Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Это вопрос контрразведки, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что в окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые его хорошо информационно "обрабатывают".

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Ваши коллеги на уровне руководителей спецслужб говорят мне, что необязательно, чтобы первое лицо было [иностранным] агентом. Важно окружить его людьми, которые будут "сливать" информацию, куда нужно. Скажите, пожалуйста, а Владимир Зеленский понимает, что происходит вокруг него? Есть ощущение, что он понимает ситуацию, или он вообще пребывает в облаках?" – спросил Гордон.



Бурба сказал, что в разные периоды он видел двух разных Зеленских. С одним они "адекватно общались", другой позволял себе делать острые выпады в сторону украинской военной разведки и лично Бурбы (на пресс-марафоне в ноябре 2021 года Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал").

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"То, что я слушал, как он общался с журналистами и [какие] выпады в мою сторону [делал], – это неадекватность. Наверное, есть умные ребята в Офисе [президента], которые его готовят. В его случае нужно или [больше] читать или все запоминать и учить наизусть. Иногда он говорит вещи, которые тяжело анализировать", – сказал Бурба.



Он отметил, что президент Зеленский говорит "несуразные слова" в адрес военнослужащих, которые с 2014 года "в окопах сидели" и "охраняли его сон, когда он давал концерты.



"Что касается вашего вопроса: понимает ли он? Не согласен, что он все не может понять. Знаете, как в том анекдоте: "где-то помню, где-то не помню". И у нас в офисе [президента] – "где-то что-то я забыл, где-то что-то я не помню". Но попробую сформулировать одним предложением. Мне кажется, что хорошо работа идет возле него, кто-то возле него хорошо его обрабатывает... Над этим надо работать спецслужбам в контрразведке", – считает Бурба.

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