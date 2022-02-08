Наемник РФ, находившийся в Казачьей национальной гвардии, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник убегал от своих вожаков на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержан житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии". Установлено, что его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганщины.

Впоследствии умышленник покинул ряды боевиков из-за конфликта с вожаками, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным продукты питания. Затем долгое время скрывался на оккупированной территории региона.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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