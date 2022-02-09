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Новости Война
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Визит Макрона в Москву был важным, но не привел к чуду, - Боррель

Визит Макрона в Москву был важным, но не привел к чуду, - Боррель

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.

"Поскольку люди готовы сесть за стол и поговорить, я думаю, что есть надежда не вступать в военное противостояние... Я думаю, что это представляет собой элемент разрядки", - сказал он.

Однако, по его словам, несмотря на позитивные знаки, проблема не была решена и не было признаков деэскалации со стороны России.

"Визит президента Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду", - сказал он.

Также читайте: Дипломатические переговоры будут продолжаться в ближайшие недели. Их главная цель - избежать войны, - Макрон

Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) Макрон Эмманюэль (1380) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Бо їздив не президент Франції а Емануель-саме та сама...
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09.02.2022 08:49 Ответить
+12
Макарон сидел там гривой махал и не разу не одернул зарвавщегося фюрера. Франция всегда подмахивала фюрерам
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09.02.2022 08:58 Ответить
+8
Та щей вспотєвщая, допоки від літака до будинку аеропорту пішки брьохкала.
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09.02.2022 08:53 Ответить
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Бо їздив не президент Франції а Емануель-саме та сама...
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09.02.2022 08:49 Ответить
Та щей вспотєвщая, допоки від літака до будинку аеропорту пішки брьохкала.
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09.02.2022 08:53 Ответить
але найбільше вона вспотєла вже патом...
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09.02.2022 08:59 Ответить
Макарон сидел там гривой махал и не разу не одернул зарвавщегося фюрера. Франция всегда подмахивала фюрерам
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09.02.2022 08:58 Ответить
Чудо є - це будівництво північного потоку - 2. Ви зробили це разом
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09.02.2022 09:03 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 09:15 Ответить
Служба зовнішньої розвідки Німеччини зібрала план Кремля з підкорення України. Зі знань, отриманих спецслужбою, було створено секретний звіт, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/volksrada-und-internierungslager-putins-putsch-plan-fuer-die-ukraine-79022546.bild.html повідомляє німецька BILD :

1 етап - здача міст.

2 етап - скликання «Народної Ради».

3 етап - "надзвичайний стан" і концентраційні табори.

https://texty.org.ua/fragments/105556/nimecka-bild-oprylyudnyla-imovirnyj-plan-kremlya-po-pidkorennyu-********/?fbclid=IwAR2lwE_nUP7ks0IIuRYT-Hsi9G4cU7EoiD8OnZDCQDUlqxH-ErrzTXyj5yg
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09.02.2022 11:15 Ответить
Сосне ********** "тунця" , так само як з "новососсієй" соснули.
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09.02.2022 15:21 Ответить
У Макрона в апреле выборы,все эти вояжи самый обычный предвыборный пиар,прилетит в Париж и будет французам поносики крутить,какой он крутой политик и разруливает любые проблемные ситуации по всему миру.
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09.02.2022 09:25 Ответить
Больше толку бы было если бы западные политики не ездили "на поклон" к Путлеру.
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09.02.2022 09:26 Ответить
Готуватися треба зі школи https://kiberdjura.blogspot.com/2021/12/blog-post_15.html
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09.02.2022 09:27 Ответить
"Ви хатітє ваєвать с раісяй? Я хачю вас спрасіть!" Якщо тебе так тупо лякають, це просто якась ганьба
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09.02.2022 09:28 Ответить
Борель этот ещё тот дал***б , сам в рашен был опущен и сопли жевал , все какого то чюда от путлера ждут , ****аны

Французы как обычно , путаются играть роль великой Франции , поехать , привезти какую то никчемную бумажку и махать ей, тфу
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09.02.2022 09:29 Ответить
*"елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем* - оце така була мета мс'є Макрона спуститися з висот Монмартру на грішну-перегрішну мацкву-красавицю? не варто було намагатися
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09.02.2022 09:30 Ответить
Кризу не розрядив, зате розрядив *****.
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09.02.2022 14:47 Ответить
Чуда не будет, дятлы! Все вам сказки, да сериалы подавай...
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09.02.2022 09:44 Ответить
...і шо, тепер канонізація Макрону не світить? А він же так старався поїхав на поклін до московії, одружився з бабусею, а тут такий облом... Хоча перед виборами "і сам раком станеш".
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09.02.2022 09:45 Ответить
Дуже довгий був "круглий" стіл переговорів і вони погано чули один одного, треба було обмінюватися листуванням.
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09.02.2022 09:58 Ответить
Жаби на мацкві смачніші!
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09.02.2022 10:02 Ответить
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09.02.2022 10:15 Ответить
На відео краще:
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
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09.02.2022 11:09 Ответить
В Макрона выборы. Он играет для себя, за себя и на себя. Еме только себя показать - политический нарциссизм и готовность отдать все не свое... "в борьбе за это"
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09.02.2022 10:30 Ответить
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09.02.2022 11:07 Ответить
А что тут вообще для Украины?
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09.02.2022 11:11 Ответить
вибачте мою нетолерантність та
ці полужиди нічим не кращі за німецьких хвойд
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09.02.2022 13:36 Ответить
Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший.
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09.02.2022 14:23 Ответить
Франція й Німеччина - хвойди *****.
Коли в Україні буде Президент а не ********** тоді МЗС заявлятиме що усі ці домовленості про Україну є нещо іньше як посіобнічество окупантам й нацистам - РФ. Й Україна ніколи не сприймати ніяких рекомендацій від агресора й його посіпак!
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09.02.2022 15:18 Ответить
Ці європейські очільники ЄС зайобують неузодженостю і незкорденованостю дій. За для зупинки кацапського впливу потрібна згуртованість. ані цей кисель-могель мізків європейських чиновників.
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09.02.2022 16:35 Ответить
 
 