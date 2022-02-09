Стрельба на "Южмаше": комиссия МВД выявила факты неуставных отношений и нарушение доступа к оружию

Следственная комиссия нашла нарушения в военной части НГУ №3021 в Днепре на заводе "Южмаш", где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, буду максимально информировать о продвижении в служебном расследовании обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. Каков план действий, можно подробно почитать здесь: https://bit.ly/3348LUh", - написал он.

Енин отметил, что имеет несколько новостей по этому делу.

"Первая. Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР.

Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты неуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, проводимого МВД, - выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы. Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры по предотвращению повторения подобных чрезвычайных ситуаций.

Второе. Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за закрытием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом закрыто. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

И к хорошим новостям. Госпитализированные военнослужащие, слава Богу, поправляются. Нееоторых из них уже выписали из реанимации", - сообщил замминистра.

Также Енин сообщил, что уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада.

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Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.

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