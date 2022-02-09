Танки, гаубицы и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Наблюдатели ОБСЕ заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала 16 гаубиц и 1 противотанковую пушку, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе на полигоне около н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) и на аэродроме вблизи н. п. Переможное (19 км к югу от Луганска).

Члены патруля Миссии также видели 23 танка, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки на полигонах в неподконтрольных правительственным районам близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), а также 2 миномета и 2 танка на упомянутом аэродроме.

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