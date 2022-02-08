Не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер в 1941 году, - Боррель
Очень маловероятно, что возможная интервенция России в Украину может выглядеть как нападение Гитлера на Советский Союз в 1941 году.
Такое мнение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, на подобие Второй мировой войны. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м. Мы, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен окончания "холодной войны", но я не думаю, что мы предстанем перед немедленными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупацией городов и захватом территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, есть захваченные территории Донбасса", - сказал Боррель.
Он отметил, что при любом развитии событий этот кризис уже проверил на прочность трансатлантическое единство, которое доказало свою стойкость и силу.
Боррель напомнил, что Европейский Союз в настоящее время проводит активные обсуждения ситуации с ключевыми партнерами, включая НАТО и США, с целью решения текущих вызовов для европейской безопасности, никакие решения относительно которой не могут приниматься без участия европейцев.
"Это не значит, что ЕС должен находиться за столом переговоров. Такое присутствие не имеет никакого смысла во время контактов, например, между Россией и НАТО, - мы не являемся военной организацией. Но мы участвуем в формировании наших общих ответов, демонстрируем единство, убеждая Путина, что агрессия против Украины будет иметь высокую цену, и лучше этого не делать. Точно так, как это делают наши партнеры", – сказал Боррель.
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Кацапы планируют влезть в Украину как сралин с гитлером в Польшу!
Что бы рассказывать, что это ответные меры, что в Украине и так уже нет правительства и прочее вранье.
1. В военном отношении Совок был не слабее Рейха.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей.
Обосновываю. Жуков говорил, что если бы не американский Ленд-лиз, то "мы не могли бы продолжать войну". Розшифровка потрібна?
2.О, новый Берия выискался, предателей он уже пересчитал.
Берия, ты их из окопа считаешь? Или из вонючего кресла фабрики "Красный мебельщик" 1972 года выпуска?
Мог он продолжать войну без Ленд-лиза или не мог, а также чего там говорил и курил Жуков данному утверждению не противоречит.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей. Уж в правительстве точно.
Откуда я пишу, чего ем и пью не имеет никакого значения и не может опровергнуть моё утверждение.
і, до речі, війна йде і тисячи людей гинуть вже восьмий рік.. та то таке..(
а как оказалось...напрасно! ибо нет предела рашескому цинизму и брехне...
***** самотньо здихати не хоче...а життєвий годинник неспинний...
і маніяк хоче необмеженої влади... і так воно одне переполохало пів світу...
та чи це дасть йому безсертя ? хоча б один єдиний лишній день?
ой...мабуть пора спати...щось на філософію потягнуло ))
Дебил, это может выглядеть как возможное нападение Сралина на Германию в 1941 году.
Тогда даже совковые пропагандоны подтянулись в войска за 19 дней до планируемого вторжения, да ещё и мундиры с лычками понадевали. Прямо как сейчас...
А как на Европу в 1940-м?
Сначала вошли "зеленые человейки", а потом крымчане волеизъявились.
Ничто Путлера больше не интересует кроме доказательство своей крутизны.
Пугать Путлера экономическими санкциями это как читать лекцию маниакальному убийце о вреде для жизни окружающих.
Тут вообще нужно ещё разбираться кто в действительности неадекват
Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».
Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.
Аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.
Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
Как известно, всегда лучше заявится по приглашению.
А чтобы приглашение получить, можно сделать цену газа по 3000 баксов за куб.
А если сдЕлать дополнительно и баррель нефти по 200, то и стол накроют.
Ведь накроете стол Кремлю, прогрессивное человечество?
Ведь газ российский нравится вам?
Веь верно?
Как насчет Китая?
Всеми ресторанами в Европе уже китайцы владеют или только 50% пока?
Вы УЖЕ пригласили к себе и РФ, и Китай.