6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное

Россия перебрасывает из Средиземного моря в Черное отряд больших десантных кораблей. Официальная цель – военно-морские учения.

Об этом сообщает Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ИДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносцев" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что военно-морские учения проходят в январе и феврале "во всех зонах ответственности флотов".

Учения проходят в акваториях морей, прилегающих к русской территории, а также акватории Средиземного, Северного, Охотского морей, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

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В общей сложности в них участвуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

"Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям", - отмечают в минобороны РФ.

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