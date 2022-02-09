Финский депутат высказался против вступления Украины в НАТО и теперь уходит с поста председателя комитета
Финский депутат Мика Ниикко предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пообещать, что Украина не станет членом НАТО. Теперь он извиняется и говорит, что неудачно сформулировал мысль. Но все равно вынужден будет покинуть пост главы комитета.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.
Ниикко - глава комитета по иностранным делам в парламенте Финляндии, член фракции национал-пулистской партии Истинные финны (Perussuomalaiset). В своем Twitter он написал, что Макрону или "кому-то другому" стоит публично заявить, что Украина не станет членом НАТО, иначе переговоры с Россией не дадут результата.
После критики в свой адрес депутат удалил твит. В комментарии Yle он сказал, что уважает суверенитет Украины и неудачно сформулировал мысль. По его словам, он хотел выразить свое мнение по поводу того, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем нереально. Депутат подчеркнул, что Украина "имеет полное право сама принимать решения".
Позже Ниикко объявил об отставке с поста главы комитета по иностранным делам.
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а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
schroeders everywhere....
О поставках оружия в Украину или о заявлении что решение о вступлении в НАТО лежит вне компетенции педофила пу?
То есть попытка кого либо защититься от агрессии является провокацией?
Вору насильнику и убийце во всем мире принято давать активный отпор вплоть до уничтожения, что и будет исполнено.
Никого мнение кабая и его хотелки не интересуют!
Патриот а ты чей патриот - ты случаем не патриот козлостана?
Ніхто вас не боїться, бамбітель недоделанний.
В спам козломордоє...