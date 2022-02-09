Корниенко о дистанционном голосовании: "Такой инструмент у Рады точно должен быть"

Все препятствия для введения в Верховной Раде дистанционного голосования лежат в политической, а не в технической плоскости.

Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Во время интерактивной панельной дискуссии "Парламент ДІЄ: цифровое будущее и инновации в работе Верховной Рады Украины" от программы USAID "РАДА: следующее поколение" он отметил важность сделать все необходимое, чтобы парламентская реформа была воплощена по меньшей мере на 70-80%.

"Традиционно реформы в Украине очень затяжные, а некоторые продолжаются вообще годами. Например, земельная внедрялась 20 лет, а децентрализация пока еще не завершена", - отметил первый вице-спикер.

В то же время, по его словам, говорить о том, что парламентская реформа начинается с "чистой доски", тоже неправильно, ведь "многое уже сделано и постепенно воплощается в жизнь".

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Однако, как отметил Корниенко, еще есть шаги, которые парламент должен предпринять, чтобы у общества было больше возможностей для получения информации о деятельности Верховной Рады, реализации своих законных прав по коммуникации с народными депутатами и обсуждению законопроектов.

При этом он акцентировал внимание на важности до конца 9-го созыва ввести в ВР режим paperless, чтобы документооборот обеспечивался полностью в электронной форме: "Мы на две сессии, седьмую и восьмую, отсрочили введение режима "без бумаг". Думаю, этого времени достаточно, чтобы и депутаты, и Аппарат Верховной Рады и профильный комитет могли подготовить переход на полноценный paperless".

Также Корниенко напомнил о необходимости модернизации системы для голосования в сессионном зале.

"Нужно провести дискуссию, договориться внутри парламента, какая именно модель будет избрана. Модернизировать систему для голосования нельзя за неделю, потому что, очевидно, ремонт будет нуждаться и в самом зале. Но, думаю, в этом созыве мы должны по крайней мере начать этот процесс", - заметил он.

Комментируя возможность введения дистанционного голосования, первый заместитель главы ВР подчеркнул, что все препятствия для этого – в политической, а не технической плоскости.

"К сожалению, есть политические силы, которые будут категорически против этого, по разным причинам. Но мы как президиум попробуем этот процесс интенсифицировать и начать обсуждать конкретные возможности. Конечно, должны быть оговорки: это не ежедневный режим работы, но на случай чрезвычайных ситуаций такой инструмент у украинского парламента точно должен быть", - заявил Корниенко.

Он также обратил внимание на необходимость запуска мобильного приложения Верховной Рады. "Наше "цифровое лицо" должно все-таки развиваться по требованию времени. Верховная Рада не имеет полноценного приложения, которое, с одной стороны, отражало бы содержание сайта, а с другой - имело бы преимущество апликейшенов (приложений), которые трудно реализовать на самом сайте", - объяснил первый вице-спикер.

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По его словам, речь идет о push-уведомлении, что стало бы инструментом быстрого донесения информации о деятельности парламента.