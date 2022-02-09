Цемах многое знает о катастрофе МН17. Он может рассказать, кто и куда привозил "Бук", куда стреляли и кто получал задание, - Бурба

Бывший начальник "бригады противовоздушной обороны "ДНР" Владимир Цемах был вывезен с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под видом человека с инвалидностью.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Когда его везли, он был, я бы сказал, "чуть-чуть инвалидом". Его укололи, было инвалидное кресло. Была легенда, что он больной человек. Останавливали три или четыре раза [на блокпостах], смотрели документы. Он проезжал дальше. Он лежал, отдыхал как больной человек. Была хорошо проработанная легенда", – рассказал Бурба.



Журналист спросил, что Цемах сказал, когда очнулся в Киеве.



"Я не знаю, – ответил Бурба. – Он был доволен. Потому что, наверное, не представлял, для чего это делается. Я думаю, хотел жить".



Экс-начальник ГУР рассказал, что Цемаха вывозили из ОРДЛО совместно военные разведчики и Служба безопасности Украины. В связи с этим он не стал соглашаться с мнением, что он руководил операцией. Он не стал рассказывать другие детали этого мероприятия, сославшись на законодательный запрет. В то же время бывший глава военной разведки отметил, что хотел бы рассказать многое об операции, "когда будут внуки".

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Он напомнил, что в результате операции погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).



"Мне очень не нравится, когда сначала идет санкция [на проведение операции], а работа была проделана большая сотрудниками Службы безопасности и военной разведки. Сначала идет команда, люди рискуют, это живые люди, которых могли задержать, если бы был провал. Или, как мы называем, пропасть без вести. Потому что много людей, которые работали на нас, и наших людей так и остаются без вести [пропавшими], мы не знаем, где они. Сначала идет санкция [...], а потом его [Цемаха] отдали. Это вопрос, конечно", – подчеркнул Бурба.

Экс-начальник военной разведки отметил, что не понимает решения властей выдать Цемаха России.

"Там был процесс по обмену пленными. В том числе [в этом] заслуга руководства государства, того же [главы ОП Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. Надо отдать должное. Потому что мужей вернули в семьи. Но если это путем [выдачи] Цемаха, мне кажется, это не до конца не то что правильно – не до конца логично. Если бы мы понимали, что Цемах пойдет на обмен, зачем было [похищать и] рисковать?" – сказал он.

"[Цемах] очень был ценным свидетелем. По той информации, которую я имею, им очень интересовалась Россия. По моим данным. Я не могу назвать источник, но мне кажется, эта информация достоверна", – заявил Бурба.

По словам Бурбы, Россия на самом высоком уровне поставила условие о выдаче Украиной Цемаха.

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"Это было условие россиян. На самом высоком уровне. Конечно, им нужен был Цемах. Потому что он многое знает", – сказал Бурба.

На вопрос о роли Цемаха по делу об сбитие Boeing Бурба сказал, что тот мог многое рассказать о том, "кто привозил [зенитно-ракетный комплекс "Бук"], куда привозил, где стоял ["Бук"], куда стреляли и кто получал задание".

Цемах, по словам Бурбы, – бывший военнослужащий. Вывозили его сотрудники СБУ и военные разведчики. "Это была общая операция, не могу сказать, что под моим руководством", – сообщил Бурба.

Он отметил, что об этой операции хотел бы рассказать многое. "И хочу дожить, когда будут внуки, у камина, дай бог, мы с вами увидимся и поговорим об этом. Но закон мне не позволяет об этом говорить", – обратился он к Гордону.

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Напомним, в июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" наемника РФ Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он был свидетелем падения Boeing. Наемника РФ допросили для Гааги, но затем выдали РФ вместе с другими по обмену.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.