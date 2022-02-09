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Новости Война
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Главные новости 8 февраля: Макрон в Киеве, оружие и оборудование от Британии и Польши

Главные новости 8 февраля: Макрон в Киеве, оружие и оборудование от Британии и Польши

Президент Франции Макрон встретился с украинским лидером Зеленским после визита в Москву, Великобритания и Польша будут поставлять Украине ракеты и военное оборудование, украинцам старше 60 пообещали бесплатные смартфоны – главные новости 8 февраля.

Визит Макрона в Киев

Президент Франции прибыл в украинскую столицу на следующий день после переговоров с Путиным. Он встретился с Зеленским – говорили о мирном процессе. "Дискуссии с Путиным и Зеленским дали определенный прогресс в вопросе безопасности региона", - говорит президент Франции.

Столтенберг говорит, что риск нового вторжения РФ повышается

"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями"", - добавил генсек НАТО.

Польша даст нам военное оборудование, Великобритания - продаст ракеты.

Правительство Польши утвердило предоставление Украине безвозмездной военной помощи. Мы получим компоненты военного оборудования по ресурсам Вооруженных сил Польши. А от Великобритании Украина получит ракеты, позволяющие противостоять РФ на море.

"Слуге народа" Кузьминых не смогли избрать меру пресечения

Это была целая эпопея. Сначала нардеп не пришел в суд на избрание меры пресечения, потому что поехал в Житомир за паспортом. Потом он явился – и прямо в суде получил повестку о вызове в НАБУ. В конце концов избрание меры пресечения отложили на три дня - ее изберут 11 февраля. Это время нужно, чтобы Кузьминых мог ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения.

Вакцинированных украинцев старше 60 лет бесплатно обеспечат смартфонами

Об этом президент Зеленский заявил во время Diia Summit 2022. Кроме смартфона, пожилым людям обещают льготный тариф. Запись на получение смартфонов стартует в апреле, аппараты получат до конца года. У проекта пока нет названия. Один из вариантов - "єБабуся".

Новые услуги в "Дії"

Вскоре в приложении можно будет "поделиться" техпаспортом, перерегистрировать авто, подать заявление в полицию и сгенерировать справку о несудимости. Также в "Дію" добавят пенсионное удостоверение.

К "красной зоне" присоединятся еще три области

С 11 февраля "покраснеют" Закарпатье, Луганщина и Хмельнитчина. Сейчас в Украине в красной зоне только Ивано-Франковская и Ривненская области.

Автор: 

оружие (10281) пенсионеры (838) Польша (8538) россия (96413) Столтенберг Йенс (1620) Макрон Эмманюэль (1379) Дія (427) коронавирус (17042) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+1
Как поговаривают инсайды, что Зе отверг ВСЕ !!! что жабоед Макрон привез из Москвы, впрочем, в этой ситуации бумага - ничто, а движение и результат - все.... Будем надеяться что это правда !!!
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09.02.2022 00:31 Ответить
+1
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M выкрали и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:51 Ответить
+1
Есть ещё одна новость, о которой не упомянули. Япония отметила День Оккупированных Территорий. На этой карте японскими показаны не только 4 курильских острова и южный Сахалин, а и весь Сахалин. Так что держим кулаки за друзей. Эти точно могут повторить. Парашные вытираны Порт-Артура и Цусимы не дадут соврать.
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09.02.2022 06:55 Ответить
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Как поговаривают инсайды, что Зе отверг ВСЕ !!! что жабоед Макрон привез из Москвы, впрочем, в этой ситуации бумага - ничто, а движение и результат - все.... Будем надеяться что это правда !!!
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09.02.2022 00:31 Ответить
В такому разі Зеленський молодець. Давайте не соромитись підтримати Президента, коли він робить правильні речі.
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09.02.2022 01:08 Ответить
Какие правильные вещи !? он бы рад да ссыт...
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09.02.2022 13:43 Ответить
Хоча і Макрон сказав, що ніякої фінляндизації України бути не може і що двері НАТО відчинені. Так що і на Макрона не треба бочку котити дуже сильно.
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09.02.2022 01:10 Ответить
Правильно товарищ Олександр! Головне те ,що вони кажуть і президент і інші" друзі" України,А те що роблять -не звертайте уваги! Кіно продовжується .зомбоящик це не телевізор, це голова.
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09.02.2022 07:27 Ответить
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M выкрали и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:51 Ответить
этотот чаус, которого поймали на взятке 150 000 долларов, это ты про нег с уважением так?
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09.02.2022 07:15 Ответить
Судья коррупционер - за это его будут судить. В суде.

Зеленский преступник! Он будет осуждён за организацию похищения и пыток человека, и все прочие свои преступления.

Вопросы?
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09.02.2022 10:09 Ответить
у зеленского одно преступление-он не выполнил обещание, придет весна садить будем
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09.02.2022 12:11 Ответить
Прям так сильно любишь Зе-бубочку !?
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11.02.2022 07:23 Ответить
Есть ещё одна новость, о которой не упомянули. Япония отметила День Оккупированных Территорий. На этой карте японскими показаны не только 4 курильских острова и южный Сахалин, а и весь Сахалин. Так что держим кулаки за друзей. Эти точно могут повторить. Парашные вытираны Порт-Артура и Цусимы не дадут соврать.
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09.02.2022 06:55 Ответить
А де військова допомога від Франції - щось я її не бачу...
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09.02.2022 08:15 Ответить
 
 