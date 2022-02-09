В настоящее время Минздрав не рассматривает обязательность введения бустерной дозы. Ее смысл - персональная защита, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в настоящее время требование обязательно вводить бустерную дозу не рассматривается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "Суспільного".

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - пояснил Кузин.

Он отметил, что сейчас вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых она обязательна.

Кузин добавил, что бустерной дозой вакцинировались уже полмиллиона украинцев и что Министерство здравоохранения пока не планирует расширять перечень профессий, для которых она обязательна.

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Также главный врач сообщил, когда следует ожидать ослабления карантинных ограничений.

"Только когда Украина достигнет показателя в 70% вакцинированного взрослого населения, мы можем рассматривать определенные послабления. Такой опыт действует в Европе и в США, поэтому мы должны достичь высоких показателей по вакцинации", - сказал он.