрашивал о кустарном способе преодолеть ДЗ.
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08.02.2022 23:29 Ответить
про Спайк и ФГМ-148 еще можно вспомнить. Они тоже дуплетные
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08.02.2022 23:31 Ответить
як огірок-зелений і в пупирчиках
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08.02.2022 19:37 Ответить
побільше би нам таких чудових "огірків" ...
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08.02.2022 20:32 Ответить
А давайте замість танків-снарядів-броніків купимо французькі паровози та *******)
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08.02.2022 19:56 Ответить
Опять ПОКАЗУХА !! тАК ОНИ ВРОДЕ работают всего лиш один день в неделю...?
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08.02.2022 21:14 Ответить
прекрасно, а тепер пальне і набої для танка хто там чехія чи болгарія буде новою поштою пересилати
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08.02.2022 22:01 Ответить
серйозно? модель 64-го року і далі тюнінгують!? чому, тоді на тачанки не повстановлювати по два старезних кулемети?
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08.02.2022 22:20 Ответить
85 года
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08.02.2022 23:31 Ответить
Кстати Абрамс m1a2 80-го года. Но при этом основной ОБТ в США.
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08.02.2022 23:33 Ответить
где ДЗ и КАЗ??
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08.02.2022 23:14 Ответить
противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Там и этого нет.Но ты не сцы всё будет.
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10.02.2022 15:18 Ответить
Мабуть щось хотіли показати ... спеціалістам ... Іншого пояснення нема.
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10.02.2022 15:07 Ответить
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