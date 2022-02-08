Испания не рассматривает войну с РФ даже как гипотезу, – глава МИД Альбарес
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, с какой целью летит в Киев и как оценивает вероятность российского вторжения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Никто не готовится к войне... Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи со своим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия - это путь к разрешению любых споров", - сказал испанский министр.
Альбарес встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой, пригласившим его посетить Украину в среду 9 февраля.
Затем он отправится в Лион, чтобы встретиться со своим французским коллегой. В четверг он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", - сказал Альбарес.
Как сообщалось, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буено 8-9 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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Моня подал голос.
у вашій голові війна закінчилась навіть не розпочавшись, майже, як і у Найвеличнішого ледаря **********, його також війна пройшла повз: чотири рази сховалося, а потім просто закінчило у голові, як стало говнокомандувачем-тріпломатом.. - і нормальок..
тепер воно мріє про другий термін і про Великий (який же ще?) космос, хоча він там і так регулярно буває, правда по-малєнькому..
бо у нас тут понавибрано..
тараканыбригады в мозгах не повымерали.
Мабуть тому що Іспанія то країна де відпочивають "елітні" кацапські пенсіонери які зв язані з криміналитетом паРаши
_Нет никакой "суперечки", йованый ты дегенерат! Есть нападение расии, война! Виновником и единственной движущей силой которой является фашистская расия с новым гитлером во главе!