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Новости Война
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Испания не рассматривает войну с РФ даже как гипотезу, – глава МИД Альбарес

Испания не рассматривает войну с РФ даже как гипотезу, – глава МИД Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, с какой целью летит в Киев и как оценивает вероятность российского вторжения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Никто не готовится к войне... Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи со своим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия - это путь к разрешению любых споров", - сказал испанский министр.

Альбарес встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой, пригласившим его посетить Украину в среду 9 февраля.

Затем он отправится в Лион, чтобы встретиться со своим французским коллегой. В четверг он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", - сказал Альбарес.

Как сообщалось, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буено 8-9 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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Автор: 

Испания (882) Альбарес Хосе Мануэль (16)


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Топ комментарии
+26
Суперечка може бути у нього з жінкою на кухні, а в Україні вже 8рік поспіль йде війна з нацистською кацапською **********.
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08.02.2022 21:21 Ответить
+17
Дурік-війна у центрі Європи триває вже 8-й рік...
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08.02.2022 21:23 Ответить
+10
Це дуже добре. Засунь голову в пісок та залиш зверху тільки сраку. І повторюй - все буде добре, це просто суперечка, ла-ла-ла...
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08.02.2022 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну да. барселону мы не забыли.
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08.02.2022 21:19 Ответить
Бабло гоні, а не звізді про гіпотези.
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08.02.2022 21:20 Ответить
Виявляється в Європі ще залишились здорово мислячі .
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08.02.2022 21:21 Ответить
Суперечка може бути у нього з жінкою на кухні, а в Україні вже 8рік поспіль йде війна з нацистською кацапською **********.
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08.02.2022 21:21 Ответить
Дурік-війна у центрі Європи триває вже 8-й рік...
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08.02.2022 21:23 Ответить
Ну то не дивно, прикинутись що нічого не відбувалось для Іспанії норма. Вони так і прикидаються що в них до 75го року не було фашизму
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08.02.2022 21:27 Ответить
Але цей прикид їм допоміг майже не брати участь у другій світовій.
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09.02.2022 00:44 Ответить
Якби ***** стояв на кордонах іспанії ми б так само розглядали не переймайтесь пане альбарес.
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08.02.2022 21:31 Ответить
Це дуже добре. Засунь голову в пісок та залиш зверху тільки сраку. І повторюй - все буде добре, це просто суперечка, ла-ла-ла...
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08.02.2022 21:39 Ответить
Дон Кихот возвращается
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08.02.2022 21:42 Ответить
господи,при безработице 30% им вообще пох на всех - круглый год курорт....
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08.02.2022 21:43 Ответить
здесь пару недель назад, штатные камментаторы начали было пытаться убедить мну, шо шпанэльско - вернейший друг и союзник Украины, твёрдо определившийся в своей позиции по отношению вопроса будущей войны в ней ))
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08.02.2022 21:54 Ответить
лупоглазый чморик ты можешь как страус голову в песок... главное что путлер расматривает войну...
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08.02.2022 21:58 Ответить
Один раз - не Альборас.
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08.02.2022 22:02 Ответить
Потому что война фактически 8 лет идёт.
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08.02.2022 22:03 Ответить
В Испании дипломаты той же национальности, что и в Австрии.
Моня подал голос.
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08.02.2022 22:04 Ответить
ложись!..сиеста началась!)
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08.02.2022 22:21 Ответить
спіть-спіть, іспанці.. вибачайте, що взагалі потурбували вас..
у вашій голові війна закінчилась навіть не розпочавшись, майже, як і у Найвеличнішого ледаря **********, його також війна пройшла повз: чотири рази сховалося, а потім просто закінчило у голові, як стало говнокомандувачем-тріпломатом.. - і нормальок..
тепер воно мріє про другий термін і про Великий (який же ще?) космос, хоча він там і так регулярно буває, правда по-малєнькому..
бо у нас тут понавибрано..
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08.02.2022 22:22 Ответить
********* и Испания - давнишние друзья.
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08.02.2022 22:27 Ответить
У них ещё до сих пор интернациональные тараканы бригады в мозгах не повымерали.
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08.02.2022 22:46 Ответить
Напасаран не выветрился.
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08.02.2022 22:58 Ответить
Москалі прикалуються просто, коли тягнуть іскандери з Далекого Сходу...
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08.02.2022 22:29 Ответить
Ездят туда сюда, ветер гоняют. Надо меньше ездить больше дела делать, берите пример с Британии и США, помогайте,чем можете.
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08.02.2022 22:29 Ответить
Хосе они везде Хосе
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08.02.2022 22:32 Ответить
Нагадати їм про кацапію від камчатки до Португалії.
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08.02.2022 22:38 Ответить
А что здесь удивительного? Практически вся Европа левая, что по политической ориентации, что по уму.
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08.02.2022 22:45 Ответить
Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес Джерело:

Мабуть тому що Іспанія то країна де відпочивають "елітні" кацапські пенсіонери які зв язані з криміналитетом паРаши
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08.02.2022 22:57 Ответить
Дуже поверхневе бачення ситуації - "диспетчер Карлос" не за горами
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08.02.2022 22:58 Ответить
Бамболейло бамболейло жуй хамон!
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08.02.2022 23:54 Ответить
Смешной чувак) жаль что у ***** совсем другая гипотенуза
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09.02.2022 01:13 Ответить
Не смешной! Неадекватность политиканов в то время как разгорается Третья Всемирная - удручает.
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09.02.2022 01:53 Ответить
"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою, полягає у тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія - це шлях до вирішення будь-яких суперечок", - сказав іспанський міністр."
_Нет никакой "суперечки", йованый ты дегенерат! Есть нападение расии, война! Виновником и единственной движущей силой которой является фашистская расия с новым гитлером во главе!
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09.02.2022 01:47 Ответить
 
 