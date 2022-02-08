Не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер в 1941 году, - Боррель

Очень маловероятно, что возможная интервенция России в Украину может выглядеть как нападение Гитлера на Советский Союз в 1941 году.

Такое мнение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, на подобие Второй мировой войны. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м. Мы, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен окончания "холодной войны", но я не думаю, что мы предстанем перед немедленными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупацией городов и захватом территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, есть захваченные территории Донбасса", - сказал Боррель.

Он отметил, что при любом развитии событий этот кризис уже проверил на прочность трансатлантическое единство, которое доказало свою стойкость и силу.

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Боррель напомнил, что Европейский Союз в настоящее время проводит активные обсуждения ситуации с ключевыми партнерами, включая НАТО и США, с целью решения текущих вызовов для европейской безопасности, никакие решения относительно которой не могут приниматься без участия европейцев.

"Это не значит, что ЕС должен находиться за столом переговоров. Такое присутствие не имеет никакого смысла во время контактов, например, между Россией и НАТО, - мы не являемся военной организацией. Но мы участвуем в формировании наших общих ответов, демонстрируем единство, убеждая Путина, что агрессия против Украины будет иметь высокую цену, и лучше этого не делать. Точно так, как это делают наши партнеры", – сказал Боррель.

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