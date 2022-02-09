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Стрельба на "Южмаше": комиссия МВД выявила факты неуставных отношений и нарушение доступа к оружию

Стрельба на

Следственная комиссия нашла нарушения в военной части НГУ №3021 в Днепре на заводе "Южмаш", где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, буду максимально информировать о продвижении в служебном расследовании обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. Каков план действий, можно подробно почитать здесь: https://bit.ly/3348LUh", - написал он.

Енин отметил, что имеет несколько новостей по этому делу.

"Первая. Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР.

Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты неуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, проводимого МВД, - выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы. Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры по предотвращению повторения подобных чрезвычайных ситуаций.

Второе. Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за закрытием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом закрыто. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

И к хорошим новостям. Госпитализированные военнослужащие, слава Богу, поправляются. Нееоторых из них уже выписали из реанимации", - сообщил замминистра.

Также Енин сообщил, что уже в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненые нацгвардейцы рассказали о стрельбе на "Южмаше": "Это - диверсия. Человек, прослуживший всего два месяца, так вести себя не может". ВИДЕО

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.

Смотрите: Раненых во время стрельбы на Южмаше нацгвардейцев готовят к выписке. ВИДЕО

Стрельба на Южмаше: комиссия МВД выявила факты неуставных отношений и нарушение доступа к оружию 01

Автор: 

МВД (9331) расследование (3051) расстрел (508) Национальная гвардия (2179) Енин Евгений (328) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+11
Головне питання - коли Монастирський піде у відставку? У нього честь офіцера є?
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09.02.2022 09:20 Ответить
+10
А он что, разве офицер??
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09.02.2022 09:24 Ответить
+9
Совкодрочерский подход и выводы.Какие нарушения ? Нарушен порядок,выдачи оружия и закрытие пирамиды!!! А как же НАТО? Там вообще нет такого понятия как пирамида при боевых задачах,а караул именно такой и является! Все военнослужащие со своим личным оружием с первой минуты ее выполнения.Спят ,едят ,ходят извините в туалет,то же с ним!! По логике стратегов расследователей,там должны были бы каждый день отстреливать друг друга!? Оружие же не под замком.Вся причина в неправильном отборе ,военнослужащих,низкой заработной плате ,соответствие отсутствие мотивации службы и отбора лучших претендентов на службу!
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09.02.2022 09:36 Ответить
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Зедебилов надо разогнать,и их тупых некомпетентных министров.
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09.02.2022 10:06 Ответить
Наоборот, зебилов надо согнать и поставить рыть окопы, отобрав избирательное право.
И поставить плакат arbeit macht frei. На них это дейтсвует на подсознательном уровне.
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09.02.2022 10:15 Ответить
Тогда длина окопа будет до Владивостока.
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09.02.2022 10:16 Ответить
Я младше по званию, но ничего плохого в окопе до Владивостока не вижу. Геополитичских угроз много.
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09.02.2022 10:22 Ответить
К сожалению ,у них в основном мысли другие.Пожрать,по ржать,хуже не будет.
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09.02.2022 10:26 Ответить
Это потому что еда и смех на данный момент не только легко доступны, но и фактически спонсируются государством - минимальная зарплата, пособия по безработице, множество социальных выплат, субсидия на комуналку, 1000 грн после вакцинации на развлечения.
В условиях - полметра окопа 3 вареника, 3 метра окопа килограм вареников, все будет совсем иначе.
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09.02.2022 10:40 Ответить
Ви рузькіє? Хоча по мові і так видно. Пора вам вже у контрозвідку на бесіду. Ви явно дуже цінні свідки по справі цієї частини.
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09.02.2022 13:13 Ответить
Якщо ви з Ізраїля то повинні розуміти ваша країна живе в такому стані пів століття ,а ви кажете про Україну в 14 році коли для багатьох українців було шоком окупація та військові дії розв'язані "братніми"росіянами.
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09.02.2022 09:51 Ответить
фраза " неуставные отношения " по факту ничего не объясняет и ничего не доказывает . потому что неуставные отношения это понятие растяжимое . это может быть и жесткая дедовщина а может быть и просто неуставное обращение . например назвал офицер солдата не товарищ сержант а к примеру сынок . все не по уставу
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09.02.2022 09:56 Ответить
Якість інструктажу? Цей бюрократичний імбіцил вважає що причина це інструктаж - совкова кончена тварина просто.
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09.02.2022 10:02 Ответить
Дедовщина и буллинг исчезнут тогда, когда с детства детей будут воспитывать защищать себя как это делают взрослые. При преступлении в отношении личности, придавать огласке и обращаться в полицию.
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09.02.2022 10:03 Ответить
Это не исчезнет никогда.К сожалению есть слабые и не уравновешенные люди,которые не способны быть в воинских коллективах! Простая шутка в его сторону может вызвать агрессию.Для этого во всем мире существует психологический отбор и испытательный срок. Судя по действиям этого воина ,у него были совсем другие причины,простой шизик,насмотревшийся стелялок.
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09.02.2022 10:12 Ответить
В воинских коллективах, там где дедовщина, протизаконно подчиняют всех, сильных и слабых, если человек не гнется, то его изводят до подчинения или он будет изгоем среди толпы. Это можно устранить только наличием круглосуточно ответственных, среди срочников, из числа офицеров, видеокамер, воспитанием солдат, в случае противозаконных действий обращаться по инстанциям. На гражданке человек обращается в полицию при преступлении, а тут наличие оружия, а отношение между людьми, как на тюрьме.
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09.02.2022 10:29 Ответить
Версия про "шизика" слишком простая. Он очень уверенно себе ведет на всех этапах действий. Стрелялки? Ну вот я например в DOOM (разных версий) играю с 1992-го года. Крыша на месте и не дрожит даже в супермаркете в отделе где бензопилы продаются.
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09.02.2022 10:55 Ответить
бггг Ці явища ПРИТАМАННІ людському суспільству, їх можна тримати у певних межах, але знищити - НІКОЛИ. Вони є у дітей (набагато частіше, ніж серед дорослих, бо діти ще НЕ ВИХОВАНІ звірята, оригінал від матінки-природи), вони є у будь-якому суспільстві, організації, групі людей, навіть серед ДВОХ людей один буде лідером, інший "підлеглим".
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09.02.2022 10:28 Ответить
Але чомусь не підійдеш до дорослого - слабішого знайомого на вулиці, та не будеш бити, бо знаєш, що буде заява в поліції. А в арміі, при зброї !, " виховали" злочинці первісні методи знущання над людиною.
На рахунок дітей, батьки та суспільство повинні з дитинства виховувати дітей, поводитися, як дорослі для захисту своєї особистості та життя
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09.02.2022 10:35 Ответить
Тому що армія - це інструмент НАСИЛЛЯ. Все, що в суспільстві намагаються (заздалегідь невдало) придушити, в армії природним чином, навпаки, від людини ВИМАГАЄТЬСЯ. Людство не може без насилля і воєн, бо це в його природі, все життя на планеті побудоване на насиллі і вбивстві, і саме завдяки БІЛЬШОЇ схильності до насильства і вбивства людина стала пануючим видом на Землі. Ми найбільш досконалі вбивці, от і усе. Як в свій час динозаври
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09.02.2022 10:41 Ответить
Армія це інструмент захисту громадян держави. Все інше це злочинність.
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09.02.2022 10:44 Ответить
бгггг, типовий ідеаліст
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09.02.2022 10:48 Ответить
Людині притаманно прагнути до досконалості , інше вона не людина. Бг.
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09.02.2022 11:25 Ответить
Ну ось навчили Рябчука захищати себе особисто і дивись, що він натворив.
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09.02.2022 13:25 Ответить
Це приклад того, що може відбуватися, коли тривалий час у підрозділі відбувається знущання, як вважають над беззахисними, а потім у когось не витримують нерви, хтось просто морду наб`є, а іноді бувають і такі, що стріляють. Це якщо в даному випадку, дійсно його довели нестатутними відносинами.
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09.02.2022 14:03 Ответить
Люди обладающие оружием должны в первую очередь соблюдать человеческие взаимоотношения, для собственной безопасности.
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09.02.2022 10:06 Ответить
Вони повинні в першу чергу виконувати Устав, тобто ПРАВИЛА, що написані саме для них, навіть якщо ці правила СУПЕРЕЧАТЬ ********* недолугому трактуванню людяності як стримуваністі від кимось вигаданої "неприйнятності". Бо людоїдство також відноситься до людяності в розумінні того, що притаманне людині від природи.
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09.02.2022 10:34 Ответить
Та служили ми, знаємо, що по уставу можна жити, особливо новобранцю, а ось прояви дідівщини, це коли дід лежить пузо гріє, а молоді його обслуговують і тут рівень знущання без обмежень.
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09.02.2022 10:42 Ответить
Не треба ілюзій, таке не лише в армії, мало того, до цього прагне кожна людина, та й Ви самі або обслуговуєте когось, або обслуговують Вас - в кінечному рахунку. І немає на це ради. P.S. Не люблю ідеалістів, це інфантильні нікчеми. До речі, вбий Рябчук не п'ятьох своїх, а п'ять ворогів - був би героєм. І, до речі, справедливо, з моєї точки зору, та й з Вашої, мабуть. От вам і "людяність".
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09.02.2022 10:47 Ответить
Да это было 40 лет назад.Нет такого уже лет 25 нигде.!! Не пишите чушь.Сейчас ничего нельзя скрыть.Никто не отбирает не у кого мобильник и интернет.Всегда можно позвонить родным или прокуратуру,командиру и т.д. Есть горячие линии и эти телефоны вбивают им срочникам в мозг с первого дня ,когда он переступает КПП воинской части.Или вы думаете гомноконалы типа наш Г+Г,интер и другой шлак пропустили бы такие новости?
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09.02.2022 11:05 Ответить
30 лет назад была, помоложе говорят, тоже была. И это не зависит от наличия связи. А вообще бывают разные подразделения. Тут, судя по всему была.
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09.02.2022 11:39 Ответить
Очень зависит.Все от без безнаказанности и поощрения этого процесса.Тогда все скрывалось и поощрялось самими командирами.!!Сейчас это в принципе невозможно.Солдат просто прозвонит по мобильнику везде и на этом все очень плачевно окончиться для всех.Не пишите ерунду 30-40 летней давности.
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09.02.2022 11:45 Ответить
Ну конечно связь появилась только сейчас.
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09.02.2022 12:08 Ответить
Представь при Украине ,поставили телефон автоматы в в/ч ,а до этого ,можно было позвонить,только за пределами части. Если выпустят или сбежишь в самоход.
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09.02.2022 12:17 Ответить
Отарою тебе "секрет" при желании, что то сообщить, можно было позвонить из-за границы и при СА. Не говоря уж про письма. Тут проблема в том, что молчи, иначе тебя признают стукачём.
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09.02.2022 12:47 Ответить
Это тебе не СА.Если будут проблемы просто отправят домой.Все!Нет уже проблем ,с переводами и воспитаниями.
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09.02.2022 13:23 Ответить
Судячи по цьому підрозділу, як кажуть ті хто там служив, це не вирішувало відсутність нестатутними відносин та знущань.
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09.02.2022 14:06 Ответить
Igor Butenko 2bccf522 , Есть , в МВД ,так называемый , психо тест , он его проходил , ? Где, врач который подписал заключение ? Если ничего не выявили значит хреново смотрели
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09.02.2022 10:21 Ответить
Возможно вьі удивитесь, но о том, что написал психиатр на медкомиссии - даже тему такую никто не поднимает. Журналисты, боты, ДБР - все разгоняют про "дедовщину".
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09.02.2022 10:30 Ответить
Есть у меня один знакомый, всю жизнь проработавший в военной прокуратуре (на пенсии уже 10 лет).
Обсуждали с ним этот инцидент и он сразу сказал, что за 30 лет его работы 99% подобных случаев - это "дедовщина" и только 1% - прочее (несчастная любовь, психический сдвиг и т.п.)
А еще он сказал, что до суда доходило не более 5% дел, остальные фальсифицировали и тихонько заминали.
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09.02.2022 10:41 Ответить
Дедовщина в той или иной степени есть везде. Это природа отношений в стаде. Ей миллионы лет.
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09.02.2022 10:58 Ответить
спасибо за удаленный комментарий, хлюпики и мамкины сынки
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09.02.2022 11:11 Ответить
Говорять що це була диверсія, солдата Рябчука могли завербувати з РФ.
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09.02.2022 11:35 Ответить
Для тех кто не служил, посмотрите фильм "Делай - раз!". Подобное творилось в некоторых подразделениях.
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09.02.2022 12:52 Ответить
А ОСТАЛЬНЫЕ 50 СЛУЧАЕВ !!!??? ЛЕБЕДЯ В ОТСТАВКУ !!!
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10.02.2022 13:25 Ответить
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