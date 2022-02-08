"Возможно, это устраивает стороны нормандского формата", - Никифоров об отзыве закона о переходном периоде
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве из Верховной Рады проекта закона якобы во исполнение условий "нормандского формата".
Речь идет о проекте закона "О государственной политике переходного периода", отозванном из Верховной Рады правительством.
Никифоров отметил, что Кабинет министров объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
"К нему же были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не отменяет другое, возможно и так, и так. Возможно… это устраивает стороны нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной", – заявил он.
По словам Никифорова, пока неизвестно, когда законопроект будет внесен на рассмотрение парламента снова.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Москве, что президент Владимир Зеленский отозвал проект закона якобы во исполнение своих обязательств в этом формате.
Он не уточнил название документа, однако в последнее время из Верховной Рады отозвали только один проект закона – "Об основах государственной политики переходного периода". Об его отзыве сообщил Кабинет министров 25 января, объяснив это необходимостью доработать текст в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее отрицал, что отзыв документа был связан с "нормандским" форматом.
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Франко доил Гитлера, а в ответ о тевтонском братстве одной дивизией отделался.
Проффесор Виктор Фёдорыч ***** на 3 лярда раскрутил, дескать о Таёжном союзе думать буду. Ща Клоун за лярд евро закон отозвал, за два вернёт?
вопрос не в зележопых, а в том, кто окажет им сопротивление.
Жду реакции Пороха, Гудименко и остальных...
Как и обратная аббревиатура караванов PQ и QP, так и ваша влажная фантазия о поставках в США стратегического сырья из СССР.
А материал современного якутского скульптора стратегическим сырьём не считается, Ксюша. Когда бабло за Ленд-Лиз вернёте, как и боевые корабли, что в США СССР выделило, оторвав их у своего воюющего флота?
- 3 рейх не создал бы проблем экономическому лидерству а значит и развитию САСШ?
- Обратные поставки СССР -САСШ 2.5 млн.$. Да, на фоне 12 млрд. в прямом направлении мизер, но факт есть. Бритам 30 с копейками насчитали, так что союз не уникален в этом плане.
- и по поводу реальности: не напомните , когда там у США были наибольшие темпы экон. роста? Не после ли мировых войн? Догадываетесь почему? Помогу-производителей кроме них не было, конкуренты на своих заводах кирпичики разбирали😁. Это если упрощённо, для вас.
А это уже кланяются пиндосу в 1922 году ваши предки
- Я ни чего там таки не вижу, а таки ощущаю.
- И шо ви ощушаете?
- Я, Софочка немножко так себе ощущаю шо таки вижу перед собой не сотрудников ОПы, а заповедник дегенератов.
2015 год. Росийский диверсант-террорист полковник Гиркин:
Почему Росии важно впихнуть дамбас обратно в Украину на условиях кремля. С Росии сразу же снимают санкции, и она восстанавливает разорванные связи и торговлю с Европой. Украина получает якорь который тянет ее обратно в советский союз. О НАТО, Евросоюзе, безвизе, Украина забывает. Так же как забывает о крыме и о тех смешных санкциях за крым. В итоге Росия наращивает еще большую мощь и влияние, Украина стает мелким прыщем-изгоем о котором постепенно все забывают типо приднестровья.
а иначе с чего бы то шапке на воре гореть?
Як, власне, і сам 44-річний Верховний Нелох.