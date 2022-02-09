В ЕС не рассматривают сценарий с наплывом беженцев из Украины, - Боррель

ЕС не считает вероятным сценарий, по которому в результате агрессии РФ против Украины Европа столкнется с потоком украинских беженцев.

Об этом в Вашингтоне заявил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так Боррель ответил на вопрос, что ЕС намерен делать, если в Украине повторится сценарий бывшей Югославии, из которой вследствие войны выехали около 10% населения.

"Вы просчитываете худший сценарий... Но украинцы - это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. У нас есть несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы будут желать уехать в Европу - они свободны от виз. Но мы, безусловно, не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий", – отметил дипломат.

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"Кстати, я бы сказал, чем больше мы будем орать – "О боже, миллионы украинцев придут в Европу!", – тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний", – добавил Боррель.