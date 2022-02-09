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Корниенко о дистанционном голосовании: "Такой инструмент у Рады точно должен быть"

Корниенко о дистанционном голосовании:

Все препятствия для введения в Верховной Раде дистанционного голосования лежат в политической, а не в технической плоскости.

Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Во время интерактивной панельной дискуссии "Парламент ДІЄ: цифровое будущее и инновации в работе Верховной Рады Украины" от программы USAID "РАДА: следующее поколение" он отметил важность сделать все необходимое, чтобы парламентская реформа была воплощена по меньшей мере на 70-80%.

"Традиционно реформы в Украине очень затяжные, а некоторые продолжаются вообще годами. Например, земельная внедрялась 20 лет, а децентрализация пока еще не завершена", - отметил первый вице-спикер.

В то же время, по его словам, говорить о том, что парламентская реформа начинается с "чистой доски", тоже неправильно, ведь "многое уже сделано и постепенно воплощается в жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада модернизирует систему для голосования в сессионном зале, - Корниенко

Однако, как отметил Корниенко, еще есть шаги, которые парламент должен предпринять, чтобы у общества было больше возможностей для получения информации о деятельности Верховной Рады, реализации своих законных прав по коммуникации с народными депутатами и обсуждению законопроектов.

При этом он акцентировал внимание на важности до конца 9-го созыва ввести в ВР режим paperless, чтобы документооборот обеспечивался полностью в электронной форме: "Мы на две сессии, седьмую и восьмую, отсрочили введение режима "без бумаг". Думаю, этого времени достаточно, чтобы и депутаты, и Аппарат Верховной Рады и профильный комитет могли подготовить переход на полноценный paperless".

Также Корниенко напомнил о необходимости модернизации системы для голосования в сессионном зале.

"Нужно провести дискуссию, договориться внутри парламента, какая именно модель будет избрана. Модернизировать систему для голосования нельзя за неделю, потому что, очевидно, ремонт будет нуждаться и в самом зале. Но, думаю, в этом созыве мы должны по крайней мере начать этот процесс", - заметил он.

Комментируя возможность введения дистанционного голосования, первый заместитель главы ВР подчеркнул, что все препятствия для этого – в политической, а не технической плоскости.

"К сожалению, есть политические силы, которые будут категорически против этого, по разным причинам. Но мы как президиум попробуем этот процесс интенсифицировать и начать обсуждать конкретные возможности. Конечно, должны быть оговорки: это не ежедневный режим работы, но на случай чрезвычайных ситуаций такой инструмент у украинского парламента точно должен быть", - заявил Корниенко.

Он также обратил внимание на необходимость запуска мобильного приложения Верховной Рады. "Наше "цифровое лицо" должно все-таки развиваться по требованию времени. Верховная Рада не имеет полноценного приложения, которое, с одной стороны, отражало бы содержание сайта, а с другой - имело бы преимущество апликейшенов (приложений), которые трудно реализовать на самом сайте", - объяснил первый вице-спикер.

Также читайте: 65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По его словам, речь идет о push-уведомлении, что стало бы инструментом быстрого донесения информации о деятельности парламента.

Автор: 

ВР (29302) голосование (1397) диджитализация (222) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+22
Ага, шоб коли вся фракцiя слуг уродiв розбiжиться, то Корнiєнко мiг сам за всiх проголосувати? сидячи вдома.
Наперсточники, бл...
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09.02.2022 08:34 Ответить
+16
Закон Про Регламент ВРУ

1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.

Поганому політику закони заважають
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09.02.2022 08:38 Ответить
+14
Зробiть ще бота, шо за вас сам натискати кнопки буде.
...i на маря!
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09.02.2022 08:35 Ответить
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эРада.
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09.02.2022 08:32 Ответить
є?
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09.02.2022 08:35 Ответить
Ні. з.
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09.02.2022 08:40 Ответить
Головне, щоб супутниковий звязок не барахлив. А так :Монте Карло Лас Вегас,Мальдиви. Скрізь можна приносити користь Україні.
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09.02.2022 08:50 Ответить
Ага, шоб коли вся фракцiя слуг уродiв розбiжиться, то Корнiєнко мiг сам за всiх проголосувати? сидячи вдома.
Наперсточники, бл...
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09.02.2022 08:34 Ответить
Зробiть ще бота, шо за вас сам натискати кнопки буде.
...i на маря!
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09.02.2022 08:35 Ответить
Беріть вище! Здадуть електронні ключі Коломойському (або його його довіреної особі) і він буде без усяких затримок та необхідності домовлятися, голосувати що йому треба. Такім чинов він не тільки зекономить, та й ще заробить, оскільки буде продавати інші закони які його не цікавлять іншім (наприклад пільгове оподаткування експорту сталі, або ставки ренти аграріям....)
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09.02.2022 10:24 Ответить
представляю себе - "Выборы в смартфоне"..
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09.02.2022 08:35 Ответить
Закон Про Регламент ВРУ

1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.

Поганому політику закони заважають
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09.02.2022 08:38 Ответить
Закони переписуються. Більшість погодиться на працю вдома.
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09.02.2022 08:42 Ответить
А більшість... є?
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09.02.2022 08:46 Ответить
Інші фракції з задоволенням долучаться.
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09.02.2022 09:11 Ответить
Більшість погодиться тикати кнопки прямо з курорта , чому ще їхати в Україну , якщо вони тут на заробітках
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09.02.2022 09:40 Ответить
Це вимоги КОНСТИТУЦІЇ!!!!
По перше: для її зміни треба 2/3 голосів. А по друге: ця вимога (як і постійні скандали з голосуванням за іншого) виникла не зі стелі! Депутат голосуючи, діє від імені свого виборця, таке право йому було ДЕЛЕГОВАНЕ на виборах, подальше делегування цієї влади НЕМОЖЛИВЕ. Голосування за іншого депутата - є кримінальним правопорушенням і підпадає під визначення "узурпація влади"! Тому вкрай важливо забезпечити персональне голосування!!!! Мало того, що і так контроль виконувався виключно СМІ, які фільмували такі порушення, так вони взагалі хочуть зняти будь який контроль.
Ці виродки, хочуть звалити з країни у безпечне місце, голосуя десь з шизлонгу в Омані... і щоб бабло тільки нараховували...
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09.02.2022 10:35 Ответить
В ВР собрались аферисты и мошенники ! А кто за них голосовал ? Неужели такие же? Я не голосовал низакого, так как на нашем участке я никого из них не знал. Кто нам написал эих людей в Изберательные бюллетени?
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09.02.2022 08:39 Ответить
не голосував, то і маєш.... тепер нема чого обурюватись....
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09.02.2022 09:47 Ответить
Якщо не голосував то незрозумілі ваши претензії!
Якщо голосували тупо за СН - то такі особливості партійної системи виборів - ви віддаєте свій голос не за людину, а за партію (за ідеї яка вона несе), тобто ви їй довіряєте поставити людей поставити тих кого вони порахують за потрібне. У цьому випадку, також не розумію ваших претензій - з самого початку, було зрозуміло, що це лохівська партія яка роздає локшину на право і наліво!!!!
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09.02.2022 10:42 Ответить
Слуги мають працювати з дому, щоб не було боязно замовляти повій та чухати яйця в робочий час. Голосувати зможе один за всіх, дистанційно. Так і для бєні дешевше вийде.
До Ради можна приходити тільки для того, щоб отримати гроші у туалеті.
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09.02.2022 08:41 Ответить
Корабельна сосна з інструментом виходить на дистанцію...
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09.02.2022 08:42 Ответить
Корниенко например был бомж и безработный. Как он попал в ВР ?
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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09.02.2022 08:42 Ответить
Зебобік хоче забезпечити необхідну кількість голосів, не злізаючи з дупи Агрохімії.
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09.02.2022 08:44 Ответить
У людей в смартфоне Дія должна быть возможность, отзыва избирательного голоса, если депутат, партия, президент, своими действиями теряет поддержку избирателей, он должен быть уволен и назначены досрочные выборы.
Кстати зеленый Зебил, нам это обещал в своей программе.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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09.02.2022 08:46 Ответить
************ можливість в час війни голосувати з Лондона, Італії, Канарських островів та Кіпру. Уряд в екзилі так сказать )))
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09.02.2022 08:48 Ответить
************ можливість імітації існування зеленої монобільшості, якої вже немає.
Сосновод Корнієнко сам буде малювати хто як із слуг "голосував".
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09.02.2022 09:01 Ответить
Докерувалися )хотять в Трускавці вже засідань,там відать спокійніше )ні Фопів ні Атошників ,і Білорусія подалі))
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09.02.2022 08:51 Ответить
в чатике голосуйте, какая проблема... все "голосование" уже и так фикция
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09.02.2022 08:53 Ответить
Впевнений, у Корнієнка і його фракції у цій Раді має бути лише один інструмент - кайло, і якщо вже так не подобається місце роботи на Грушевського, то гранітні кар'єри у Житомирський області - це саме те. Якщо по суті, до дистанційне голосування - це можливість ОПи "голосувати" прямо з Банкової, а депутанам від "слуг" не в лазити з Канарів і інших оманів, не проходити повз численні акції протесту під стінами ВР і взагалі не стикатися з власними виборцями. Такої наглості ще потрібно добряче пошукати у парламентах інших країн.
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09.02.2022 08:57 Ответить
Именно запредельная и ничем немотивированная наглость. Я не знаю этого дядьки и знать не хочу. Но должность тебя обязывает включать фильтр серого вещества для своего речевого аппарата. Хотя бы ради уже своего же бабла и поддержания «светлого образа думающего и заботливого депутат». Е-iдиот
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09.02.2022 09:43 Ответить
а испытывать на ошейниках со взрывчаткой на шее каждого слуги...
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09.02.2022 08:57 Ответить
Ну то файно є, сидиш собі у сауні з корабельними соснами і голосуєш за закони для лохторату....
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09.02.2022 09:00 Ответить
ага... Зачем такие сложности, депутатам везти свои тушки в Раду, жать на кнопки? Всеравно большинство в Раде исполняет приказы зеленского. Не проще ли вывезти одну кнопку на Банковую... ? Сэкономить таким образом (сарказм, если что)....
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09.02.2022 09:01 Ответить
Невипадково зелений "не лох" хоче повидавати смартфони бабусям та дідусям - так буде зручніше маніпулювати голосами.
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09.02.2022 09:01 Ответить
а это да, еще одна афера из области "цифровой трансформации" Теперь по любому непопулярному решению можно будет провести "опрос" (референдум выборы) и всегда сказать что "народ так решил" А был ли этот самый опрлос или референдум или это фейк-- никто никогда и не узнает.... Раздолье для манипуляций... и фальсификаций.
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09.02.2022 09:07 Ответить
теперь представьте - припрутся за смартфонами бабушки-дедушки с ордло("граждане Украины" с рос.паспортами), шо за пенсиями лазят, наголосуют прям с Донецка!
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09.02.2022 09:37 Ответить
В Ростові можете хоч голлсувати, хоч галасувати. Не бачу технічних проблем щоб це організувати "слугам".
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09.02.2022 09:13 Ответить
Люди yявіть шо чекає Yкраїну на виборах ,Порх єдиний провів вибори по Європейськи чесно за ради яких vиграв Зебіл ,Цей трysлиvий карлик бyде йти до кінця ще пoгірше Яника
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09.02.2022 09:13 Ответить
У нього вибору нема. Або на зону- або пожиттєво царювати.
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09.02.2022 10:20 Ответить
Краще перший варіант!!!
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09.02.2022 11:15 Ответить
Так зручніше розраховуватися за потрібні голосування. А ще зручніше тиснити на депутатів, щоб голосували як потрібно (в кращому разі) Бені.
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09.02.2022 09:14 Ответить
Ну круто, им тогда и ходить в Раду не нужно и делать вид что работают, можно прям в пляжа голосовать.
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09.02.2022 09:15 Ответить
За них навіть проголосують, вони лише номінально депутатами числемуться...
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09.02.2022 09:20 Ответить
Охренели Зе сцуки! Будете сидеть по мальдивам и голосовать за 30-50 тысяч в ковертах?! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!!
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09.02.2022 09:21 Ответить
Это круче чем кнопкодавство, моносброд уже развалился и пытается придумать способ фальсифицировать голосования!
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09.02.2022 09:21 Ответить
И на Выборах в том числе! С помощью ДИЯ......ЗЛН-ПНХ!!!
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09.02.2022 09:23 Ответить
Вся проблема не в политической плоскости, а в таких моральных уродах, как Корниенко и свора утырков из состава СН. Эти твари уже настолько опустились, что их устраивает не только профанация с голосованием под куполом ЗРАДЫ, но за бабки готовы и свою маму выставить на Окружную...
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09.02.2022 09:23 Ответить
Уху ели. Избранников неоднократно ловили за циничным кнопкодавством в прямом эфире. В сессионном зале добрая половина из этих синекурщиков не появляется, а если и появляется «по важному» голосованию, то только за обещанный долларовый конверт. Доверия к институции ноль. Теперь хотят не выезжая из офшора принимать «важные для страны законы». Или вообще идеально - сдать втихаря свой цифровой голос на период каденции и получать за это абонплату и не надо отвлекаться на голосование от своих дел в индийском океане. Удивительно, что этот Е-Дебилоид - аж цельный заступник головы ВР - не понимает, что само даже озвучивание подобных тупых и абсурдных идей прилипнет к его имиджуличной тупости, беспредельности и абсурдности. Или чуваки действительно так уху ели и оторвались от реальности, что даже не понимают какую ересь несут??
Кроме всего прочего, подобное голосование - это грубое нарушение регламента.
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09.02.2022 09:31 Ответить
Шулеру потрібні мічені карти.
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09.02.2022 09:31 Ответить
банда наперсточників
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09.02.2022 09:44 Ответить
Но голосовать будут віберая таблетки - красную или синюю.
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09.02.2022 10:01 Ответить
 
 