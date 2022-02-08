"Возможно, это устраивает стороны нормандского формата", - Никифоров об отзыве закона о переходном периоде

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве из Верховной Рады проекта закона якобы во исполнение условий "нормандского формата".

Речь идет о проекте закона "О государственной политике переходного периода", отозванном из Верховной Рады правительством.

Никифоров отметил, что Кабинет министров объяснил отзыв рекомендациями Венецианской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"К нему же были замечания от Венецианской комиссии. Понимаете, одно не отменяет другое, возможно и так, и так. Возможно… это устраивает стороны нормандского формата. Но наша официальная позиция остается неизменной", – заявил он.

По словам Никифорова, пока неизвестно, когда законопроект будет внесен на рассмотрение парламента снова.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Москве, что президент Владимир Зеленский отозвал проект закона якобы во исполнение своих обязательств в этом формате.

Он не уточнил название документа, однако в последнее время из Верховной Рады отозвали только один проект закона – "Об основах государственной политики переходного периода". Об его отзыве сообщил Кабинет министров 25 января, объяснив это необходимостью доработать текст в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее отрицал, что отзыв документа был связан с "нормандским" форматом.

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