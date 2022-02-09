Дипломатические переговоры будут продолжаться в ближайшие недели. Их главная цель - избежать войны, - Макрон

Главной целью стран Веймарского треугольника, объединяющего Францию, ФРГ и Польшу, является предотвращение войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Берлине заявил Эмманюэль Макрон после завершения встречи президентов стран Веймарского треугольника.

По словам Макрона, проводимые в течение последних трех дней дипломатические переговоры будут продолжаться и в ближайшие недели. Их главная цель - предотвратить войну.

"Мир и стабильность на европейском континенте это наше сокровище, и мы считаем своим долгом сделать все для их сохранения", - цитирует слова президента Франции его пресс-служба.

Второй задачей он назвал консолидацию европейцев и союзников, сохранение их единства. А третьей - защиту основополагающих для Европы принципов, особенно - уважения к суверенитету всех государств и целостности их территорий.

"В конце концов речь идет о том, чтобы найти путь и средства инициировать важный и требовательный диалог с Россией в разных форматах. В этом контексте в ближайшие дни и недели у нас будут переговоры (советников. - Ред.) в Нормандском формате с целью урегулирования кризиса", - отметил Макрон.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость диалога и ответственности партнеров, в частности президентов РФ и Украины, что является "единственной дорогой, которая способна привести к миру в Украине".

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"С другой стороны, есть другая работа, проводимая НАТО и США, которая ведется также нами и нашими союзниками, Европейским Союзом для построения элементов гарантии безопасности. Последние дни позволили дать толчок новым идеям", - указал французский лидер.

Как сообщалось, во вторник в Берлине впервые за шесть лет состоялся саммит Веймарского треугольника, в котором приняли участие президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Основная тема переговоров - ситуация с безопасностью вокруг Украины.