УЕФА назначил дисциплинарное расследование из-за песни "Путин-х@йло" во время чемпионата Европы по футзалу
УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования действий украинских фанатов на чемпионате Европы по футзалу по жалобе России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины болельщики исполняли известную песню о Путине.
В РФС заявили, что поведение украинских болельщиков было "дискриминационным", а высказывания "имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, в частности, содержали призывы к убийству российских граждан".
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в расследовании кровавых преступлений украинской хунты на футболе вся надежда Мордора на разжиревший Запад, сладко дремающий за широкой украинской спиной..
Жовто-блакитні
Наші прапори
Ми не переможні
Шаблі до гори
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі
Батько Бандера
Знов до нас прийде
І за Україну
Всіх нас поведе
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі
сейчас спорт - это политика и бизнес, причем много-много-миллионный.. поэтому, никуда без политики..
PS: А может ***** это нравится, как колыбельная, даже инстинкт выработался, видит Украинца закрывает глаза и ждёт колыбельную "пу#ин - *****"...
Ну как песенка ? Как мелодия ? Как слова ?
УЕФА это не нравится!
Просто застрелись.
Мабуть росіянин...
расследование ? Можно повторить Путин *****.....
это они о чем вообще?? кричалка была обзывательная.
И еще над доказать, к кому она относилась, и что кто-то не х*ло.
О чем они лопочут?
Те, що жириновське, ще й дипломатичний паспорт має.
Про кадирку і говорити не хочеться - гидко. А воно теж - офіційна посадова особа (тьху на нього).
Вони всі з'їдуть на те, що це - їхня особиста думка.
От і українськи фани теж висловили свою думку: запоребриків дуже зачепило - "бий москаля, складайте трупи".
Знают все одно
Что народ - говняный
Президент - ***** ...