РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4604 посетителя онлайн
Новости Война
10 167 90

6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное

6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное

Россия перебрасывает из Средиземного моря в Черное отряд больших десантных кораблей. Официальная цель – военно-морские учения.

Об этом сообщает Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ИДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносцев" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что военно-морские учения проходят в январе и феврале "во всех зонах ответственности флотов".

Учения проходят в акваториях морей, прилегающих к русской территории, а также акватории Средиземного, Северного, Охотского морей, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Читайте также: Разведывательный корабль РФ заметили вблизи Одессы

В общей сложности в них участвуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

"Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям", - отмечают в минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания направила военные корабли в Черное море для поддержки сил НАТО

Автор: 

корабль (2046) россия (96413) военные учения (3466) Черное море (1489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Але, наиВерховнейший Говнокомандующий, где "Нептуны"? В асфальт закатал?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:19 Ответить
+16
Ну и? Т.е. они отменят факт что ракетная программа была заморожена на 2.5 года и первые деньги начали выделять только в конце 2021 года? Срок изготовления дивизиона "Нептун" - до 9 месяцев с начала выделения средств. Если бы не зеленая гнида, то мы бы без проблем уже имели 6-8 дивизионов на дежурстве, которые сейчас нам нужны, как воздух.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:26 Ответить
+13
ЗЕлене антидержавне падло зробило все можливе, щоб Нептуни не стали на бойове чергування в потрібній кількості ... спочатку, з 2019 ракетна програма тупо бойкотувалась, аби не образити кремлівське ху@ло, а потім, для окозамилювання, наприкінці 2021 р., щось заворушиося, для окозамилювання але ж все це бутафорія на фоні того, що Нептунами треба вже давно наше узбережжя нашпігувати, як родзинками кекс ...
показать весь комментарий
08.02.2022 20:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але, наиВерховнейший Говнокомандующий, где "Нептуны"? В асфальт закатал?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:19 Ответить
Читайте принамні Мілітарний портал та Дефенсе експрес. Розширює світогляд.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:21 Ответить
Ну и? Т.е. они отменят факт что ракетная программа была заморожена на 2.5 года и первые деньги начали выделять только в конце 2021 года? Срок изготовления дивизиона "Нептун" - до 9 месяцев с начала выделения средств. Если бы не зеленая гнида, то мы бы без проблем уже имели 6-8 дивизионов на дежурстве, которые сейчас нам нужны, как воздух.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:26 Ответить
Луч звітував, що 1 -й дивізіон вже виготовлений. А в грудні 2021 року отримав аванс на другий дивізіон.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:41 Ответить
Первый дивизион - это и есть опытный от Пороха. Срок изготовления первого серийного - конец второго квартала 2022 в лучшем случае. Из-за перевода на шасси Татра этот дивизион значительно подорожал и из-за недостатка финансирования была уменьшено количество пусковых установок и ракет в дивизионе. Вы же типа читаете эти сайты?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:48 Ответить
Откуда нам знать почему ваш папаша ни чего не делал?
Кроме вас. Пальцем.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:09 Ответить
Что вы мне хотите этим сказать? То, что в августе 2020 года ПКР "Нептун" была принята на вооружение? Так это не новость. Я спрашиваю, ГДЕ хотя бы 1 дивизион?
показать весь комментарий
08.02.2022 21:08 Ответить
За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. Статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:40 Ответить
Мішені для Нептунів мокші підганяють.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:19 Ответить
ЗЕлене антидержавне падло зробило все можливе, щоб Нептуни не стали на бойове чергування в потрібній кількості ... спочатку, з 2019 ракетна програма тупо бойкотувалась, аби не образити кремлівське ху@ло, а потім, для окозамилювання, наприкінці 2021 р., щось заворушиося, для окозамилювання але ж все це бутафорія на фоні того, що Нептунами треба вже давно наше узбережжя нашпігувати, як родзинками кекс ...
показать весь комментарий
08.02.2022 20:26 Ответить
Для каких? Где готовые и принятые на вооружение дивизионы? Кроме первого, изготовленного для испытаний еще при Порохе, больше ничего нет. Так даже количество ракет в дивизионе по сравнению с проектом в заказе 2021 сократили из-за недостатка финансирования.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:30 Ответить
Десантные корабли, это корабли не имеющие перегородок? Хорошо...
показать весь комментарий
08.02.2022 20:19 Ответить
Цікаво як і чим
показать весь комментарий
08.02.2022 20:23 Ответить
С берега? Да всем. Реактивными системами.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:36 Ответить
Пітаду в в басейн кинь по мильниці! Теж саме
показать весь комментарий
08.02.2022 20:41 Ответить
Если Пион попадает по танку. То 6 байрактаров хватит.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:50 Ответить
Та да😂😂😂😂. Якщо ПІОН і по танку це ЮВЕЛІРНА СПРАВА!😂😂😂😂
показать весь комментарий
08.02.2022 21:01 Ответить
Джавелином.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:36 Ответить
А він в тебе є?!!
показать весь комментарий
08.02.2022 20:38 Ответить
Я не з морської піхоти, але зброю придбали.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:40 Ответить
А два джавелвна в тебе є?😂😂
показать весь комментарий
08.02.2022 20:42 Ответить
1488 є. Видихай , бобер .
показать весь комментарий
08.02.2022 20:44 Ответить
То що ти з сім'ї сосновихх"Карабельних" я зрозумів. А по суті?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:47 Ответить
А по суті смокчи льодяник зі зрадною Зрадою і не відволікайся.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:53 Ответить
Я розумію що ти упороте трололо! Але щоб на одного з чотирьох акків😂😂😂😂
Старієш. Хватка не та😃😂😂😂
показать весь комментарий
08.02.2022 22:01 Ответить
Тебе ще з трьох акків гівенцем нагодували ? Ну то хавай ,холуй пригожинський . Як треба буде добавки, то приходь . Тобі накладу повну мисяру.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:05 Ответить
Так місяру чи мисяру???
показать весь комментарий
08.02.2022 22:07 Ответить
Тобі не байдуже з чого ти будеш гівенце хлебтати ? Вперше бачу такого перебірливого пригожинського ... Особисто тобі можу в твій лапоть порцайку вділити . Головне ,щоб ти не голодав.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:21 Ответить
Ти ж вже піші нє галадаморіл😂😂😂
показать весь комментарий
08.02.2022 22:30 Ответить
Дурнику, я зараз не військовий.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:57 Ответить
Чи ти військовий, чи цивільний --- залізу насрати😂😂😂😂
показать весь комментарий
08.02.2022 22:12 Ответить
https://censor.net/ua/news/3314939/ukrayina_otrymaye_vid_velykoyi_brytaniyi_rakety_scho_dozvolyat_protystoyaty_rf_na_mori
показать весь комментарий
08.02.2022 21:22 Ответить
Пристайло тупо не в теме. Это типа "ракетные" катера для борьбы с резиновыми лодками и катерами. Там дальность пуска пукалок -- до 10 км. И то это еще только в будущем. Их еще не разработали.

показать весь комментарий
08.02.2022 21:45 Ответить
Дальность выстрела? И он на это способен по ТТХ? Сколько нужно для нанесения БКК хоть какого-то урона?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:42 Ответить
Я утрирую, но это может быть артиллерия, самолеты, а там может нам и помощь чего-то интересное передали.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:59 Ответить
Нам не передали комплексы ПКР. Вы хоть представляете их размер и тоннаж? В ящиках не поместится.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:41 Ответить
Недели с три , как прошли Канал. англичане заметили , что с большим перегрузом чухали, потом в Бискайском заливе устроили стрельбу с калашникова. французов в тонус привели....
показать весь комментарий
08.02.2022 21:25 Ответить
далі буде. побачимо...
показать весь комментарий
08.02.2022 21:41 Ответить
А з чого саме дивитись будете?
показать весь комментарий
08.02.2022 21:44 Ответить
з новин. ось із цензора наприклад. до моря 250км...нероздивитись.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:50 Ответить
Десяток резиновых скоростных катеров с птурами могут наделать большому кораблю больших проблем, если и не потопят то из стоя выведут надолго
показать весь комментарий
08.02.2022 21:59 Ответить
Скільки потопив корита? Число
показать весь комментарий
08.02.2022 20:25 Ответить
Сотни, он же танчиках онлайн, уже бригадный генерал!
показать весь комментарий
08.02.2022 20:39 Ответить
кацапня морцкой мощью пришла погордиться? а дров хватит до ватостополя дочухать?
показать весь комментарий
08.02.2022 21:33 Ответить
Не сцы мардва щас баранавоз Ашот усе эти карыта патопит.
показать весь комментарий
09.02.2022 01:19 Ответить
Почему бы просто не перекрыть Босфор? Проще потом разгребать последствия чем предупредить?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:24 Ответить
Та прямо здати туркам на брухт. Однаково ж здадуть! А тут і тягти їх не треба самі на переробку дотягнули. На жаль Кузю загубили.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:31 Ответить
Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
================================================

https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:26 Ответить
Пишут что Россия перекинула Росгвардию на южное направление, а это значит планы оккупации каких-то южных областей.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:29 Ответить
Зараз ці кораблі в криму приймуть десант ,і кацапи до війни готові .......
показать весь комментарий
08.02.2022 20:30 Ответить
На самом деле это очень высокий уровень синхронизации. Это невиданная операция по дерзости.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:31 Ответить
Не перебільшуй!!!
Реально з Крима вторгнення дорівнює нулю.
Воно буде з сходу і від бульбашка!
Всім хто проти СИЛИ ТА МУЖНОСТІ!
показать весь комментарий
08.02.2022 20:57 Ответить
А наша гнида все бабло на "большом воровстве" пилит и злится, что союзники ему мешают это делать. Повесить с@ку мало.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:32 Ответить
Не... там новая темка. Впарить пенсам дешевые китайские телефоны-жабки по цене 21 айфона.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:39 Ответить
вони з десантом прийшли ще з Балтики..
показать весь комментарий
08.02.2022 21:27 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 20:35 Ответить
отряд вышеперечисленных кораблей сопровождает спасательное судно "Гибель Титаника" )
показать весь комментарий
08.02.2022 20:36 Ответить
Да хоть тысячу кораблей. Все равно им нужно на берег вылезть. Кто же им даст. Зато через год черноморские креветки будт много большие
показать весь комментарий
08.02.2022 20:36 Ответить
Де даже 2 тиссі Караблей!
А прочитати не судьба!
показать весь комментарий
08.02.2022 21:57 Ответить
********** лякалка
показать весь комментарий
08.02.2022 20:37 Ответить
Барановоз "Ашот" снова в деле.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:38 Ответить
6 десантных кораблей плывут за Петей
показать весь комментарий
08.02.2022 20:48 Ответить
Пожежні машини на кораблях є ?
показать весь комментарий
08.02.2022 21:07 Ответить
Может хоть один самозатопится...
показать весь комментарий
08.02.2022 21:10 Ответить
БДК без тотальной зачистки берега абсолютно ни о чём, мишени.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:17 Ответить
Он и на глубине мишень.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:07 Ответить
Зеля не разрешит ни на глубине, ни на мелководьи.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:14 Ответить
10 000 бурятів за раз можуть висадитись з тих кораблів які будуть в Чорному морі. Плюс парашутно -десантні війська, плюс прикриття з неба та з кораблів флоту.
А в нас гола срака Бубочки та Ермака, яку доставлять в Одесу по нових дорогах, на яких будуть фонарі з освітленням. Какая разница.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:29 Ответить
Их еще на падходе или торпедируют или на мине парвут.
показать весь комментарий
09.02.2022 01:27 Ответить
Спешат на концерт хора Александрова.
показать весь комментарий
08.02.2022 21:33 Ответить
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника
показать весь комментарий
08.02.2022 21:35 Ответить
Шмаркля только об этом и думает всё время!
показать весь комментарий
08.02.2022 22:12 Ответить
Интересно, где десант будут высаживать, на Каролине-Бугаз или в районе Очакова ? 6 батальонов ?
показать весь комментарий
08.02.2022 22:07 Ответить
На месте Эрдогана я бы попросил предоставить план "учений".
Долго бы его переводил, изучал.
А потом объявил, что проход закрыт до отвода всех войск
от границ Украины.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:13 Ответить
аж цілих ШІСТЬ!!! треба вже злякатися)) чи можна пізніше)))
показать весь комментарий
08.02.2022 22:15 Ответить
Ещё шесть пришли раньше. Итого будет 12.
показать весь комментарий
09.02.2022 00:45 Ответить
И шо все 3000 мардвы на корм криветкам пайдут.
показать весь комментарий
09.02.2022 01:29 Ответить
Треба було б їх торпедами чи підводними дронами потопити.
показать весь комментарий
08.02.2022 22:41 Ответить
"Томагавки" разберутся, что там надо.
показать весь комментарий
09.02.2022 00:05 Ответить
Там вони понапиваються та знищать одне одного!
показать весь комментарий
09.02.2022 00:08 Ответить
Одно удовольствие читать по поводу возратающей военной угрозы тупое бахвальство и ёрничение. Впечатление, что здесь собралмя весь офис зелёного ***********, который на предупреждения и разведданные наших, увы, немногих зарубежных друзей, налево и направо раздает заявления, что опасность преувеличена и все у них чики-пики и под контролем 24/7. Тут есть дела поважнее, чем ПВО и Нептуны. Большая стройка, миллиард деревьев, бабушкины телефоны. Ну а чего украинцам беспокоиться? Щаз да как Эрдоган впишется вместо Зелёного за Украину, да щаз как перекроет Босфор и сгинут наши вороженьки как роса на солнце. Всего и дел, только подождать пока Эрдоган вылечится от короновируса
показать весь комментарий
09.02.2022 01:05 Ответить
Нептуном українським накриємо їх!
Будуть смажені буряти!
показать весь комментарий
09.02.2022 07:36 Ответить
все починалося з того , що у нас не війна ,а АТО ,розбиратись з бойовиками призначили мента , на всю головокомандуючий розважався парадом і обіцяв 10.09.2014 такий же у донецьку .... прикро , але правляча камарілья все робить щоб заробити і здає інтереси країни ,,,,, а потім тарани та хомчаки з трояндами їдуть на відпочинок .... у 1941-1942 заводи піднімали серед степу на морозі за кілька місяців - то ж були люди-кремень , а у ******** Україні при владі солітери !!!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 07:59 Ответить
АбЄНя зі своїм одоробалом вже білий прапор підготував .....армію знову ніхто не укріплював:дякувати Богуо Великі Друзі українського народу не залишили нас в біді...та ще не всіх волонтерів понівечив портнов.......
показать весь комментарий
09.02.2022 11:10 Ответить
 
 