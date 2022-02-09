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Финский депутат высказался против вступления Украины в НАТО и теперь уходит с поста председателя комитета

Финский депутат высказался против вступления Украины в НАТО и теперь уходит с поста председателя комитета

Финский депутат Мика Ниикко предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пообещать, что Украина не станет членом НАТО. Теперь он извиняется и говорит, что неудачно сформулировал мысль. Но все равно вынужден будет покинуть пост главы комитета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Ниикко - глава комитета по иностранным делам в парламенте Финляндии, член фракции национал-пулистской партии Истинные финны (Perussuomalaiset). В своем Twitter он написал, что Макрону или "кому-то другому" стоит публично заявить, что Украина не станет членом НАТО, иначе переговоры с Россией не дадут результата.

После критики в свой адрес депутат удалил твит. В комментарии Yle он сказал, что уважает суверенитет Украины и неудачно сформулировал мысль. По его словам, он хотел выразить свое мнение по поводу того, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем нереально. Депутат подчеркнул, что Украина "имеет полное право сама принимать решения".

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Позже Ниикко объявил об отставке с поста главы комитета по иностранным делам.

Автор: 

Финляндия (991) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+20
Фінн узяв гроші відкрив рот а потім "Спілка виселених" нагадала йому "Зимову війну" і втрачені Фінляндією в 1940-му році землі
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09.02.2022 05:23 Ответить
+14
_Дохера желающих загребать жар чужими руками путинферштейнов. Точь-в-точь как в сумрачном 39.
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09.02.2022 02:35 Ответить
+8
Дебилы есть в разных странах. Иногда они годами содержатся в лечебницах, иногда попадают в парламенты (ненадолго).
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09.02.2022 05:38 Ответить
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И почем был вопрос?
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09.02.2022 01:51 Ответить
_Дохера желающих загребать жар чужими руками путинферштейнов. Точь-в-точь как в сумрачном 39.
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09.02.2022 02:35 Ответить
Фінн узяв гроші відкрив рот а потім "Спілка виселених" нагадала йому "Зимову війну" і втрачені Фінляндією в 1940-му році землі
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09.02.2022 05:23 Ответить
коли нормальні фінни 3-рази в ХХ сторіччі відстрілювались від руSSкого міра....його батьки та діди "гралися в квн і 95-й кагал....."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.02.2022 08:44 Ответить
Не знаю - його біографії я не читав Однак і "у доброго дерева бува "крива гілка" Правнук творця Запорізької Січі - Байди і внук Раїни Могилянки (поборниці православ"я і захисниці українства) - Ієремія Вишневецький - кат українського народу І таких у нас - повно!
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09.02.2022 08:50 Ответить
А вы поинтересуйтесь кто причастен к круговороту бабала в энергетической сфере Роиси. Там на 90% граждане США, Германии, ОАЭ, Франции, Англии, Китай. Тогда и понятно станет, почему все так вяло происходит. Война, войной, жизни жизнями, но шекели важнее в современном мире.
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09.02.2022 08:50 Ответить
знаю...знаю...шрьодери по-всюду...
schroeders everywhere....
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09.02.2022 09:43 Ответить
Дебилы есть в разных странах. Иногда они годами содержатся в лечебницах, иногда попадают в парламенты (ненадолго).
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09.02.2022 05:38 Ответить
Хм, чухонец, а за свой язьік сам в отставку пошел
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09.02.2022 06:23 Ответить
да...хотел вот написать такое.. как то давненько уже. была статья про фино русских. так вот все знают что с питера россии (ленинград) граничат с финляндией, и что они ездочились туда сюда с обеих сторон, так как у финов типа сухой закон чтло ли и водка дорогая они в те времена приезжали на день напивались и домой.. ну я о другом .все мы знаем что у русских многих немало денег так вот они всякие бизнесмены.артисты и просто у кого есть деньги, взяли и скупили просто улицами целыми- дома вблизи финорусской границ . подорвали рынок недвижимости своими большими ценами на недвижимость давая больше чем местные . и местный очень этим недовольны что русские подняли цены на недвижимость...вот так то, русские как тараканы везде в мире, что гражданские что военные .
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09.02.2022 06:26 Ответить
В Чехії так само. Карлові Вари, Прага - все москалі скуповують. Ціна на нерухомість за 2 роки чуть не в два рази злетіли.
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09.02.2022 06:51 Ответить
+ и болгария тоже ... цены дармовые на дома и квартиры.... бери как говорят...не хочу!они везде по евросоюзу покупают недвижимость...и греция, испания... особенно этим занимаются москвичи...цены в москве на квартиры и аренту косимические .... цена на однушку в москве как в европе целый виллу купить можно.. москвичи сами про это и говорят. что здают в москве в аренду квартиры и на эти заработанные денежки покупают недвижимость в европе...
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09.02.2022 07:03 Ответить
А у нас глава комитета в открытую восхищается идиотом лукащенкой и путинскими законами и у Вовы он один из лучших работников.
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09.02.2022 06:30 Ответить
Умный мужик! Я давно об этом говорю! Скажите пуйлу, что Украину никогда не возьмут в НАТО. Он успокоится, расслабится, и тут же можно сажать его на швабру! Но эти натовские бараны провоцируют бешеную собаку, чтобы она с перепугу нажала на красную кнопку!
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09.02.2022 07:09 Ответить
Можете показувать ман'яку будь яку картинку з тесту Роршаха. Відповідь буде одна :" Кровіща-а-а-а!" . Псіхопати не заспокоюються отримавши виклянчене, вони переходять на інший рівень. Дідуган грається, йому не цікава ціль, йому важливий процес.
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09.02.2022 08:52 Ответить
О какой провокации идет речь?
О поставках оружия в Украину или о заявлении что решение о вступлении в НАТО лежит вне компетенции педофила пу?
То есть попытка кого либо защититься от агрессии является провокацией?
Вору насильнику и убийце во всем мире принято давать активный отпор вплоть до уничтожения, что и будет исполнено.
Никого мнение кабая и его хотелки не интересуют!
Патриот а ты чей патриот - ты случаем не патриот козлостана?
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09.02.2022 09:37 Ответить
Ну сопротивляйся... активно )) разбомбят Украину под фундамент, будешь ты, и твои дети, и твои внуки опять 50 лет за тарелку похлёбки отстраивать страну, как после 2 МВ. Ничему история даунов не учит ))
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09.02.2022 09:49 Ответить
І чого ти шифруєшься патріот планети Земля, пиши правду - патріот козлостана
Ніхто вас не боїться, бамбітель недоделанний.
В спам козломордоє...
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09.02.2022 10:00 Ответить
СССР тоже Германию не боялся. И оружия имел поболее, чем Украина сейчас? Это как-то помогло сохранить миллионы жизней и миллионы домов?
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09.02.2022 10:04 Ответить
Криси не тільки в ОП.
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09.02.2022 07:25 Ответить
Газпромівське бабло перетворює людей в нахабне бидло , яке не розуміє чого хоче і вимагає від інших 😡
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09.02.2022 07:47 Ответить
"Истинные фины"?Истинные фины с охотничьими ружьями остановили совдеповскую орду,которую позвали в Финляндию такие уроды,как этот Ниико
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09.02.2022 09:06 Ответить
Мика прилюдно пукнул в лужу.
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09.02.2022 09:08 Ответить
Честно говоря на Западе какая-то странная демократия. Почему нельзя говорить то что начальнику может не понравиться?
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09.02.2022 09:25 Ответить
Пушкін дописався, Гагарін долітався, а ти ся курва допестиш
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09.02.2022 09:27 Ответить
Цей фін більше на алкаша схожий, а ніж на члена парламенту. Не варто уваги.
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09.02.2022 09:39 Ответить
В НАТО нужно принимать Швецию, Финляндию, Австрию, Швейцарию,Ирландию, Израиль, Украину, Грузию, Азербайджан, Молдову . В какой последовательности это уже вопрос дискуссий. По сути это договор об коллективной обороне !!!
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09.02.2022 09:58 Ответить
Накосячил - нахер с пляжа. Когда в Украине так будет?
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09.02.2022 10:13 Ответить
Еще одна жертва финляндизации. У некоторых финских политиков не возражать России - политический рефлекс
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09.02.2022 10:19 Ответить
Дивно чути таке від фіна.
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09.02.2022 11:05 Ответить
 
 