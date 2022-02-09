Главные новости 8 февраля: Макрон в Киеве, оружие и оборудование от Британии и Польши

Президент Франции Макрон встретился с украинским лидером Зеленским после визита в Москву, Великобритания и Польша будут поставлять Украине ракеты и военное оборудование, украинцам старше 60 пообещали бесплатные смартфоны – главные новости 8 февраля.

Визит Макрона в Киев

Президент Франции прибыл в украинскую столицу на следующий день после переговоров с Путиным. Он встретился с Зеленским – говорили о мирном процессе. "Дискуссии с Путиным и Зеленским дали определенный прогресс в вопросе безопасности региона", - говорит президент Франции.

Столтенберг говорит, что риск нового вторжения РФ повышается

"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями"", - добавил генсек НАТО.

Польша даст нам военное оборудование, Великобритания - продаст ракеты.

Правительство Польши утвердило предоставление Украине безвозмездной военной помощи. Мы получим компоненты военного оборудования по ресурсам Вооруженных сил Польши. А от Великобритании Украина получит ракеты, позволяющие противостоять РФ на море.

"Слуге народа" Кузьминых не смогли избрать меру пресечения

Это была целая эпопея. Сначала нардеп не пришел в суд на избрание меры пресечения, потому что поехал в Житомир за паспортом. Потом он явился – и прямо в суде получил повестку о вызове в НАБУ. В конце концов избрание меры пресечения отложили на три дня - ее изберут 11 февраля. Это время нужно, чтобы Кузьминых мог ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения.

Вакцинированных украинцев старше 60 лет бесплатно обеспечат смартфонами

Об этом президент Зеленский заявил во время Diia Summit 2022. Кроме смартфона, пожилым людям обещают льготный тариф. Запись на получение смартфонов стартует в апреле, аппараты получат до конца года. У проекта пока нет названия. Один из вариантов - "єБабуся".

Новые услуги в "Дії"

Вскоре в приложении можно будет "поделиться" техпаспортом, перерегистрировать авто, подать заявление в полицию и сгенерировать справку о несудимости. Также в "Дію" добавят пенсионное удостоверение.

К "красной зоне" присоединятся еще три области

С 11 февраля "покраснеют" Закарпатье, Луганщина и Хмельнитчина. Сейчас в Украине в красной зоне только Ивано-Франковская и Ривненская области.