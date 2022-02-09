Финский депутат высказался против вступления Украины в НАТО и теперь уходит с поста председателя комитета

Финский депутат Мика Ниикко предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пообещать, что Украина не станет членом НАТО. Теперь он извиняется и говорит, что неудачно сформулировал мысль. Но все равно вынужден будет покинуть пост главы комитета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Ниикко - глава комитета по иностранным делам в парламенте Финляндии, член фракции национал-пулистской партии Истинные финны (Perussuomalaiset). В своем Twitter он написал, что Макрону или "кому-то другому" стоит публично заявить, что Украина не станет членом НАТО, иначе переговоры с Россией не дадут результата.

После критики в свой адрес депутат удалил твит. В комментарии Yle он сказал, что уважает суверенитет Украины и неудачно сформулировал мысль. По его словам, он хотел выразить свое мнение по поводу того, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем нереально. Депутат подчеркнул, что Украина "имеет полное право сама принимать решения".

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Позже Ниикко объявил об отставке с поста главы комитета по иностранным делам.