6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное
Россия перебрасывает из Средиземного моря в Черное отряд больших десантных кораблей. Официальная цель – военно-морские учения.
Об этом сообщает Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас ИДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносцев" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ утверждают, что военно-морские учения проходят в январе и феврале "во всех зонах ответственности флотов".
Учения проходят в акваториях морей, прилегающих к русской территории, а также акватории Средиземного, Северного, Охотского морей, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.
В общей сложности в них участвуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
"Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям", - отмечают в минобороны РФ.
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Кроме вас. Пальцем.
Старієш. Хватка не та😃😂😂😂
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.
Реально з Крима вторгнення дорівнює нулю.
Воно буде з сходу і від бульбашка!
Всім хто проти СИЛИ ТА МУЖНОСТІ!
А прочитати не судьба!
А в нас гола срака Бубочки та Ермака, яку доставлять в Одесу по нових дорогах, на яких будуть фонарі з освітленням. Какая разница.
Долго бы его переводил, изучал.
А потом объявил, что проход закрыт до отвода всех войск
от границ Украины.
Будуть смажені буряти!