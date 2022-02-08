Команда Зеленского руками Кабмина хочет сорвать конкурс на главу НАБУ, - ЦПК

Кабинет министров намерен просрочить утверждение конкурсной комиссии, чтобы создать основания отменить или затормозить весь конкурс на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленского начинает ад в конкурсе на директора НАБУ. Мало им стыда с конкурсом в САП. Как именно? Кабмин собирается просрочить утверждение конкурсной комиссии, чтобы создать основания снести весь конкурс через ОАСК", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что у правительства есть только два заседания на то, чтобы не нарушить закон и назначить комиссию вовремя. Одно из них должно состояться в среду, 9 февраля, другое - в понедельник, 14-го.

По данным председателя правления ЦПК Виталия Шабуніна, противодействовать проведению конкурса власть пытается из-за того, что ей не нравятся делегированные международными партнерами Украины члены комиссии, которая будет проводить конкурс.

Он пишет, что "такую ​​истерику в Офисе президента" вызвали такие члены комиссии:

Повилас Малакаускас – экс-директор Службы (https://bit.ly/3oxPtOI) спецрасследований (правоохранительный антикорорган) в Литве и экс-директор Департамента (https://bit.ly/3Lj3PMt) госбезопасности Литвы. Имеет более 20 лет опыта работы на ТОП должностях в сфере безопасности, антикоррупции в Литве.

Карен А. Гринавей – более 22 лет была агентом и руководителем следственных групп ФБР. Специализировалась на противодействии международной коррупции и оргпреступности из бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Драго Кос – глава рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в OECD (ключевая аналитическая орг. стран G20). В 2003-2011 годах возглавлял Группу государств по борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. С 2004 по 2010 год был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении.

"Особенно Банковая бесится с Драго Коса. Последний, напомню, также является членом конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. В той комиссии он прямо обвинил опешную часть комиссии в подигрывании коррупционерам", - добавил Шабунин.

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