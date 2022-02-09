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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Танки, гаубицы и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Танки, гаубицы и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Наблюдатели ОБСЕ заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала 16 гаубиц и 1 противотанковую пушку, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе на полигоне около н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) и на аэродроме вблизи н. п. Переможное (19 км к югу от Луганска).

Члены патруля Миссии также видели 23 танка, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки на полигонах в неподконтрольных правительственным районам близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска), а также 2 миномета и 2 танка на упомянутом аэродроме.

Также читайте: Российские оккупанты препятствуют работе ОБСЕ на Донбассе, - отчет СММ

Танки, гаубицы и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе 01

Автор: 

ОБСЕ (4888) оружие (10285) Донбасс (26958)


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преЗедент же ясно дав зрозуміти, що НІЯКОЇ війни не буде!! Україна через дерьмака і макрона, за згодою зеленого, просто капітулює!! САМЕ ЧЕРЕЗ ЦЕ І БУЛА СУПЕРЕЧКА МІЖ БАЙДЕНОМ І 73% ЗЕТВАРИНОЮ!!!
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09.02.2022 08:47 Ответить
Никакой войны действительно не будет. И Украина не капитулирует. Россия боится большой войны куда больше. Понты колотят, а реальной подготовки нет. К несчастью, всё будет идти по -прежнему долгие годы. Ни мира ни войны, одни лишь унылые перепалки и пердёж в СМИ.
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09.02.2022 10:16 Ответить
Боже, чудо!! Они прозрели после стольки лет блуждания в потемках...
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09.02.2022 09:11 Ответить
Все к этому шло ! С первых дней ОПГ Какламойши-зеленского шаг за шагом делали ВСЕ ,чтобы растоптать дух и свободу Украины ! НО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТС
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09.02.2022 09:14 Ответить
А це не є порушенням "мінських" кацапами, які так не подобаються Гундосу? Чому він мовчить? Він може тільки звинувачувати Порошенка, який в той час знаходився в такій ситуації, що пішов на цей крок, щоб зупинити ворога і спасти Україну. Але Гундосіна це розповідає по-іншому і спішить виконати ті пункти, які вигідні росії, і не звертає уваги, що росія не виконала жодного пункта і крім йього видала 800 тисяч паспортів з двохголовою мертвою куркою громадянам України, які опинилися під окупацією. А всі землі звільнили кацапи, що записані "мінськими"?
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09.02.2022 09:14 Ответить
Список цікавий,але ООН представниками яких являються ОБСЕ чомусь тупо мовчить.
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09.02.2022 09:17 Ответить
Жалкие слёзы, а не техника. На день боёв с ВСУ. Если очень сильно повезёт - то на два. Именно этих боятся не стоит ниразу
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09.02.2022 10:13 Ответить
І це все техніка іхтамнетов.
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09.02.2022 11:24 Ответить
"Паспорти - тільки працездатним жителям: РФ не хоче надавати своє громадянство пенсіонерам з ОРДЛО" Вот и весь сказ, нахер им ненужны дети, студенты, пенсы, ветераны инвалиды и прочая шалупень!!! Это больше походит на такую тихую оккупацию как при Гитлере, только тогда угоняли без спроса в Германию, а теперь без переселения работайте и не скулите!!!
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09.02.2022 12:18 Ответить
 
 