Корниенко о дистанционном голосовании: "Такой инструмент у Рады точно должен быть"
Все препятствия для введения в Верховной Раде дистанционного голосования лежат в политической, а не в технической плоскости.
Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
Во время интерактивной панельной дискуссии "Парламент ДІЄ: цифровое будущее и инновации в работе Верховной Рады Украины" от программы USAID "РАДА: следующее поколение" он отметил важность сделать все необходимое, чтобы парламентская реформа была воплощена по меньшей мере на 70-80%.
"Традиционно реформы в Украине очень затяжные, а некоторые продолжаются вообще годами. Например, земельная внедрялась 20 лет, а децентрализация пока еще не завершена", - отметил первый вице-спикер.
В то же время, по его словам, говорить о том, что парламентская реформа начинается с "чистой доски", тоже неправильно, ведь "многое уже сделано и постепенно воплощается в жизнь".
Однако, как отметил Корниенко, еще есть шаги, которые парламент должен предпринять, чтобы у общества было больше возможностей для получения информации о деятельности Верховной Рады, реализации своих законных прав по коммуникации с народными депутатами и обсуждению законопроектов.
При этом он акцентировал внимание на важности до конца 9-го созыва ввести в ВР режим paperless, чтобы документооборот обеспечивался полностью в электронной форме: "Мы на две сессии, седьмую и восьмую, отсрочили введение режима "без бумаг". Думаю, этого времени достаточно, чтобы и депутаты, и Аппарат Верховной Рады и профильный комитет могли подготовить переход на полноценный paperless".
Также Корниенко напомнил о необходимости модернизации системы для голосования в сессионном зале.
"Нужно провести дискуссию, договориться внутри парламента, какая именно модель будет избрана. Модернизировать систему для голосования нельзя за неделю, потому что, очевидно, ремонт будет нуждаться и в самом зале. Но, думаю, в этом созыве мы должны по крайней мере начать этот процесс", - заметил он.
Комментируя возможность введения дистанционного голосования, первый заместитель главы ВР подчеркнул, что все препятствия для этого – в политической, а не технической плоскости.
"К сожалению, есть политические силы, которые будут категорически против этого, по разным причинам. Но мы как президиум попробуем этот процесс интенсифицировать и начать обсуждать конкретные возможности. Конечно, должны быть оговорки: это не ежедневный режим работы, но на случай чрезвычайных ситуаций такой инструмент у украинского парламента точно должен быть", - заявил Корниенко.
Он также обратил внимание на необходимость запуска мобильного приложения Верховной Рады. "Наше "цифровое лицо" должно все-таки развиваться по требованию времени. Верховная Рада не имеет полноценного приложения, которое, с одной стороны, отражало бы содержание сайта, а с другой - имело бы преимущество апликейшенов (приложений), которые трудно реализовать на самом сайте", - объяснил первый вице-спикер.
По его словам, речь идет о push-уведомлении, что стало бы инструментом быстрого донесения информации о деятельности парламента.
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Наперсточники, бл...
...i на маря!
1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.
Поганому політику закони заважають
По перше: для її зміни треба 2/3 голосів. А по друге: ця вимога (як і постійні скандали з голосуванням за іншого) виникла не зі стелі! Депутат голосуючи, діє від імені свого виборця, таке право йому було ДЕЛЕГОВАНЕ на виборах, подальше делегування цієї влади НЕМОЖЛИВЕ. Голосування за іншого депутата - є кримінальним правопорушенням і підпадає під визначення "узурпація влади"! Тому вкрай важливо забезпечити персональне голосування!!!! Мало того, що і так контроль виконувався виключно СМІ, які фільмували такі порушення, так вони взагалі хочуть зняти будь який контроль.
Ці виродки, хочуть звалити з країни у безпечне місце, голосуя десь з шизлонгу в Омані... і щоб бабло тільки нараховували...
Якщо голосували тупо за СН - то такі особливості партійної системи виборів - ви віддаєте свій голос не за людину, а за партію (за ідеї яка вона несе), тобто ви їй довіряєте поставити людей поставити тих кого вони порахують за потрібне. У цьому випадку, також не розумію ваших претензій - з самого початку, було зрозуміло, що це лохівська партія яка роздає локшину на право і наліво!!!!
До Ради можна приходити тільки для того, щоб отримати гроші у туалеті.
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
Кстати зеленый Зебил, нам это обещал в своей программе.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Сосновод Корнієнко сам буде малювати хто як із слуг "голосував".
Кроме всего прочего, подобное голосование - это грубое нарушение регламента.