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В настоящее время Минздрав не рассматривает обязательность введения бустерной дозы. Ее смысл - персональная защита, - Кузин

В настоящее время Минздрав не рассматривает обязательность введения бустерной дозы. Ее смысл - персональная защита, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в настоящее время требование обязательно вводить бустерную дозу не рассматривается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире "Суспільного".

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - пояснил Кузин.

Он отметил, что сейчас вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых она обязательна.

Кузин добавил, что бустерной дозой вакцинировались уже полмиллиона украинцев и что Министерство здравоохранения пока не планирует расширять перечень профессий, для которых она обязательна.

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Также главный врач сообщил, когда следует ожидать ослабления карантинных ограничений.

"Только когда Украина достигнет показателя в 70% вакцинированного взрослого населения, мы можем рассматривать определенные послабления. Такой опыт действует в Европе и в США, поэтому мы должны достичь высоких показателей по вакцинации", - сказал он.

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вакцина (3815) Минздрав (4905) прививка (191) Игорь Кузин (284)


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Заїпав ти кузька, то треба, то не треба...
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09.02.2022 08:36 Ответить
Якщо хочете захист від коронавірусу коліть, не хочете не вакцинуйтесь. Просто багато людей стогнали про примусову вакцинацію, тому вам дають вибір. Але якщо ви хочете захисту то вакцинуйтесь. Я сьогодні 3 раз іду вакцинуватись по плану.
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09.02.2022 09:04 Ответить
Ідіть. Я, судячи з того, як важко хворіють мої вакциновані колеги дуже рада, що не зробила цього.
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09.02.2022 14:39 Ответить
Ї@нутим нема спокою..
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09.02.2022 08:38 Ответить
Що перша, що друга, що бустерна - персональний захист
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09.02.2022 08:46 Ответить
 
 