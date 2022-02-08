С 31 января 216 врачей и 765 медицинских сестер отстранены от работы из-за отказа от вакцинации против COVID-19, - Кузин

По состоянию на 7 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило от работы 961 невакцинированного медика в связи со вступлением в силу изменений в приказ от 31 декабря 2021 года, расширяющего перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно отмечу, что не может медик позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищает только прививка", - отметил он.

Кузин уточнил, что среди отстраненных медиков – 216 врачей и 765 медицинских сестер.

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Кроме того, главный государственный санитарный врач сообщил, что всего в учреждениях здравоохранения Украины (коммунальных и государственных) отстранены от работы 2 136 работников (включая врачей и персонал), что составляет примерно 0,2% от их общего количества.

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