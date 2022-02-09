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Новости Агрессия России против Украины Война
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Дипломатические переговоры будут продолжаться в ближайшие недели. Их главная цель - избежать войны, - Макрон

Дипломатические переговоры будут продолжаться в ближайшие недели. Их главная цель - избежать войны, - Макрон

Главной целью стран Веймарского треугольника, объединяющего Францию, ФРГ и Польшу, является предотвращение войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Берлине заявил Эмманюэль Макрон после завершения встречи президентов стран Веймарского треугольника.

По словам Макрона, проводимые в течение последних трех дней дипломатические переговоры будут продолжаться и в ближайшие недели. Их главная цель - предотвратить войну.

"Мир и стабильность на европейском континенте это наше сокровище, и мы считаем своим долгом сделать все для их сохранения", - цитирует слова президента Франции его пресс-служба.

Второй задачей он назвал консолидацию европейцев и союзников, сохранение их единства. А третьей - защиту основополагающих для Европы принципов, особенно - уважения к суверенитету всех государств и целостности их территорий.

"В конце концов речь идет о том, чтобы найти путь и средства инициировать важный и требовательный диалог с Россией в разных форматах. В этом контексте в ближайшие дни и недели у нас будут переговоры (советников. - Ред.) в Нормандском формате с целью урегулирования кризиса", - отметил Макрон.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость диалога и ответственности партнеров, в частности президентов РФ и Украины, что является "единственной дорогой, которая способна привести к миру в Украине".

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"С другой стороны, есть другая работа, проводимая НАТО и США, которая ведется также нами и нашими союзниками, Европейским Союзом для построения элементов гарантии безопасности. Последние дни позволили дать толчок новым идеям", - указал французский лидер.

Как сообщалось, во вторник в Берлине впервые за шесть лет состоялся саммит Веймарского треугольника, в котором приняли участие президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Основная тема переговоров - ситуация с безопасностью вокруг Украины.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+18
А поки Макрон "чеше язиком" Великобританія і США поставляють Україні "аргументи" для майбутніх дипломатичних переговорів з приводу запобігання війні!
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09.02.2022 07:33 Ответить
+9
миротворець х....(
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09.02.2022 07:37 Ответить
+9
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09.02.2022 08:18 Ответить
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А поки Макрон "чеше язиком" Великобританія і США поставляють Україні "аргументи" для майбутніх дипломатичних переговорів з приводу запобігання війні!
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09.02.2022 07:33 Ответить
І це мені пише людина яка (нібито) представляє народ війська якого направлялися для виконання каральних функцій у Казахстан (в порушення ними ж підписаного Статуту ОДКБ) а зараз збирається їхать у Сирію - путінським головорізам "задниці підтирать"?
Хоча що з тебе - "многостаночника пригожинського" взять? Ти скільки вже ніків поміняв з тих пір як почав на мене "дристать"? П"ять чи більше? Бо я вже не рахую - набридло! Не забувай - "ніки" мінять можна Але стиль писанини - практично неможливо Мої статті під різними псевдонімами друзі впізнають відразу
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09.02.2022 08:41 Ответить
миротворець х....(
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09.02.2022 07:37 Ответить
А чего то не слышно что б Франция поставила хотя бы каких то ржавых касок или еще чего
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09.02.2022 07:44 Ответить
"Уникнути війни" гарантовано можна, задекларувавши вступ у війну на стороні України
у випадку (подальшого) нападу Росії. "Чому" ? "А тому що" ! І тоді нападу точно не буде.
А потім перемовлятись ще 8 років про "повагу до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій". Це і буде "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".
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09.02.2022 07:45 Ответить
Носате чмо цей мімікрон, огидно було спостерігати за тим, як воно стояло на "задніх лапах" перед кремлівським ху*лом..
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09.02.2022 07:59 Ответить
Уникнути війни за рахунок України на користь Росії? Ні, робіть те, що роблять США і Великобританія, а не облизуєте одне місце кацапам. Самий найкращий спосіб уникнення війни - санкції проти агресора.
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09.02.2022 08:04 Ответить
Як же ви вже дістали оцими залякуваннями і придумкуватими байками...Гнобите народ, що смі,що телебачення. та краще подивіться що робиться всередині держави, як ростуть ціни, людину не считають за людину а за скотину на жаль,зате собі зарплати космічні,і всі думають ніхто,нічого не знає. всі мовчать...А зараз словами Ляшка, скотиняки-на гіляку. Перевішати і перестреляти всіх холуїв та прихвостнів.
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09.02.2022 08:05 Ответить
Мало вас всіх гнобить малорос Гундос, ви ж цього всі бажали? Епоха бідності пройшла у Гундоса і совкового "кварталу", вони живуть на повну, а ви башляйте і не плачтеся. Зеля, дави їх, дави, не зупиняйся!!!
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09.02.2022 08:13 Ответить
Этому Великому олигофрену все неймется.... Защитничек.... Иди с ро$$ийскиме жельіми желетами на ху.....
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09.02.2022 08:15 Ответить
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09.02.2022 08:18 Ответить
Франция и Германия пока не поставляют оружие Украине из-за того , что они являются ГАРАНТАМИ Нормандского переговорного процесса . Данньій процесс сабботировался РФ-ией в течение двух лет по одной причине : Путина там единогласно назвали "стороной конфликта". На самом деле , єто ключ к реализации Минских соглашений , которьіе могут сработать ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при признании РФ стороной конфликта , коей является и Украина .
То , что Москва согласилась разблокировать Нормандский процесс , вселяет определенньіе надеждьі на прогресс в мирном урегулировании кризиса . Ближайшее время покажет ...
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09.02.2022 08:19 Ответить
Русские не врут или предпринимают вменяемые на первый взгляд шаги только когда готовят еще бОльшую ложь или пакость. Это аксиома, доказанная парактикой.
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09.02.2022 08:50 Ответить
Если подумать головой - единственный более-менне РЕАЛЬНЫЙ вариант ситуации лучше, чем сейчас - это создание по линии соприкосновения на 5 км туда-сюда демилитаризованной зоны с миротворцами ООН.
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.
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09.02.2022 10:40 Ответить
 
 