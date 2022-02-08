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Команда Зеленского руками Кабмина хочет сорвать конкурс на главу НАБУ, - ЦПК

Команда Зеленского руками Кабмина хочет сорвать конкурс на главу НАБУ, - ЦПК

Кабинет министров намерен просрочить утверждение конкурсной комиссии, чтобы создать основания отменить или затормозить весь конкурс на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленского начинает ад в конкурсе на директора НАБУ. Мало им стыда с конкурсом в САП. Как именно? Кабмин собирается просрочить утверждение конкурсной комиссии, чтобы создать основания снести весь конкурс через ОАСК", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что у правительства есть только два заседания на то, чтобы не нарушить закон и назначить комиссию вовремя. Одно из них должно состояться в среду, 9 февраля, другое - в понедельник, 14-го.

По данным председателя правления ЦПК Виталия Шабуніна, противодействовать проведению конкурса власть пытается из-за того, что ей не нравятся делегированные международными партнерами Украины члены комиссии, которая будет проводить конкурс.

Он пишет, что "такую ​​истерику в Офисе президента" вызвали такие члены комиссии:

  • Повилас Малакаускас – экс-директор Службы (https://bit.ly/3oxPtOI) спецрасследований (правоохранительный антикорорган) в Литве и экс-директор Департамента (https://bit.ly/3Lj3PMt) госбезопасности Литвы. Имеет более 20 лет опыта работы на ТОП должностях в сфере безопасности, антикоррупции в Литве.

  • Карен А. Гринавей – более 22 лет была агентом и руководителем следственных групп ФБР. Специализировалась на противодействии международной коррупции и оргпреступности из бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Африки и Азии.

  • Драго Кос – глава рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в OECD (ключевая аналитическая орг. стран G20). В 2003-2011 годах возглавлял Группу государств по борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. С 2004 по 2010 год был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении.

"Особенно Банковая бесится с Драго Коса. Последний, напомню, также является членом конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. В той комиссии он прямо обвинил опешную часть комиссии в подигрывании коррупционерам", - добавил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин затягивает назначение членов комиссии по избранию директора НАБУ, чтобы снести весь конкурс через ОАСК, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4241) конкурс (1146) Шабунин Виталий (541) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+17
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08.02.2022 18:44 Ответить
+13
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08.02.2022 19:01 Ответить
+12
Трохи не по темі.
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08.02.2022 19:00 Ответить
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08.02.2022 18:44 Ответить
органы у нас "слугоохранительные", а не правоохранительные.
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08.02.2022 18:56 Ответить
Та етого нє можєт бить,патамуша Он сам лічна обєщал...
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08.02.2022 18:44 Ответить
Як не новина, так все думаю про наш мудрий нарід!
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08.02.2022 18:45 Ответить
Тому що крадуть безбожно.
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08.02.2022 18:45 Ответить
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08.02.2022 18:45 Ответить
Так если будут независимые антикоррупционные органы, тогда зе-твари не смогут грабить страну!
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08.02.2022 18:52 Ответить
В країні війна, а вони все не можуть натириться. До стінки всю цю шоблу як рекомендував Кузьма.
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08.02.2022 18:54 Ответить
Кузьма это только о демократах говорил. Был бы он жив, то он бы рассказывал какой Зеленский молодец.
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08.02.2022 18:55 Ответить
Не буду сперчатися з шанувальниками Киркорова
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08.02.2022 19:19 Ответить
Ты просто вспомни против кого он выступал. Как он срал на Оранжевых с его знаменитым хитом Кинули. Кстати, прямо сейчас к нашим новым подходит. Кто не помнит. Но изначально песня была написана, чтобы вернуть Януковича в премьерское кресло. https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M

Пятнадцать лет прошло, а у меня до сих блювота от неё.
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08.02.2022 19:23 Ответить
Прям идеально подходит к выборам 19 года. Может реально заюзать его на протестах? Хоть какая-то польза.

Кинули, як лохів розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас тут просто..
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08.02.2022 19:26 Ответить
Не за любов до Януковича його вбили, це знають всі. Поважати треба патріотів.
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08.02.2022 19:26 Ответить
Он сам себя убил. И он не был патриотом, если речь про демократию и сильную Украину. Я не спорю о наличии у него какого-то местечкового патриотизма, но это не то что угроза пророссийским силам или каким-то бандитам. Это очень удобный такой патриотизм. Я даже больше скажу - если вот завтра Путин оккупирует Украину, то вот такие вот как Кузьма в вышиванке и на чистом украинском сами вылезут поддерживать Путина, если Россия им, конечно даст.
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08.02.2022 19:29 Ответить
Мабуть ви пишете прямо із окопа. Якщо це так я вибачаюсь.
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08.02.2022 19:31 Ответить
Як вбили? Хтось примусив його перти 140?
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08.02.2022 19:38 Ответить
Да що ви носитесь з цим Кузьмою. Прямо великий пророк був.
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08.02.2022 19:04 Ответить
С ним стало всё понятно еще когда он пел про Дельфина для Зеленых и Озиме Поколиння. Любая партия, которая отвалит ему достаточно деньжат могла взять его на пользование.
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08.02.2022 19:08 Ответить
Навіть Вакарчука не вдалося використати, втік.
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08.02.2022 19:20 Ответить
Цель Вакарчука было завести партию и сформировать коалицию со Слугами. Но не получилось и Вакарчук ушел. А так бы остался.
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08.02.2022 19:24 Ответить
Про це він вам повідомив у фейсбуці?
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08.02.2022 19:27 Ответить
Это как бы известный факт. По изначальным прогнозам так выходило. Вакарчука даже видели премьером. Но потом ему просто нечего было ловить. Короче, Голос не взлетел.
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08.02.2022 19:30 Ответить
Яка ворона це факт рознесла? Перший раз чую. Може Скобєєва його знає?
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08.02.2022 19:33 Ответить
Я помню эти слухи и заявления голоса про возможную коалицию. Всё это было. Самое новое подтверждение этой инфы в недавней статье на УП, но это было понятно уже два года назад. Короче, Вакарчук не предал Голос. Он просто понял, что то за чем он шел не реализуемо из-за того, что у Слуг монобольшинство. Что не отменяет, конечно, кидалово избирателей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/02/7/7323033/
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08.02.2022 19:35 Ответить
Вакарчук и Слуги выглядели как новые реформаторы, которые сменят старых лиц. Но вот из-за того что мудрый нарид проголосовал за Слуг, то сформировалась монокоалиция. А это привело к тому что у Зеленского оказалось куча лишней власти и он посчитал себя царем. А оттуда приход к нему в команду Ермака и прочих и теперешний дрейф в сторону России. Я не исключаю, что будь Вакарчук премьером, то сейчас было бы всё совсем иначе, но мудрый нарид решил отдать всю полноту власти зелебобам.
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08.02.2022 19:32 Ответить
кузьма был еще тем гандоном, за бабло мамку бы трахнул
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08.02.2022 20:34 Ответить
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Понавыбирали - йижте.
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08.02.2022 18:54 Ответить
Трохи не по темі.
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08.02.2022 19:00 Ответить
Потому что их цель убить экономику или чтобы люди давали взятки, чтобы не замечали нарушения.
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08.02.2022 19:04 Ответить
Выбрали клоуна поржать - так ржите. Причем тут Украина?!
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08.02.2022 19:06 Ответить
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08.02.2022 19:08 Ответить
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08.02.2022 19:01 Ответить
Про боротьбу з корупцію зелена сопля ні слова. Зато смартфони пенсіонерам збирається роздати. Щоб потім скористатись їхніми голосами і спи@дити в 1000 разів більше! Що це,як не прямий підкуп?
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08.02.2022 19:04 Ответить
шабунька руками зелёмского и кабмина хочет сосать больше зеленых бумажек с грантов выделенных "на бурутьбу". Сначала создал себе проблему, а теперь героически её решает.
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08.02.2022 19:14 Ответить
Ага.
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08.02.2022 19:18 Ответить
Зараз як ніколи важлива бородьба з корупцією, союзники хочуть знати що та допомога яку вони надають не буде розкрадена, у зе є ще шанс залишитися при владі, але як тільки російські війська відступлять його президентські дні швидко закінчаться.
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08.02.2022 19:35 Ответить
Зачем? Сроки сейчас закончатся, а потом Зеленский назначит своих марионеток.
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08.02.2022 19:37 Ответить
Де американці з САНКЦІЯМИ?
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08.02.2022 19:38 Ответить
Незалежні органи зразу візьмуться за зелених придурків, тому їм такі органи не потрібні. Це було видно ще 2 роки назад, но люди чомусь хотіли нового експерименту. Але його результати бьють більше всього по тих хто голосував за ЗЕ та його злочинців...
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08.02.2022 19:49 Ответить
Як же цей Зеленько всіх дістав ! Брехунець і конченний №окидьок!
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08.02.2022 20:53 Ответить
А рашка руками команды зеленского хочет заграбастать Украину в рабство...
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08.02.2022 21:10 Ответить
Украина целиком никому не нужна,ну разве что Китай сможет развиваться как и прежде с такой гирей на шее,а вот по частям это совершенно другое дело и соседи не скрывают своих планов.
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09.02.2022 09:48 Ответить
Ну ? И что это меняет ?По кускам можно ?
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09.02.2022 11:39 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZURQbmAMWGxpZzuohEfImQTTVbliI1jtMfpRxeUfIdEpvXk0eXhWbe06fQjQBJzPPYbjfQx0zWLeufkp2u527KsDYoW6n2dhcu_tfD_AVwIck-oGLwOoy6tLlE6yYMcXZ9yqPQFtihBvg0yXFKPPpJy&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7725422347483804?__cft__[0]=AZURQbmAMWGxpZzuohEfImQTTVbliI1jtMfpRxeUfIdEpvXk0eXhWbe06fQjQBJzPPYbjfQx0zWLeufkp2u527KsDYoW6n2dhcu_tfD_AVwIck-oGLwOoy6tLlE6yYMcXZ9yqPQFtihBvg0yXFKPPpJy&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·



Покращення від Зеленського та Гетманцева. Мінфін та Мінюст випустили наказ, який тепер робить обов'язковим отримання дозволу на купівлю чи продаж будь-якої нерухомості. Я навіть уявляю, як тепер проходитиме отримання цього дозволу. Бажаєте швидко отримати? Дайте на лапу. Не хочете швидко отримати і готові поставити угоду під загрозу зриву? Ну ок. Тоді чекайте. Довго. Чекайье, поки що не захочете дати на лапу. Красива схема. В стилі Зе. І безвідмовна. А поки дозволу не отримаєте, то угоди не буде. Зе та Гетьманців подбають про це. Дякую, дуже дякую.
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08.02.2022 22:32 Ответить
САП зебуїни вже похєрили, тепер взялися за НАБУ
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08.02.2022 22:35 Ответить
 
 