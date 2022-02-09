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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 8 февраля в Украине зафиксированы 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 08 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3308, медработников - 1076);

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 72 007 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу – 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу – 19 100 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 4385 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 240;

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 17 063 человека.

Смотрите также: Последствия, возникающие после "Омикрона", могут быть очень тяжелыми – инфаркты и инсульты, – Рыженко. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 380 047 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 713 348 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 101 887;

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 38 257 новых случаев заболевания коронавирусом. 240 человек умерли, 17 063 - выздоровели, - Минздрав 13

Автор: 

Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ваше повідомлення слід розуміти як: "Радійте, що у вас в лікарняному написано, що ви здоровий. І не важливо, яке насправді у вас самопочуття"
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09.02.2022 09:11 Ответить
+5
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Деякі офіси хворіють повним складом, деякі сім'ї хворіють повним складом, а в них така собі статистика. Коли будуть безкоштовні тести от тоді і подивитеся на реальну картинку. Але грошей немає, потрібно на Вовіну дорогу і Вовіні конверти в Раду.
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09.02.2022 08:16 Ответить
+5
Робив експрес тест в Інвітро. Надійшли результати і я опуїв - жодного слова на українській мові!!! Все на кацапській і англійській. Це ж офіційний документ! ЯК ЦЕ?!
Виявляється це чисто рассіянська контора і їм пофіг українські закони! Бойкот Інвітрі цій...
Хоча думаю за Сінєво теж вуха Москви стирчать.
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09.02.2022 09:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Деякі офіси хворіють повним складом, деякі сім'ї хворіють повним складом, а в них така собі статистика. Коли будуть безкоштовні тести от тоді і подивитеся на реальну картинку. Але грошей немає, потрібно на Вовіну дорогу і Вовіні конверти в Раду.
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09.02.2022 08:16 Ответить
Зачем тебе знать, сколько людей заболело гриппом? Что-то тебя лет 5 назад это вообще не интересовало, хотя тогда заболевших было ещё больше.
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09.02.2022 08:24 Ответить
Дуже багато хворіють дітей! В класах не було половини учнів та діти приносили вірус додому, а ще шморкаті без масок їздять в транспорті. Хай учні та студенти посидять на дистанційному до кінця зими. Плюс школи мінували кожен день, а так батькам спокійніше
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09.02.2022 08:50 Ответить
По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 78 млн человек (53% населения), полностью вакцинированы 71 млн человек (48% населения). Ревакцинированы третьей прививкой 11 млн человек.
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10.02.2022 04:43 Ответить
Число одужавших - повна профанація!
Людині дають лікарняний на 5 днів, якщо вижив - виходиш на роботу, і неважливо здоровий чи ні, можеш заражати інших. Людину можна вважати одужавшою, якщо тест через 5-7-10 днів після позитивного, показав вже негативний результат. Але таких тестів ніхто не робить
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09.02.2022 08:25 Ответить
Люди ведут себя в стиле "Баба Яга против".
Так какое еще отношение вы хотите?
Скажите спасибо, что пока есть кому эти больничные выписывать.
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09.02.2022 08:43 Ответить
Ваше повідомлення слід розуміти як: "Радійте, що у вас в лікарняному написано, що ви здоровий. І не важливо, яке насправді у вас самопочуття"
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09.02.2022 09:11 Ответить
Потрібно у сімейного вимагати повторний експрес- тест
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09.02.2022 09:16 Ответить
Канада против произвола! Поддержим Канаду
Украинцы тоже против произвола
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09.02.2022 17:11 Ответить
Син в минулу п'ятницю звернувсь до "сімейного", тест підтвердив ковід. На питання про лікарняний "сімейний" відповіла що в неї ще з понеділка люди в черзі за лікарняним тобто в них обмеження по лікарняним на день.
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09.02.2022 09:38 Ответить
Похоже, что тайный приказ дали, поменьше больничных выписывать, что бы не нагружать бюджет? Так эпидемия же! Много людей болеет! Лучше бы экономили на сепарах. Если не платить пенсии и мамкоденьги донецким сепарам, то большая экономия в бюджет будет. Но что вы хотите, если президент - сепар, и жена его - Ленка-ополченка.
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09.02.2022 11:20 Ответить
Робив експрес тест в Інвітро. Надійшли результати і я опуїв - жодного слова на українській мові!!! Все на кацапській і англійській. Це ж офіційний документ! ЯК ЦЕ?!
Виявляється це чисто рассіянська контора і їм пофіг українські закони! Бойкот Інвітрі цій...
Хоча думаю за Сінєво теж вуха Москви стирчать.
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09.02.2022 09:06 Ответить
Сінево видав результат державною,і здається то німецька "кантора"
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09.02.2022 09:15 Ответить
А вони просто в Раші теж працюють.
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09.02.2022 09:26 Ответить
Скаргу до Мовний омбудсмен слабо? https://mova-ombudsman.gov.ua/ https://mova-ombudsman.gov.ua/

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09.02.2022 09:56 Ответить
Відбулося чудо, після моєї претензії миттєво переклали все на українську мову, скинуои на пошту, передзвонили декілька раз і з Дніпра і з Києва, вибачалися. Нібито якась програма глючила...
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09.02.2022 12:40 Ответить
Тести потрібно відмінити, крапка....
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09.02.2022 10:06 Ответить
Тут не допомагає.
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09.02.2022 20:49 Ответить
Столько шума из за этого ковида, вот специально нагнетают. За сутки умерло 240 человек допустим, это в месяц около 6000 человек. А вы знаете что в Украине каждый месяц умирает около 45000 человек и около 43000 по причинам разным болезней из них на первом месте болезни сердца около 40000 человек то есть каждый день от болезней сердца умирает около 12000 человек а от ковида 240. Если посмотреть общую смертность по годам в Украине, то она примерно одинакова, плюс-минус начиная с тех годов когда ковида ещё не было. А шум только по поводу ковида, вот сами посмотрите ещё раз на цифры и скажите , разве не искусственно раздувают шум ?
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09.02.2022 10:25 Ответить
Врешь, как дышишь. Ты бы хотябы посчитал, что 12000*365=4,38 млн смертей в год.
От всех видов заболеваний сердечно-сосудистой системы за день умирает в Украине порядка 1050-1150 человек. И в транспорте тебя никто инфарктом не заразит.
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09.02.2022 11:07 Ответить
він не бреше - він помилився в цифрах, але в висновках ні. а маєш звичку тут брехати ти і твої корефани по ковідобіссю. Підтягуй ще іренку ко і резвого, а то сам можеш не впоратися.
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09.02.2022 11:37 Ответить
це я про допис Алекса написав.
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09.02.2022 11:38 Ответить
О, кинувся аки горлиця на захист брехуна, бо не пройшла брехня від "каждый день от болезней сердца умирает около 12000 человек а от ковида 240"
Ось перевіримо ще одну його брехню, ось цю - "Если посмотреть общую смертность по годам в Украине, то она примерно одинакова, плюс-минус начиная с тех годов когда ковида ещё не было."

Роки .............померло в Україні
2016................583631
2017................574123
2018................587665
2019................581114
2020................616835
2021................649999
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/

Це ж треба - знову явна брехня.
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09.02.2022 11:54 Ответить
Да признаю чуть ошибся в цифрах, но всё равно эта цифра гараздо ниже чем от других болезней и не нужно забывать что сейчас приписывают всё ковиду, чуть что умер от ковида. Хотя по факту может быть и сердце и пневмония и что угодно. У родственника диагностировали ковид положили в больницу умер через 4 дня. Официально ковид написали, пошли к патологоанатому, спрашиваем от чего умер, а он не выдержало сердца больших доз внутривенного антибиотика. Но кому уже что ты докажешь, официально он это не заявит. И так со многими. А по поводу выше указанной динамики смертности, так она всегда положительная , то есть смертность растёт в Украине и без ковида это подтверждает статистика если смотреть её с 90х то она постоянно растёт так в Украине было всегда, потому что медицина слабая и культура нации в выпивании, курении и поедании всякой дряни и при этом никто лечится не ходит. В Америке тоже дрянь едят, но там пьют таблеточек жменьку от всего и живут на таблетках, но долго.
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09.02.2022 12:23 Ответить
Я підкріпив свої аргументи числами і посиланнями. На денну смертність я надав числа денної смертності (з розрахунком, що явно демонструє помилку), а з приводу річної - надав річну, з посиланнями. А не як ти - на зауваження про розподілення по причинам денної смертності надав розподілення за рік, " повалив фігури, нагадив на дошку і полетів".
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09.02.2022 12:52 Ответить
Це було б вірно, коли сам на сам з дурнем. А заважати таким дурням, як ти (а може і ворогам) поширювати шкідливі для України і українців погляли - то справа добра. І не думай, що твій нік когось тут введе в оману, пан з ніком УкраїнеЦ.
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09.02.2022 18:16 Ответить
В яких роках, крім 2020 та 2021 смертність зростала більше, ніж на 5%?
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09.02.2022 12:39 Ответить
2017-2018 +2.5% 2020 +6% итого разница 3% . А разница 2-3% всегда была как возможная среднестатистическая погрешность.
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09.02.2022 12:48 Ответить
Если 2-3% всегда была как возможная среднестатистическая погрешность, то колебания смертности в 2017-2018 ее не превышали, а в 2020 превысили ее как минимум в два раза.
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09.02.2022 12:55 Ответить
Оставь спор, даже если ты прав.
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09.02.2022 14:10 Ответить
То виходить, що весь пост складається з брехні. А ти кинувся його захищати, ще і так пафосно щоки надував, що я сам не впораюся...
Так що не буди лихо, поки воно тихе.
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09.02.2022 12:11 Ответить
Что там считать? Умерло 5,7 млн за два года. За это же время чистый прирост населения планеты составил 100 млн чел. Такая себе пандемия )) я бы даже сказал пандемийка )) но ты можешь, конечно, визжать, что мы все умрем. Катастрофа!!! Аааа! ))) Такова твоя работа, ты за это деньги получаешь. А я могу тебе в корыто за это ещё полведра помоев плеснуть )) визжи, свинка!))))
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09.02.2022 12:53 Ответить
Ты идиот.

1) 6 млн это огромное число, которое в основном относится не ко всему миру, а к тем странам, где смертность контролировалась и фиксировалась.

2) 6 млн умерли, несмотря на а) беспрецедентные меры, принимаемые по сдерживанию распространения инфекции, и б) увеличение ёмкости медицинских учреждений для оказания помощи больным.

3) 6 млн это только верхушка айсберга; число больных, требовавших госпитализации, было примерно на порядок бóльшим. В пики заболеваемости число больных превышало все мыслимые возможности медужреждений, даже с учётом развёрнутых полевых госпиталей. Это вызывало настоящий коллапс медсистемы, что, само собой, очень негативно отражалось на качестве оказываемых ею услуг для всех заболеваний.

4) Никакое зожничество, правильное питание, "укрепления иммунитета" и прочий подорожник не уберегают от тяжёлого течения ковида.

5) Апеллирование к болезням сердечно-сосудистых, онкологии ("а вот от ___ умерло столько-то!") не имеет смысла, так как а) эти заболевания, к счастью, незаразны, иначе к ним принимались бы точно такие же меры, как к ковиду, б) они требуют значительных ресурсов медсистемы, которая занимается ковидом. Следовательно, хотим снова лечиться от "обычных" болячек - надо избавиться от ковида, а от него эффективно работает только вакцинация, с) число смертей от ковида сопоставимо с сердечными и онко.

Ну, такое, продолжать можно долго. Но ты больше скобочек пихай, они веса добавляют.
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09.02.2022 13:27 Ответить
Зачем ты это все написал? Ты идиот? Проблема планеты Земля - не ковид, а наоборот - рост населения! Ковид это лишь попытка матери-природы избавиться от лишних паразитов. Возможно, при поддержке лабораторий по разработке вируса. Попытка оказалась слабой. Население не сократилось. А значит, будут новые попытки. И ковид вам покажется лепетом младенца.
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09.02.2022 13:34 Ответить
> Проблема планеты Земля - не ковид, а наоборот - рост населения!

Скорость прироста населения неуклонно падает с семидесятых. Проблема перенаселения слегка преувеличена.

> Ковид это лишь попытка матери-природы избавиться от лишних паразитов.

Чёрная Смерть (чума), унесшая в пандемиях средних веков три четверти тогдашнего населения (которое было смешным по численности), тоже была "попытка избавиться от празитов"? Не надо приписывать естественным явлениям какие-то ипически-магические объяснения.

> А значит, будут новые попытки.

Закупай пирамидки, только они спасут.
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09.02.2022 13:44 Ответить
Сильные мира сего понимают, что человечество уже лавинообразно катится в бездну. И они не захотят вымереть вместе с остальной беднотой. Они будут истреблять лишних. Возможно, и с помощью "чудодейственных" вакцин. Только не надо рассказывать, что компании заинтересованы в росте населения, чтобы повысить доходы. Тут вопрос уже ни в деньгах. В итоге они уже будут никому не нужны. Человечество будет предпринимать попытки спасения. И эти попытки будут жестокими. Так что вакцинируйся чаще )) без тебя будет больше места на Земле )) и меньше СО2
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09.02.2022 13:39 Ответить
> Возможно, и с помощью "чудодейственных" вакцин.

Есть хоть одно подтверждение этому маразму? Состав вакцин известен, принцип действия понятен, работают с ними миллионы людей по всему миру, из всех стран и всех конфессий. Заговор такого количества людей математически невозможен.
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09.02.2022 13:46 Ответить
А зачем сразу травить вакцины? Сначала нужно сформировать полное доверие населения к ним и полную покорность.
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09.02.2022 13:48 Ответить
Ванюш, ты тупой, да?... Вакцины распространяются миллиардными партиями, как и многие другие препараты. Проанализировать их состав и выявить "отраву" сможет любая страна на этой планете. Для справки: массовая вакцинация применяется чуть ли не два столетия. Не совсем понятно, зачем изобретать новые вакцины, если можно "отрвавить" уже существующие.
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09.02.2022 13:55 Ответить
А кто будет анализировать состав? Люди, которым заплатят, чтобы они не проводили анализ? Кроме того, "отрава" наверняка будет не цианистым калием. А генномодифицированные продукты, которые будут вызывать образование опухолей. То есть возрастёт смертность от рака, но все сошлются на хреновую экологическую ситуацию. Кстати, почему ты считаешь, что уже такие вещества не добавляются в обычные вакцины? Откуда возрастающий уровень детской онкологии?
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09.02.2022 14:03 Ответить
> А кто будет анализировать состав? Люди, которым заплатят, чтобы они не проводили анализ?

Это миллионы людей по всему миру, в университетах/институтах, государственных и частных лабораториях и тд. Заговор такого количества людей, разрозненных по странам, математически невозможен.

> Кроме того, "отрава" наверняка будет не цианистым калием.

Ну, тебе виднее.

> А генномодифицированные продукты, которые будут вызывать образование опухолей.

Пруф в студию, объясни нам на пальцах что это такое.

> Кстати, почему ты считаешь, что уже такие вещества не добавляются в обычные вакцины?

Какие "такие"?

> Откуда возрастающий уровень детской онкологии?

В том числе по той же причине, по которой сейчас так много детей в очках - лучше диагностируют. Плюс сейчас медицина "вытягивает" многих детей, которые раньше просто умирали бы, что, прямо скажем, является вмешательством в естественный отбор. Плюс рост абсолютной численности детей как таковой.
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09.02.2022 14:14 Ответить
Ты уверен, что лаборатории, которые занимаются поиском веществ, которые лечат от рака, не разрабатывают вещества, которые приводят к образованию опухолей? И да, они необязательно могут быть в вакцинах. Возможно, их уже используют во многих медикаментах.
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09.02.2022 14:12 Ответить
> разрабатывают вещества, которые приводят к образованию опухолей?

Канцерогенных веществ известено вагон и тележка. Нет, даже не так - грузовой жд состав из вагонов и тележка.

> Возможно, их уже используют во многих медикаментах.

Каких? Пруф в студию.
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09.02.2022 14:16 Ответить
Всего

649999
100,00%

IX
Болезни системы кровообращения

392328
60,36%


ишемическая болезнь сердца
I20-I25
274223
42,19%


алкогольная кардиомиопатия
I42.6
3156
0,49%


цереброваскулярные болезни
I60-I69
75563
11,63%

XXIIПрочие (коды для особых целей)7694911,84%
COVID-19, вирус идентифицированU07.175396 11,60%
COVID-19, вирус неидентифицированU07.21553 0,24%

Порівняйте цифри в процентах (і це при тому що вони навіть "вирус неидентифицирован; ліплять всерівно до ковід. Тобто якщо людина вмерла від хвороби кровообігу але був тест ковід+ то це вже від ковід.
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09.02.2022 12:29 Ответить
Якби твоя брехня "якщо людина вмерла від хвороби кровообігу але був тест ковід+ то це вже від ковід." була б правдою, то в період, коли більше смертей від ковіда був би спад смертей від ССЗ.
Ось переходиш на сайт
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Там в самому низу є графік, де чітко видно, що підвищення смертності від ковід відбувається синхронно з підвищення смертності від ССЗ. Бо ушкоджені ковідом легені і забиті тромбами сосуди в постковідний період підвищують смертнісь і від ССЗ.
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09.02.2022 12:45 Ответить
уже ниже подтянулись)
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09.02.2022 16:48 Ответить
Даже не факт, что от ковида. Статистику рисуют, кто во что горазд. Когда болел отец, сестра возила его в местную больницу. Сказали мест нет, а по факту - были пустые палаты с "мёртвыми душами", т.к. мороки меньше и за прописки доплата идёт. По этому поводу Дмитрий Гнап делал передачу по фактам приписок на миллиарды гривен в масштабах страны. Бутусов в этом плане не желает "мараться", решил в мейнстриме плыть и разгонять панику(((
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09.02.2022 22:19 Ответить
Детские сады сейчас - главный разсадник. Детей прут больных. пачками, они заражают других детей, и персонал, те приносят заразу домой. Почему не закроют сады - я не понимаю.
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09.02.2022 10:49 Ответить
Зачем убили бизнес- аквапарки, кинотеатры? А в детских садах всё можно - дети без масок, больные, всех заражают, никаких справок о здоровье, и вакцинации от них не требуют и полная вседозволенность! А родителям лишь бы спихнуть своё чадо, они скрывают что оно заражено ковидом, родителям на всех насрать. Почему не требуют от родителей справку о здоровье, результат теста? Где тут карантинные меры? Почему садам все можно?
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09.02.2022 11:16 Ответить
тому що Влада зе СЛАБКА.

ДО ПРИМУСУ НЕ ЗДАТНА.
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10.02.2022 04:49 Ответить
 
 