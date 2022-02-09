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Усиление НАТО: в Польшу прибыли еще четыре военно-транспортных самолета с американскими десантниками

Усиление НАТО: в Польшу прибыли еще четыре военно-транспортных самолета с американскими десантниками

По меньшей мере четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США во вторник прибыли в Польшу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы под городом Дувр (штат Делавэр).

По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли военнослужащие оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать в Украине. Они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

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Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби

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Автор: 

НАТО (10176) Польша (8540) США (27325) военнослужащие (6204)


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Топ комментарии
+8
Бункєрная бабушка всєх пєрєіграла-НАТА прібліжється...
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09.02.2022 07:57 Ответить
+5
та да, несмотря на "красныилилии" НАТА все ближе)
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09.02.2022 08:09 Ответить
+3
"ці війська не воюватимуть в Україні" = "давай, Росія, нападай, спробуй" ...
... потім подивимось - слова то слова, сказали одне - скажемо і друге. А війська - ось вони.
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09.02.2022 07:57 Ответить
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"ці війська не воюватимуть в Україні" = "давай, Росія, нападай, спробуй" ...
... потім подивимось - слова то слова, сказали одне - скажемо і друге. А війська - ось вони.
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09.02.2022 07:57 Ответить
Бункєрная бабушка всєх пєрєіграла-НАТА прібліжється...
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09.02.2022 07:57 Ответить
та да, несмотря на "красныилилии" НАТА все ближе)
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09.02.2022 08:09 Ответить
Дык, нужно еще уметь так наворочить.
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09.02.2022 08:39 Ответить
закройте нах этот СП-2, до отвода войск руссней!..ну что как дети в 21 веке...
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09.02.2022 08:28 Ответить
Когда будет альтернатива снабжения европ газом,тогда и закроют.Это уровень нац безопасности и они досконально просчитывают все риски.
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09.02.2022 09:04 Ответить
русские НИКУДА не денутся и будут продавать!, а пока можно и на атоме и угле посидеть...или разрушенная, как в 45-м Европа лучше???
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09.02.2022 09:18 Ответить
Вы думаете европа не понимает к чему ведёт зависимость от одного поставщика газа.Это их только слегка покошмарило в этом году,дали еще буде.
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09.02.2022 09:24 Ответить
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09.02.2022 08:32 Ответить
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09.02.2022 08:33 Ответить
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09.02.2022 08:37 Ответить
1. Американское оружие можно купить в любом военторге.
2. Никаких американцев в Украине воевать не будет.
3. А где американские подразделения воюют в их отпуске - это их личное дело.

Так, кацапчики?
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09.02.2022 17:24 Ответить
нам бы - в Одессу столько!!!!!!!
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10.02.2022 14:47 Ответить
 
 