Визит Макрона в Москву был важным, но не привел к чуду, - Боррель
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.
"Поскольку люди готовы сесть за стол и поговорить, я думаю, что есть надежда не вступать в военное противостояние... Я думаю, что это представляет собой элемент разрядки", - сказал он.
Однако, по его словам, несмотря на позитивные знаки, проблема не была решена и не было признаков деэскалации со стороны России.
"Визит президента Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду", - сказал он.
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https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
1 етап - здача міст.
2 етап - скликання «Народної Ради».
3 етап - "надзвичайний стан" і концентраційні табори.
https://texty.org.ua/fragments/105556/nimecka-bild-oprylyudnyla-imovirnyj-plan-kremlya-po-pidkorennyu-********/?fbclid=IwAR2lwE_nUP7ks0IIuRYT-Hsi9G4cU7EoiD8OnZDCQDUlqxH-ErrzTXyj5yg
Французы как обычно , путаются играть роль великой Франции , поехать , привезти какую то никчемную бумажку и махать ей, тфу
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
ці полужиди нічим не кращі за німецьких хвойд
Коли в Україні буде Президент а не ********** тоді МЗС заявлятиме що усі ці домовленості про Україну є нещо іньше як посіобнічество окупантам й нацистам - РФ. Й Україна ніколи не сприймати ніяких рекомендацій від агресора й його посіпак!