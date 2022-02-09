Дипломатические переговоры будут продолжаться в ближайшие недели. Их главная цель - избежать войны, - Макрон
Главной целью стран Веймарского треугольника, объединяющего Францию, ФРГ и Польшу, является предотвращение войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Берлине заявил Эмманюэль Макрон после завершения встречи президентов стран Веймарского треугольника.
По словам Макрона, проводимые в течение последних трех дней дипломатические переговоры будут продолжаться и в ближайшие недели. Их главная цель - предотвратить войну.
"Мир и стабильность на европейском континенте это наше сокровище, и мы считаем своим долгом сделать все для их сохранения", - цитирует слова президента Франции его пресс-служба.
Второй задачей он назвал консолидацию европейцев и союзников, сохранение их единства. А третьей - защиту основополагающих для Европы принципов, особенно - уважения к суверенитету всех государств и целостности их территорий.
"В конце концов речь идет о том, чтобы найти путь и средства инициировать важный и требовательный диалог с Россией в разных форматах. В этом контексте в ближайшие дни и недели у нас будут переговоры (советников. - Ред.) в Нормандском формате с целью урегулирования кризиса", - отметил Макрон.
Он в очередной раз подчеркнул необходимость диалога и ответственности партнеров, в частности президентов РФ и Украины, что является "единственной дорогой, которая способна привести к миру в Украине".
"С другой стороны, есть другая работа, проводимая НАТО и США, которая ведется также нами и нашими союзниками, Европейским Союзом для построения элементов гарантии безопасности. Последние дни позволили дать толчок новым идеям", - указал французский лидер.
Как сообщалось, во вторник в Берлине впервые за шесть лет состоялся саммит Веймарского треугольника, в котором приняли участие президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Основная тема переговоров - ситуация с безопасностью вокруг Украины.
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Хоча що з тебе - "многостаночника пригожинського" взять? Ти скільки вже ніків поміняв з тих пір як почав на мене "дристать"? П"ять чи більше? Бо я вже не рахую - набридло! Не забувай - "ніки" мінять можна Але стиль писанини - практично неможливо Мої статті під різними псевдонімами друзі впізнають відразу
у випадку (подальшого) нападу Росії. "Чому" ? "А тому що" ! І тоді нападу точно не буде.
А потім перемовлятись ще 8 років про "повагу до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій". Це і буде "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".
То , что Москва согласилась разблокировать Нормандский процесс , вселяет определенньіе надеждьі на прогресс в мирном урегулировании кризиса . Ближайшее время покажет ...
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.