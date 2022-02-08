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Новости Силовики
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Наемник РФ, находившийся в Казачьей национальной гвардии, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наемник РФ, находившийся в Казачьей национальной гвардии, задержан на Луганщине, - СБУ 01

"Злоумышленник убегал от своих вожаков на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержан житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии". Установлено, что его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганщины.

Наемник РФ, находившийся в Казачьей национальной гвардии, задержан на Луганщине, - СБУ 02

Впоследствии умышленник покинул ряды боевиков из-за конфликта с вожаками, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным продукты питания. Затем долгое время скрывался на оккупированной территории региона.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен "военком ЛНР", который отвечал за принудительный "призыв" украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ. ФОТО

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) силовики (2799) наемники рф (2094) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+16
Ось оце справжній кізяк...
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08.02.2022 20:10 Ответить
+7
Всевеликого войска, блеать
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08.02.2022 20:18 Ответить
+4
Допитати . Розстріляти . З фашистами - лише так .
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08.02.2022 20:56 Ответить
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Ось оце справжній кізяк...
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08.02.2022 20:10 Ответить
...війська кізячіх кізяків...
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08.02.2022 20:23 Ответить
Таксиста пожирнее на него поменяйте.
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08.02.2022 20:11 Ответить
А алєнь гарний на свідоцтві. А фото другого алєня замазали.
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08.02.2022 20:12 Ответить
Може ось так потрошку і наскубемо на обмінний фонд для наших бранців на тій стороні.. коли вже гундосий смурф ні на що не здатен.
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08.02.2022 20:16 Ответить
Всевеликого войска, блеать
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08.02.2022 20:18 Ответить
Як завжди був на кухні або на блокпосту. Проте, курва, кинувся за хохлядской пєнсієй, видно в кацапів не заробив!
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08.02.2022 20:34 Ответить
Выпороть кизяка на площади с трансляцией по Интеру, самое то: и шоу и другим сепарам наука.
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08.02.2022 20:51 Ответить
Допитати . Розстріляти . З фашистами - лише так .
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08.02.2022 20:56 Ответить
По споконвічній традиції кацапських кізяків - на бутилку цього падла !!!
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08.02.2022 22:59 Ответить
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08.02.2022 23:49 Ответить
На зону до гуцулів заслужив.
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08.02.2022 23:50 Ответить
Отрезать ножки, ручки и остальные торчащие лишние запчасти и отпустить, мы же не изверги))
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09.02.2022 00:18 Ответить
Віпустять під особисте зобов`язання і паспорт дадуть і пенсію...Слуги ригАналів при владі.((((
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09.02.2022 00:19 Ответить
мудак в вонючей курточке и рубашке)
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09.02.2022 00:37 Ответить
Замісь того щоб залишати пенсій та соцвиплат тих у кого мокшанські паспорти ми видаємо їм українські,закордоні окрім того що надаємо їм єлектроенергію та газ за які вони платять копійки та і ті неповертаються в Україну.А всі витрати лягають на плечі тих чиїх дітей та батьків вони вбивають.
Тіх хто у нашій владі хоче протягнути закон про подвійне громадянство потрібно відразу сажати як посібників мокшан.
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09.02.2022 07:50 Ответить
з працівниками СБУ зрозуміло, а от навіщо оцей майнкрафт із затриманим? най е-бало своє явить, можливо хтось впізнає...
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09.02.2022 08:54 Ответить
 
 