Ryanair впервые приостановил продажу билетов из Харькова и Херсона. Возможно, из-за российской угрозы
Ирландский лоукостер Ryanair полностью приостановил продажу авиабилетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Это произошло впервые. Причину у компании не называют.
Об этом пишет издание Avianews, сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь при попытке забронировать билет на ближайшие даты или на лето система указывает, что доступных вылетов нет.
До этого из Харькова было шесть регулярных рейсов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона было три рейса: в Вену, Варшаву и Краков.
Какова причина такого решения, авиакомпания изданию не прокомментировала.
Avianews предполагает, что полеты могли приостановить из-за российской угрозы. В частности, в начале февраля глава Ryanair Майкл О'Лири сказал, что его компания может начать базирование в Украине. Однако тогда должностное лицо отмечало, что это произойдет при условии, если не будет полномасштабного российского вторжения.
Издание пишет, что лоукостер с начала пандемии коронавируса неоднократно менял расписание своих рейсов, однако полное прекращение полетов из двух аэропортов происходит впервые.
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Харків і Херсон першочергові якщо московити почнуть атакувати!
Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.
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Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
Не хочеться нагнітати паніку, але на обрії знаменна для совків дата - 23 лютого...
Ху#ло може приурочити наступ саме до неї...
Вот гуглите новость месячной давности:
Ryanair скасував 7 напрямків з України до березня 2022 року!
Рейси з Харкова та Херсона скасовані не до березня, а взагалі. Як в принципі
Згоден, Візз, Райн, та інші авіакомпанії, час від часу скасовують рейси на певні напрямки або переносять початок польотів, але щоб скасувати ВСІ вильоти з якогось окремого взятого міста - такого ще не було!