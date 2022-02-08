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Новости Война
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Ryanair впервые приостановил продажу билетов из Харькова и Херсона. Возможно, из-за российской угрозы

Ryanair впервые приостановил продажу билетов из Харькова и Херсона. Возможно, из-за российской угрозы

Ирландский лоукостер Ryanair полностью приостановил продажу авиабилетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Это произошло впервые. Причину у компании не называют.

Об этом пишет издание Avianews, сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь при попытке забронировать билет на ближайшие даты или на лето система указывает, что доступных вылетов нет.

До этого из Харькова было шесть регулярных рейсов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона было три рейса: в Вену, Варшаву и Краков.

Какова причина такого решения, авиакомпания изданию не прокомментировала.

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Avianews предполагает, что полеты могли приостановить из-за российской угрозы. В частности, в начале февраля глава Ryanair Майкл О'Лири сказал, что его компания может начать базирование в Украине. Однако тогда должностное лицо отмечало, что это произойдет при условии, если не будет полномасштабного российского вторжения.

Издание пишет, что лоукостер с начала пандемии коронавируса неоднократно менял расписание своих рейсов, однако полное прекращение полетов из двух аэропортов происходит впервые.

Автор: 

Харьков (7620) Херсон (2917) Ryanair (132)


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Топ комментарии
+9
Просто бояться і не хочуть ризикувати!
Харків і Херсон першочергові якщо московити почнуть атакувати!
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08.02.2022 20:01 Ответить
+7
Ага. Не продают билеты и на весенние и летние рейсы. Туман у кого-то в головах.
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08.02.2022 20:07 Ответить
+3
Цензор не пишите херню. Раян уже массу рейсов из Украины отменил. Как и визз. Спроса нет. Мародер зеленский вместе со своими тварями ограбили народ, что у людей просто нет денег на заграницу.
Вот гуглите новость месячной давности:

Ryanair скасував 7 напрямків з України до березня 2022 року!
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08.02.2022 20:56 Ответить
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Туман и снегопад, всему виной.
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08.02.2022 20:01 Ответить
Влітку теж?
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08.02.2022 20:07 Ответить
Ага. Не продают билеты и на весенние и летние рейсы. Туман у кого-то в головах.
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08.02.2022 20:07 Ответить
Просто бояться і не хочуть ризикувати!
Харків і Херсон першочергові якщо московити почнуть атакувати!
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08.02.2022 20:01 Ответить
Але разом з тим, рейси з Одеси залишили. А Одеса теж в зоні можливого нападу. Як зі сторони моря, так і зі сторони окупованого Придністров'я...
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08.02.2022 20:21 Ответить
і шо таке? катакомби є ... все буде в ажурє такі я вам говорю
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08.02.2022 22:21 Ответить
В начале декабря венгерский лоукостер https://2day.kh.ua/kharkow/wizz-air-otmenil-reysy-iz-kharkova Wizz Air отменил полеты в Дортмунд, Вену и Милан. Харьков стал не единственным городом, где авиаперевозчик сократил присутствие. Лоукостер отменил 20 направлений из Украины по причине низкого спроса.
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08.02.2022 20:29 Ответить
Зачем вы так жестко с "вторгателями"?
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09.02.2022 07:44 Ответить
А нашему зеленому манкурту видимо повылазило. Все продолжает бабло на карман пилить.
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08.02.2022 20:08 Ответить
Скорее всего зачищают рынок от бюджетных авио перевозчиков под мау
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08.02.2022 21:11 Ответить
Харків та Херсон з 11 лютого - в червоній зоні через ковід . Ніхто нікуди не літає .
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08.02.2022 20:12 Ответить
Це ніяк не пов'язано. З початку листопада до середини грудня 2021 Київ був у червоній зоні, і на з авіакомпаній не скасовувала рейсів з Києва
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08.02.2022 20:19 Ответить
https://www.unian.ua/politics/posolstvo-ssha-mozhe-perejihati-z-kiyeva-do-zahidnoji-ukrajini-zmi-novini-ukrajina-11697136.html Посольство США може переїхати з Києва до Західної України - ЗМІ

Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

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08.02.2022 20:12 Ответить
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.


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Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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08.02.2022 20:35 Ответить
в 2014м году началось
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08.02.2022 20:20 Ответить
Згадую весну 2014: 29 березня Люфтганза припинила польоти в Донецьк, а 08.04 вДонбас увійшли грушеики на чолі з Гіркіним...
Не хочеться нагнітати паніку, але на обрії знаменна для совків дата - 23 лютого...
Ху#ло може приурочити наступ саме до неї...
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08.02.2022 20:24 Ответить
дата чудова, особливо якщо знати її реальну історію.
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08.02.2022 20:40 Ответить
На льду Кронштадта санями кататься по российским офицерам?
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08.02.2022 20:54 Ответить
Цензор не пишите херню. Раян уже массу рейсов из Украины отменил. Как и визз. Спроса нет. Мародер зеленский вместе со своими тварями ограбили народ, что у людей просто нет денег на заграницу.
Вот гуглите новость месячной давности:

Ryanair скасував 7 напрямків з України до березня 2022 року!
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08.02.2022 20:56 Ответить
Не пересмикуйте!
Рейси з Харкова та Херсона скасовані не до березня, а взагалі. Як в принципі
Згоден, Візз, Райн, та інші авіакомпанії, час від часу скасовують рейси на певні напрямки або переносять початок польотів, але щоб скасувати ВСІ вильоти з якогось окремого взятого міста - такого ще не було!
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08.02.2022 21:53 Ответить
Нічого. У нас ще є МАУ
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08.02.2022 20:58 Ответить
Войска уже в Шебекино Белгородской области = 7 км от границы Украины.
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08.02.2022 21:02 Ответить
По просьбе ирландских моряков расея перенесла учения а тут ирландские авиалинии...
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08.02.2022 21:08 Ответить
******
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08.02.2022 21:09 Ответить
"Возможно из-за российской угрозы", а может и из-за угрозы инопланетного вторжения. Задолбали уже все эти вангователи
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09.02.2022 07:47 Ответить
 
 