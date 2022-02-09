РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 559 9

За сутки войска РФ трижды срывали "тишину" на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Невельского, потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ трижды срывали

За прошедшие сутки, 8 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, недалеко от Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Также читайте: Не думаю, что Россия намерена ворваться в Украину, как Гитлер в 1941 году, - Боррель

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.

За сутки войска РФ трижды срывали тишину на Донбассе: открывали огонь из гранатометов и сбросили ВОГ-17 в районе Невельского, потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: 

беспилотник (3847) обстрел (28205) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У ІІ світову війну перший період війни на морі - поки Великобританія спільно з США не організували серйозно оборону конвоїв що йшли через Атлантику німецькі підводники робили що хотіли Вони називали це "щасливими днями" Для кацапні правління "Блазня" в Україні - ті самі "щасливі дні" Але як для "вовків Деніца" так і для "псів Путіна" ці "щасливі дні" колись закінчуються І рано чи пізно настане "отвєтка"
показать весь комментарий
09.02.2022 07:39 Ответить
А Вам хочеться "помиротворить"? Ми вже бачимо "миротворчість" третій рік! "Перемир"я" "Блазня" вже півсотні життів забрало - а нам відповідать на вбивства забороняють!
показать весь комментарий
09.02.2022 11:19 Ответить
Бо мабуть "секта сиволобого" їх порушувала?! Так при "сиволобому" в Росію йшли безперервно гроби загиблих від української зброї і кацапня на "передку" лишній раз чхнуть боялася а при "Блазні" ідуть але в основному від перепою і передозу! Шо ти мелеш? Ти хоч сама собі віриш?!
показать весь комментарий
09.02.2022 12:00 Ответить
Господи! Як же вас , кацапню,"розпердолило" від одної керованої бомби! Та вона важить менше 10 кг! А кожний снаряд 152 мм які трохи не кожний день вистрілюють твої "брати по крові" по українській території важить 56 кг!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:06 Ответить
 
 