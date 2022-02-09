В ОБСЕ инициировали Обновленный диалог по европейской безопасности: США и Евросоюз поддержали, Россия отказалась

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на встрече высокого уровня в Вене инициировал дискуссию "Обновленный диалог по европейской безопасности" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD).

Об этом Збигнев Рау сообщил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я только что имел возможность инициировать новые неформальные дебаты в рамках ОБСЕ. Мы назвали этот процесс "Обновленный диалог по европейской безопасности", - заявил Рау.

По его словам, риск большой войны в Европе сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет: "Эскалация конфликта вокруг Украины приведет не только к новым человеческим страданиям, она также будет иметь политические, стратегические, экономические и военные последствия. Кроме того, у нас в регионе ОБСЕ имеются продолжающиеся или "замороженные" конфликты и массовое нарушение ключевых принципов и обязательств".

Рау подчеркнул важность использования дипломатии и диалога для деэскалации, построения доверия, транспарентности и сотрудничества. Он приветствовал усилия США и РФ в этом направлении как на двустороннем уровне, так и в рамках Совета НАТО - Россия, а также выразил мнение, что "ОБСЕ может их дополнить и усилить".

Действующий глава ОБСЕ напомнил, что ранее именно эта организация способствовала стабилизации ситуации с безопасностью в Европе и завершению "холодной войны". "Мы можем и должны развивать это наследие. ОБСЕ – это лучший форум для обсуждения вопросов безопасности, что может восстановить доверие и предсказуемость от Ванкувера до Владивостока… Эта организация остается ключевым столпом международной системы", - заявил Рау.

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Он предложил странам-участницам сфокусироваться на Обновленном диалоге по европейской безопасности и "укреплении широкого набора мер по построению доверия", охватив такие сферы, как "военная транспарентность, уменьшение рисков, предотвращение инцидентов и невоенные аспекты безопасности". "Мы надеемся на обсуждение мер, направленных как на предотвращение конфликтов, так и на их решение", - добавил политик.

Ожидается, что после сосредоточения на контроле над вооружениями и мерах по укреплению доверия и безопасности диалог перейдет к выработке рекомендаций в сферах невоенных угроз, включая гибридную войну, кибербезопасность и дезинформацию.

"Обновленный диалог по европейской безопасности создает платформу, на которой можно объяснить понимание фундаментального концепта всеобъемлющей безопасности и ее неделимости, мирные отношения между государствами и их отношение к принципам ОБСЕ, таким как суверенное равенство, воздержание от угрозы силой или применения силы, а также неприкосновенность границ", - объяснил Рау.

Планируется, что процесс восстановления Европейского диалога в сфере безопасности будет базироваться в столице Австрии. Основную часть подготовительных встреч и регулярную координацию будут проводить постоянные представители в Вене. Польское председательство в ОБСЕ будет придавать дополнительный импульс этому процессу путем созыва неформальных политических встреч высокого уровня.

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Соединенные Штаты поддерживают запуск в ОБСЕ инициативы "Обновленный диалог по европейской безопасности" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман во время встречи высокого уровня ОБСЕ.

"Мы тепло приветствуем сегодняшнее начало Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. И Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть три группы вопросов в этом диалоге: меры по укреплению доверия и безопасности, предотвращению, управлению и урегулированию конфликтов и невоенным аспектам безопасности", - заявила Шерман.

По ее словам, ОБСЕ является важным форумом для такого обсуждения: "Здесь в ОБСЕ 57 государств стоят на равных. Мы признаем, что всеобъемлющая безопасность включает не только военную, но и экономическую и экологическую, а также безопасность человека. И мы все согласились. с принципами, изложенными в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии и других документах".

Замгоссекретаря указала, что эти принципы должны стать краеугольными. "Они включают уважение суверенитета и территориальной целостности. Суверенные нации свободны выбирать собственные пути, собственные внешнеполитические ориентации и собственные союзы без угрозы силой, принуждения или подрывной деятельности со стороны других субъектов. Границы всех европейских государств не могут и не будут нарушаться. Мы будем воздерживаться от угроз силой или применения силы друг против друга и будем разрешать споры мирным путем", - заявила Шерман.

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Она добавила, что Соединенные Штаты считают ОБСЕ "важным форумом для обсуждения проблем, связанных с обычными вооруженными силами, и предложенийций по повышению военной прозрачности, урегулированию конфликтов и укреплению доверия".

В свою очередь генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стеффано Саннино во время инаугурационного мероприятия по запуску RESD заявил: "Евросоюз приветствует запуск Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности. Этот процесс происходит вовремя. Ситуация с безопасностью в Европе сейчас находится в глубоком кризисе, и мы не сомневаемся , что диалог, сотрудничество и деэскалация являются средством сохранения мира и стабильности на нашем континенте", – зачитал Саннино заявление от имени ЕС.

При этом в Евросоюзе отметили, что принципы суверенного равенства и территориальной целостности государств, неприкосновенности границ, удержания от угрозы силой или ее применения, а также свобода государств выбирать или изменять собственные механизмы обеспечения безопасности "не подлежат ни обсуждению, ни пересмотру или перетолкованию" .

"Нынешняя ситуация с европейской безопасностью существенно ухудшилась из-за неоднократных нарушений Российской Федерацией этих принципов. Наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму является еще одним поводом для серьезного беспокойства. В этой связи позвольте мне подтвердить непоколебимую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Грузии и Молдовы в пределах их международно признанных границ", - заявил Саннино.

Он добавил, что "право любой нации на выбор своего союза является неотъемлемым и не может быть никоим образом обусловлено или навязано".

Тем временем Россия заявила, что не поддерживает запуск инициативы "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности" и хочет вести диалог с США и НАТО по "юридически обязывающим гарантиям безопасности".

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на неформальной инаугурационной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности" сказал: "Вопреки использованной в концептуальной записке формулировке председательства о "общем одобрении" Российская Федерация не поддерживала эту инициативу. Наша позиция неизменна: нам нужно сфокусироваться на диалоге с Соединенными Штатами Америки и странами-членами НАТО, в рамках которого мы добиваемся заключения долгосрочных юридических обязательств.

По мнению Лукашевича, "при отсутствии прогресса в этих направлениях разговор в ОБСЕ результатов не принесет". Кроме того, он добавил, что "ОБСЕ не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих договоренностей".

Таким образом, отметил посол РФ в ОБСЕ, российская сторона не видит смысла участия в намеченных заседаниях инициативы "Восстановленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности".