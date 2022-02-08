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"Возможно, это устраивает стороны нормандского формата", - Никифоров об отзыве закона о переходном периоде

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве из Верховной Рады проекта закона якобы во исполнение условий "нормандского формата".

Речь идет о проекте закона "О государственной политике переходного периода", отозванном из Верховной Рады правительством.

Никифоров отметил, что Кабинет министров объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"К нему же были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не отменяет другое, возможно и так, и так. Возможно… это устраивает стороны нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной", – заявил он.

По словам Никифорова, пока неизвестно, когда законопроект будет внесен на рассмотрение парламента снова.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Москве, что президент Владимир Зеленский отозвал проект закона якобы во исполнение своих обязательств в этом формате.

Он не уточнил название документа, однако в последнее время из Верховной Рады отозвали только один проект закона – "Об основах государственной политики переходного периода". Об его отзыве сообщил Кабинет министров 25 января, объяснив это необходимостью доработать текст в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее отрицал, что отзыв документа был связан с "нормандским" форматом.

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Автор: 

законопроект (3237) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1379) Сергей Никифоров (157)


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Топ комментарии
+20
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на вимогу Росії в межах "нормандського формату" з розгляду Верховної Ради Україниhttps://www.5.ua/polityka/makron-pidtverdyv-shcho-ukraina-vidklykala-zakonoproiekt-pro-deokupatsiiu-na-vymohu-rf-u-zelenskoho-tse-zaperechuvaly-267577.html був знятий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" .
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08.02.2022 19:00 Ответить
+15
Ну так ЗЕбилам не нужны были ни армия, ни мова, ни вира! Да и от войны они устали. КушайТЕ!
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08.02.2022 19:03 Ответить
+11
Не нужно избирать антиукраинскую власть, тогда все будет ок.
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08.02.2022 19:12 Ответить
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Не нужно идти на уступки Путину
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08.02.2022 18:58 Ответить
так ЗЕ уже 1млрд путинских денег взял из рук Макрона! Просто так что ли бабки дали
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08.02.2022 19:01 Ответить
Владимир Ильич брал деньги у немцев - немцам это дало революцию и Клару Цеткин.
Франко доил Гитлера, а в ответ о тевтонском братстве одной дивизией отделался.
Проффесор Виктор Фёдорыч ***** на 3 лярда раскрутил, дескать о Таёжном союзе думать буду. Ща Клоун за лярд евро закон отозвал, за два вернёт?
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08.02.2022 23:18 Ответить
Не нужно избирать антиукраинскую власть, тогда все будет ок.
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08.02.2022 19:12 Ответить
Сдадут твари ЗЕленые Украину.
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08.02.2022 21:36 Ответить
уже, вроде.

вопрос не в зележопых, а в том, кто окажет им сопротивление.

Жду реакции Пороха, Гудименко и остальных...
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08.02.2022 21:57 Ответить
Нікіфоров-це якесь мичаніє...
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08.02.2022 19:00 Ответить
Не якесь, а ахметівське, та ще й криворізьке.
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08.02.2022 19:02 Ответить
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на вимогу Росії в межах "нормандського формату" з розгляду Верховної Ради Україниhttps://www.5.ua/polityka/makron-pidtverdyv-shcho-ukraina-vidklykala-zakonoproiekt-pro-deokupatsiiu-na-vymohu-rf-u-zelenskoho-tse-zaperechuvaly-267577.html був знятий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" .
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08.02.2022 19:00 Ответить
З нами уже ведуть себе, як з якимось непотребом: указують які закони приймати а які ні, куди вступати а куди ні, з ким дружити а з ким ні, навіть якою мовою розмовляти і яких героїв шанувати... А не ходили би вони ...
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08.02.2022 19:01 Ответить
Ну так ЗЕбилам не нужны были ни армия, ни мова, ни вира! Да и от войны они устали. КушайТЕ!
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08.02.2022 19:03 Ответить
А як ви будете вести себе, наприклад, з м'ячем? Який не має рота щоби вам заперечити проти чергового тренування, бо він є об'єктом на цьому тренуванні, який ви маєте намір катати по полю, чи буцати у стіну. Та, власне, він не має наміру заперечувати, бо його справа бути битим, або тихеньео лежати в кутку. Гадаю, вам не спаде на думку з цих приводів консультуватися з м'ячем, якому нема різниці, як називається вулиця якою ви йдете на тренування, де є освітлення і е поклали асфальт.
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08.02.2022 22:09 Ответить
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08.02.2022 19:02 Ответить
Та вже навчилися "довіряти" заявам керівників як Франції так і Німеччини, це ще ті "друзі" України. Недарма кажуть, що друзі пізнаються в біді.
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08.02.2022 19:07 Ответить
Суть норманского формата при презеке зеленском - навешать на Украину многомиллиардные кредиты на покупку сверхорогущих французских вертолетов и локомотивов
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08.02.2022 19:08 Ответить
За всё в этой жизни нужно платить. Вы не знали?
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08.02.2022 19:12 Ответить
Ухаді, кацапка.
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08.02.2022 19:17 Ответить
Пiсля тебе, гамериканець.
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08.02.2022 20:27 Ответить
Ксюша, в таком случае почему вы с пиндосами за Ленд-Лиз не рассчитались и за покушать вашим прабабушкам с прадедушками когда они на коленях благодарили американцев шо те не дали им с голоду сдохнуть?
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08.02.2022 19:25 Ответить
Про караваны PQ вы слышали. А про QP? ССР во время WWT поставлял в штаты немало стратегического сырья. А если по-большому: несоздание независимого евросоюза в 40-х годах стоило Штатам денег. Но я думаю они отбились с торицей и немалой.
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08.02.2022 20:34 Ответить
Ксюша, то, что вы там себе думаете, не имеет ни чего общего с РЕАЛЬНОСТЬЮ.
Как и обратная аббревиатура караванов PQ и QP, так и ваша влажная фантазия о поставках в США стратегического сырья из СССР.
А материал современного якутского скульптора стратегическим сырьём не считается, Ксюша. Когда бабло за Ленд-Лиз вернёте, как и боевые корабли, что в США СССР выделило, оторвав их у своего воюющего флота?
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08.02.2022 21:02 Ответить
По пунктам:

- 3 рейх не создал бы проблем экономическому лидерству а значит и развитию САСШ?
- Обратные поставки СССР -САСШ 2.5 млн.$. Да, на фоне 12 млрд. в прямом направлении мизер, но факт есть. Бритам 30 с копейками насчитали, так что союз не уникален в этом плане.
- и по поводу реальности: не напомните , когда там у США были наибольшие темпы экон. роста? Не после ли мировых войн? Догадываетесь почему? Помогу-производителей кроме них не было, конкуренты на своих заводах кирпичики разбирали😁. Это если упрощённо, для вас.
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08.02.2022 21:31 Ответить
Ксюша, ещё раз спрашиваю вас не о ваших влажных фантазиях, а о том, КОГДА за Ленд-Лиз рассчитаетесь? Вы же утверждаете, что за всё надо платить. Почему тогда за Ленд-Лиз не рассчитались с пиндосами? Ну и за хавчик от США что лопали ваши прабабушки с прадедушками и на коленях благодарили амеров за жратву.

А это уже кланяются пиндосу в 1922 году ваши предки
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08.02.2022 21:57 Ответить
Скучно с вами. Картинки пошли. Не имею отношения к русским. Украинцы по матери фольксдойче по отцу.
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08.02.2022 22:12 Ответить
Путін так переймається безпекою, витрачає мільярди на оборону, і йому навіть не приходить на думку бути меншим мудаком.
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08.02.2022 19:12 Ответить
- Марк Савелович, от имею спросить до вас, а шо ви таки видите, когда видите разных сотрудников отой ЗЕлёной ОПы?
- Я ни чего там таки не вижу, а таки ощущаю.
- И шо ви ощушаете?
- Я, Софочка немножко так себе ощущаю шо таки вижу перед собой не сотрудников ОПы, а заповедник дегенератов.
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08.02.2022 19:23 Ответить
Хотелось бы отнести лягушатника-Макрона (исторически) к категории вишистов. Но Петен даже с ним в одном поле не ср#л бы!
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08.02.2022 19:28 Ответить
А наш Зеля всё делает так как диктатор Петен в правительстве Виши во Франции в 1940 г.
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08.02.2022 20:23 Ответить
Ні зелені виродки ,це зрада ........
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08.02.2022 19:31 Ответить
С каких это пор зелень стала обращать внимание на рекомендации Венеційської комісії, ?
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08.02.2022 19:33 Ответить
Какой переходной период? Кому вы пытаетесь сцать в глаза? Ничего так не вечное как временное. Приднестровье, Кенигсберг и абхазия вот вам яркий пример переходного периода. Все что Х***ло хочет ето чтобы с него сняли санкции а на Украину повесили ту опухоль. И потом будете бегать десятки лет а потом еще нашидети и внукибудут бегать и просить пересмотретьваш *переходной период*. Или деокупация или полная блокада и пускай сидят там пока несколько поколений не передохнет а Рашку не дожрут санкции.
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08.02.2022 19:53 Ответить
Смерть цапам та зрадникам України.
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08.02.2022 19:56 Ответить
Вы думаете просто так кремль пытается даже не забрать а впарить обратно ОРДЛО в Украину на своих условиях?
2015 год. Росийский диверсант-террорист полковник Гиркин:
Почему Росии важно впихнуть дамбас обратно в Украину на условиях кремля. С Росии сразу же снимают санкции, и она восстанавливает разорванные связи и торговлю с Европой. Украина получает якорь который тянет ее обратно в советский союз. О НАТО, Евросоюзе, безвизе, Украина забывает. Так же как забывает о крыме и о тех смешных санкциях за крым. В итоге Росия наращивает еще большую мощь и влияние, Украина стает мелким прыщем-изгоем о котором постепенно все забывают типо приднестровья.
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08.02.2022 20:21 Ответить
именно блеяние никифорова доказывает,что отзыв документа был связан с "нормандским" форматом.
а иначе с чего бы то шапке на воре гореть?
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08.02.2022 20:25 Ответить
Гнитесь и дальше, падлы. Для зеленых уродов неважно, устраивает ли это Украину
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08.02.2022 20:26 Ответить
Нас вынудили, что на Минск, что на Нормандский формат с Францией и Германией, что друзья вовсе не Украины. А теперь принуждают к миру под вопли Столтенберга, НАТО и сраных ковбойцев. Вот только хрена Путин нападет, он не таков храбрец.
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08.02.2022 20:27 Ответить
Вскрылось враньё зелёной шоблы мародеров😁
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08.02.2022 20:30 Ответить
Зелёные врут чаще, чем дышат.
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08.02.2022 20:50 Ответить
возможно? т.е. это высер ни о чем?
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08.02.2022 21:11 Ответить
Что там этот ипанутый фотограф мямлит? Какая веницианская комиссия? А почему его отозвали непосредственно перед нормандской встречей? Да потому что параша выставила условие. При зеленых скотах, мы видим уступки и обещания что то там выполнять только от Украины!
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08.02.2022 21:22 Ответить
На хєра цей імпотентний формат Один (Україна) проти трьох взагалі потрібний? Щоб бути рупором мосовського брєда? Ще й ради цього йти на поступки?!!!
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08.02.2022 21:31 Ответить
Хіба можна довіряти цьому криворізькому клоуну, який у свої 35 досі з дитячих штанів не виріс?
Як, власне, і сам 44-річний Верховний Нелох.

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08.02.2022 22:30 Ответить
 
 