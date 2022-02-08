Испания не рассматривает войну с РФ даже как гипотезу, – глава МИД Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, с какой целью летит в Киев и как оценивает вероятность российского вторжения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Никто не готовится к войне... Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи со своим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия - это путь к разрешению любых споров", - сказал испанский министр.

Альбарес встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой, пригласившим его посетить Украину в среду 9 февраля.

Затем он отправится в Лион, чтобы встретиться со своим французским коллегой. В четверг он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания и Нидерланды будут патрулировать воздушное пространство Болгарии из-за напряжения в Черноморском регионе

"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", - сказал Альбарес.

Как сообщалось, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буено 8-9 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания направила военные корабли в Черное море для поддержки сил НАТО