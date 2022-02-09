За сутки войска РФ трижды срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Невельского, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, недалеко от Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.