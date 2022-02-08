РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4754 посетителя онлайн
Новости
20 162 119

Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Это вопрос контрразведки, - Бурба

Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Это вопрос контрразведки, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что в окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые его хорошо информационно "обрабатывают".

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"Ваши коллеги на уровне руководителей спецслужб говорят мне, что необязательно, чтобы первое лицо было [иностранным] агентом. Важно окружить его людьми, которые будут "сливать" информацию, куда нужно. Скажите, пожалуйста, а Владимир Зеленский понимает, что происходит вокруг него? Есть ощущение, что он понимает ситуацию, или он вообще пребывает в облаках?" – спросил Гордон.

Бурба сказал, что в разные периоды он видел двух разных Зеленских. С одним они "адекватно общались", другой позволял себе делать острые выпады в сторону украинской военной разведки и лично Бурбы (на пресс-марафоне в ноябре 2021 года Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал").

Читайте также: Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба

"То, что я слушал, как он общался с журналистами и [какие] выпады в мою сторону [делал], – это неадекватность. Наверное, есть умные ребята в Офисе [президента], которые его готовят. В его случае нужно или [больше] читать или все запоминать и учить наизусть. Иногда он говорит вещи, которые тяжело анализировать", – сказал Бурба.

Он отметил, что президент Зеленский говорит "несуразные слова" в адрес военнослужащих, которые с 2014 года "в окопах сидели" и "охраняли его сон, когда он давал концерты.

"Что касается вашего вопроса: понимает ли он? Не согласен, что он все не может понять. Знаете, как в том анекдоте: "где-то помню, где-то не помню". И у нас в офисе [президента] – "где-то что-то я забыл, где-то что-то я не помню". Но попробую сформулировать одним предложением. Мне кажется, что хорошо работа идет возле него, кто-то возле него хорошо его обрабатывает... Над этим надо работать спецслужбам в контрразведке", – считает Бурба.

Читайте также: Экс-глава ГУР Минобороны Бурба уволился с военной службы

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Офис Президента (1803) Бурба Василий (81)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Та він такий вродився, це гени.
показать весь комментарий
08.02.2022 19:21 Ответить
+31
На всяк випадок треба Єрмака тихенько в ліс відвести.
показать весь комментарий
08.02.2022 19:29 Ответить
+30
Не знаю, як саме його обробляють, але я в повному захваті від його обіцянок.
Ото обіцяють стареньким смартфони. Яка ж далекоглядність. Старенький продає смартфон, купує цуценя елітної породи, продає цуценя і радість - нарешті оплачує комуналку.
Хіба не креатив ?
показать весь комментарий
08.02.2022 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...злив зараховано! Амінь, телепню.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:15 Ответить
що, дуняша, не хочеш про своїх хазяїв розмовляти? саме про них тут мова. і саме їх ти намагалася безграмотно відмазати
показать весь комментарий
08.02.2022 22:16 Ответить
...тут, взагалі, мова про недалекого "развєдчіка" Бурбу, про якого я і висловився. Звідки ти взялося і стало патякати про свої величні знання п'яти мов - мені відомо, але байдуже. Так що ти, дуня, власне хотіла донести?
показать весь комментарий
08.02.2022 22:22 Ответить
дуня, не ний. тут мова про твою моніку, та про то, як тебе утримують за рахунок бюджету зрадники.
перелік повторюю, бо ти тупа, як будь-яка клоунська профурсєтка

моніка
хєрмак
дємченко
татаров
шкарлєт
арахамія
вєрєщук
дубинський
шевченко
сівоха
...
показать весь комментарий
08.02.2022 22:25 Ответить
Дуня, ти у відчаї і тебе перемкнуло. Типова поведінка поросябота, що обгидився.
Я з тобою закінчив, ти стало нецікаве. Смокчи рошенку(по) і радій...
показать весь комментарий
08.02.2022 22:43 Ответить
А я бьі тебя просто пристрелил
показать весь комментарий
09.02.2022 00:28 Ответить
дуня кричала "не зливайся!" та злилась, як її клоун чи зєдупутат з місця аваріі
показать весь комментарий
08.02.2022 22:20 Ответить
это весьма наглядный результат пьяного зачатия, отягощенный принятием тяжелых наркотиков..
показать весь комментарий
08.02.2022 21:04 Ответить
Сажать их надо за предательство и на долго.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:06 Ответить
Склад цк в сересер за нац складом (більше 70% ж и ди) а в нашому керівництві ???. В людей мова використовується для висловлювання своєї думки, а в них для приховування. Тому або пропадаємо, або відпускаємо їх на волю!
показать весь комментарий
08.02.2022 21:39 Ответить
Так может и нет никакого Зеленского, а есть двойник нагримированный ?
показать весь комментарий
08.02.2022 21:49 Ответить
И́ли искажённое сознание
показать весь комментарий
09.02.2022 08:27 Ответить
Калиф на час.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:55 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 21:59 Ответить
Зеленський говорить безглузді слова на адресу військовослужбовців, які з 2014 року в окопах сиділи і охороняли його сон, коли він давав концерти. © Бурба
показать весь комментарий
08.02.2022 23:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 