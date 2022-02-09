За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 8 февраля в Украине зафиксированы 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 08 февраля в Украине:

зафиксированы 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3308, медработников - 1076);

72 007 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4385 человек;

летальных случаев – 240;

выздоровели - 17 063 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 380 047 человек;

выздоровели - 3 713 348 человек;

летальных случаев - 101 887;

проведено ПЦР-тестирований - 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки", - рассказали в Минздраве.











