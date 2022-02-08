С 31 января 216 врачей и 765 медицинских сестер отстранены от работы из-за отказа от вакцинации против COVID-19, - Кузин
По состоянию на 7 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило от работы 961 невакцинированного медика в связи со вступлением в силу изменений в приказ от 31 декабря 2021 года, расширяющего перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно отмечу, что не может медик позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищает только прививка", - отметил он.
Кузин уточнил, что среди отстраненных медиков – 216 врачей и 765 медицинских сестер.
Кроме того, главный государственный санитарный врач сообщил, что всего в учреждениях здравоохранения Украины (коммунальных и государственных) отстранены от работы 2 136 работников (включая врачей и персонал), что составляет примерно 0,2% от их общего количества.
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Пацієнтові значно краще без лікаря..
Этих четверых - кузина, ляшку, гундосого ишака и коломойшу нужно срочно вакцинировать и провести им лечение новым лекарством от ковида
https://filmix.ac/seria/dokumentalenyj/154583-pravda-o-vakcinah-2016.html
Это было снято еще до ковида. Речь идет о вакцинах вообще.
"Менш треба читати антиваксерів. У медсестер в голові вата."
охорона здоров'я і забезпечувати системною діяльністю державних та інших організацій.
Цивільний кодекс України Ст. 283
а громадяни мають - обов'язок щеплення;:
Ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Тем более что существует указание для судов по подобным делам принимать отрицательные решения.
А той - без совісті.
Результаты вскрытий, знают истинные диагнозы и всякое такое.
Да общаются между собой.
Так что они знают как им лучше.
В Хмельницкой области больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату
lСлавутская городская больница в Хмельницкой области взяла у банка кредит для выплаты зарплаты работникам, поскольку не получила финансирование от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
"Городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплату работникам - обещанного государственного финансирования медикам до сих пор нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работникам больницы были начислены доплаты согласно постановлению Кабинета Министров Украины №2 "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения" от 12.01.2022 года.
Однако по состоянию на 7 февраля больница не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий. Поэтому руководство больницы решило взять кредит на выплату зарплаты.
"Поскольку 7 число - крайний срок выплаты заработной платы работникам, для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО "Ощадбанк" овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы", - сообщили в медучреждении.
А вот с помощью молитв, заговоров и ромашек с подорожником, не сделали ни чего.
Перед началом строительств постились, молились и эти крепости, храмы, замки стоят по сей день. Картины, написанные с молитвой, стоят сегодня бешеных денег. С молитвой создавали Америку, и она, при всех недочётах, является самой набожной страной в мире. И самой сильной в военном смысле, чтобы смотреть за порядком.
Навіщо вони обрали цю професію, якщо медицина для них - це не наука?
В Італії вже давно відсторонили усіх медичних працівників нонваксерів.