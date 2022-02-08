УЕФА назначил дисциплинарное расследование из-за песни "Путин-х@йло" во время чемпионата Европы по футзалу

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования действий украинских фанатов на чемпионате Европы по футзалу по жалобе России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины болельщики исполняли известную песню о Путине.

В РФС заявили, что поведение украинских болельщиков было "дискриминационным", а высказывания "имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, в частности, содержали призывы к убийству российских граждан".

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