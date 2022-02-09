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Новости Война
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В ЕС не рассматривают сценарий с наплывом беженцев из Украины, - Боррель

В ЕС не рассматривают сценарий с наплывом беженцев из Украины, - Боррель

ЕС не считает вероятным сценарий, по которому в результате агрессии РФ против Украины Европа столкнется с потоком украинских беженцев.

Об этом в Вашингтоне заявил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так Боррель ответил на вопрос, что ЕС намерен делать, если в Украине повторится сценарий бывшей Югославии, из которой вследствие войны выехали около 10% населения.

"Вы просчитываете худший сценарий... Но украинцы - это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. У нас есть несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы будут желать уехать в Европу - они свободны от виз. Но мы, безусловно, не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий", – отметил дипломат.

Читайте: Не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер в 1941 году, - Боррель

"Кстати, я бы сказал, чем больше мы будем орать – "О боже, миллионы украинцев придут в Европу!", – тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний", – добавил Боррель.

Автор: 

беженцы (1659) россия (96420) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Шось мені підказує шо біженці таки будуть.. 🤔Тільки зовсім в іншому напрямку і точно не українці(бо не можуть бути українцями різні малопідароси та всі інші яжєрусскіє любителі рюзьгєміра). І поїдуть вони "васваясі" - на свою істєрічєскаю мокшанську родіну, там якраз їм ***** із жиріком землю обіцяв : за Уралом у сибіру та в Магадані!
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09.02.2022 01:23 Ответить
+4
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09.02.2022 02:27 Ответить
+3
украинцев они не пустят)
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09.02.2022 07:57 Ответить
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Скиньте адресу фрау Ріббентроп!

Можливо підселюся до бабці як дідок-біженець, за Україну поговоримо ввечері на кухні ....
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09.02.2022 01:19 Ответить
И телефон ей ******* подарим!!
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09.02.2022 07:26 Ответить
Шось мені підказує шо біженці таки будуть.. 🤔Тільки зовсім в іншому напрямку і точно не українці(бо не можуть бути українцями різні малопідароси та всі інші яжєрусскіє любителі рюзьгєміра). І поїдуть вони "васваясі" - на свою істєрічєскаю мокшанську родіну, там якраз їм ***** із жиріком землю обіцяв : за Уралом у сибіру та в Магадані!
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09.02.2022 01:23 Ответить
Вашими молитвами... 🙁
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09.02.2022 01:30 Ответить
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09.02.2022 02:27 Ответить
Он явно не хочет смотреть вверх
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09.02.2022 02:48 Ответить
Міністр оборони України заявляв про мільйони біженців, які заполонять Європу у випадку московітської навали
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09.02.2022 07:02 Ответить
Германия хорошо принимает хороший социал платит неплохое жилье дает. мы не на зароботки туда приедем а беженцами на полный пансион
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09.02.2022 07:26 Ответить
украинцев они не пустят)
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09.02.2022 07:57 Ответить
Ну да, это же не "миролюбивые" азиатские исламисты, и не "цивилизованные" "беженцы" из африканских стран. Как же они проявление "толерантности" по отношению к украинцам проявлять будут?
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09.02.2022 11:56 Ответить
будет нормальная заруба - пустят везде
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09.02.2022 14:25 Ответить
потому что не будут пускать)
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09.02.2022 07:58 Ответить
В першу чергу здрисне кримінал......
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09.02.2022 08:37 Ответить
 
 