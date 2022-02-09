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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Цемах многое знает о катастрофе МН17. Он может рассказать, кто и куда привозил "Бук", куда стреляли и кто получал задание, - Бурба

Цемах многое знает о катастрофе МН17. Он может рассказать, кто и куда привозил

Бывший начальник "бригады противовоздушной обороны "ДНР" Владимир Цемах был вывезен с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под видом человека с инвалидностью.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Когда его везли, он был, я бы сказал, "чуть-чуть инвалидом". Его укололи, было инвалидное кресло. Была легенда, что он больной человек. Останавливали три или четыре раза [на блокпостах], смотрели документы. Он проезжал дальше. Он лежал, отдыхал как больной человек. Была хорошо проработанная легенда", – рассказал Бурба.

Журналист спросил, что Цемах сказал, когда очнулся в Киеве.

"Я не знаю, – ответил Бурба. – Он был доволен. Потому что, наверное, не представлял, для чего это делается. Я думаю, хотел жить".

Экс-начальник ГУР рассказал, что Цемаха вывозили из ОРДЛО совместно военные разведчики и Служба безопасности Украины. В связи с этим он не стал соглашаться с мнением, что он руководил операцией. Он не стал рассказывать другие детали этого мероприятия, сославшись на законодательный запрет. В то же время бывший глава военной разведки отметил, что хотел бы рассказать многое об операции, "когда будут внуки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба

Он напомнил, что в результате операции погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

"Мне очень не нравится, когда сначала идет санкция [на проведение операции], а работа была проделана большая сотрудниками Службы безопасности и военной разведки. Сначала идет команда, люди рискуют, это живые люди, которых могли задержать, если бы был провал. Или, как мы называем, пропасть без вести. Потому что много людей, которые работали на нас, и наших людей так и остаются без вести [пропавшими], мы не знаем, где они. Сначала идет санкция [...], а потом его [Цемаха] отдали. Это вопрос, конечно", – подчеркнул Бурба.

Экс-начальник военной разведки отметил, что не понимает решения властей выдать Цемаха России.

"Там был процесс по обмену пленными. В том числе [в этом] заслуга руководства государства, того же [главы ОП Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. Надо отдать должное. Потому что мужей вернули в семьи. Но если это путем [выдачи] Цемаха, мне кажется, это не до конца не то что правильно – не до конца логично. Если бы мы понимали, что Цемах пойдет на обмен, зачем было [похищать и] рисковать?" – сказал он.

"[Цемах] очень был ценным свидетелем. По той информации, которую я имею, им очень интересовалась Россия. По моим данным. Я не могу назвать источник, но мне кажется, эта информация достоверна", – заявил Бурба.

По словам Бурбы, Россия на самом высоком уровне поставила условие о выдаче Украиной Цемаха.

Читайте: Ермак обманул разведчиков, выдав Цемаха, - Червинский

"Это было условие россиян. На самом высоком уровне. Конечно, им нужен был Цемах. Потому что он многое знает", – сказал Бурба.

На вопрос о роли Цемаха по делу об сбитие Boeing Бурба сказал, что тот мог многое рассказать о том, "кто привозил [зенитно-ракетный комплекс "Бук"], куда привозил, где стоял ["Бук"], куда стреляли и кто получал задание".

Цемах, по словам Бурбы, – бывший военнослужащий. Вывозили его сотрудники СБУ и военные разведчики. "Это была общая операция, не могу сказать, что под моим руководством", – сообщил Бурба.

Он отметил, что об этой операции хотел бы рассказать многое. "И хочу дожить, когда будут внуки, у камина, дай бог, мы с вами увидимся и поговорим об этом. Но закон мне не позволяет об этом говорить", – обратился он к Гордону.

Также читайте: Я объяснял Зеленскому, что Цемах – "билет Путина в Гаагу", но президент требовал его выдать, - Луценко

Напомним, в июне 2019-го спецслужбы Украины "выдернули" из ОРДЛО "командира ПВО" наемника РФ Владимира Цемаха для расследования дела о сбивании лайнера рейса МН17. Он был свидетелем падения Boeing. Наемника РФ допросили для Гааги, но затем выдали РФ вместе с другими по обмену.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.

Автор: 

разведка (4205) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Бурба Василий (81) Цемах Виктор (93)


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Топ комментарии
+38
Вкотре подякуємо зеленим дегенератам за здачу українських інтересів.
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09.02.2022 09:22 Ответить
+31
Агент-клоун уже передал ценного свидетеля своим кремлевским хозяевам.
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09.02.2022 09:23 Ответить
+23
"Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.
"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", - сказав Бурба."

більш того, саме Цемах і був метою обміна.
Після того як зеленський ПОВЕРНУВ цемаха додому, в расею, він - зеленський - втратив будь-який інтерес до обміну.. і з тех пір жодного обміну не проводилося.
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09.02.2022 09:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вкотре подякуємо зеленим дегенератам за здачу українських інтересів.
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09.02.2022 09:22 Ответить
Вкотре подякуємо суду в Гаазі за те що після семи років розслідування він повторив версію України 2014-го року і просто неймовірно покарав Московію засудивши заочно гіркіна і ще 1,5 аноніма, це просто знищить кацапію.
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09.02.2022 09:27 Ответить
Зефилітику довбаний, а суд тут яким боком, якщо твоя Шмаркля Цемаха відпустила, навіть не давши тому суду його допитати?
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09.02.2022 09:32 Ответить
зеИУДА ПОДАРИЛ ЦЕМАХА ,чтобы спасти ТЕРРОРИСТА № 1, от возмездия !
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09.02.2022 18:24 Ответить
Отож! І Цемаха подарував, і вагнерівців зілляв, і ракетну програму похерив, і оборонне держамовлення профігачив, а до сих пір на посаді президента. Не кажучи скільки бабла з держбюджету воно з бєнею розікрали...
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09.02.2022 18:28 Ответить
расея Вкотре дякує зеленському за те що той відпустив важливого свідка і НЕ дав суду в Гаагі напряму довести провину фуйла кремлівського
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09.02.2022 09:36 Ответить
Просто вони не змогли знайти на Мапі Світу а ні Московію, а ні кацапію.
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09.02.2022 09:54 Ответить
ты вменяемый ? Есть причинно - следственные связи между мозгом и писаниной ?
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09.02.2022 15:33 Ответить
Прямая речь Баканова: Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы.

Детали: По словам Баканова, Цемах был допрошен.

Прямая речь Баканова: Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны.
В последствии это оказалось ЛОЖЬЮ, Цемаха НЕ ДОПРАШИВАЛИ МЕЖДУНАРОЖДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ, как утверждал ранее В.А. Зеленский
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09.02.2022 15:38 Ответить
"Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.
"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", - сказав Бурба."

більш того, саме Цемах і був метою обміна.
Після того як зеленський ПОВЕРНУВ цемаха додому, в расею, він - зеленський - втратив будь-який інтерес до обміну.. і з тех пір жодного обміну не проводилося.
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09.02.2022 09:35 Ответить
Задание ведь выполнено. Цемох и садистка "Тереза" на воле. Чмо, которое кричало Пороху с экрана "Поверните пацанов", теперь абсолютно потеряло всякий интерес к судьбе наших пленных и заложников. И не вспоминает.
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09.02.2022 09:41 Ответить
Агент-клоун уже передал ценного свидетеля своим кремлевским хозяевам.
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09.02.2022 09:23 Ответить
Так сам сказав..." то була умова паРаши ."
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09.02.2022 09:24 Ответить
А скажи но, Дмитрику, хто ту зелену гидоту до влади привів? Таких не знаєш?
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09.02.2022 09:29 Ответить
ваш "божественний" і привів але гординя не дозволяє це визнати.
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09.02.2022 09:37 Ответить
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна, можеш лишній раз то не доводити, ми віримо. До речі, дебіле, в списку було 39 (тридцять дев`ять) кандидатів, але ідіоти вирішили президентом зробити Голобородька.
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09.02.2022 09:41 Ответить
Притомні люди зазвичай роблять висновки із своїх поразок, а нарциси лише здатні звинувачувати усіх навколо, але не себе улюблених.
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09.02.2022 09:46 Ответить
Придурку, притомні люди здатні визнавати свої помилки, а ідіоти у всьому звинувачують інших. До них ніколи не дійде, що в даному випадку поразки зазнав не Порошенко, а завдяки їх ідіотизму, поразку потерпіла вся держава, а вони, в першу чергу. До дебіла то ніяк не дійде. От ти яскравий приклад. Ти вибрало продажну мерзоту, гидку шмарклю, яка системно здає державу. але ж ти в тому ніколи не признаєшся. бо ти ж впоротий ідіот. Тобі ж у всьому хтось інший винен. Ти навіть не нарцис, ти просто дебільне чмо.
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09.02.2022 09:52 Ответить
адептам секти "свідків життя по-новому прямо сьогодні", як і ватанам на кацапстані, дуже важко сприйняти, що їх кумир не є уособленням країни.
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09.02.2022 09:56 Ответить
Дійсно, то в тебе невиліковно...
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09.02.2022 09:59 Ответить
Таки да.

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09.02.2022 10:02 Ответить
Таки да...
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09.02.2022 10:04 Ответить
Йому плотять за цю «невиліковність». Він і такі як вінце звичайні продажні курви,.
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09.02.2022 17:19 Ответить
Зате ж Шмаркля таксиста звільнив! Во!
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09.02.2022 09:28 Ответить
Або вже міг розповісти...
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09.02.2022 09:29 Ответить
Потому и отпустил его шмаркля.
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09.02.2022 09:31 Ответить
а п. Бурба не може сказати, чи ще живий Терорист цемах?? чи вже "зник безвісти"...в автокатастрофах....??
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09.02.2022 09:33 Ответить
Була інформація, здається від його доньки, що він помер "від хвороби".
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09.02.2022 09:41 Ответить
предсказуемо
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09.02.2022 10:06 Ответить
Ничего он не знает. Его уже черви доели.
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09.02.2022 09:35 Ответить
Кацапы последовательно продвигают свои интересы, мы последовательно пускаем ЗЕленые бульбашки из носа...
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09.02.2022 09:36 Ответить
ЧИтав розширене інтерв'ю. Його передав Єрмак.Це була його ініціатива. Після цієї передачі цінного свідка не було жодного обміну полоненими.
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09.02.2022 09:36 Ответить
А зачем? Московиты получили то что им нужно, а на остальное им начхать...
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09.02.2022 09:40 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·



8 лютого 2017 року рано вранці особистий кабінет командира батальону "Сомалі" 1-го корпусу ЗС РФ, полковника "ДНР" Михайла Толстих, позивний "Гіві", залишила 20-річна дівчина. Вона вийшла з бази батальону в окупованій Макіівці та виїхала на територію України.

А в 6.12 під ліжком "Гіві", спрацювала радиокерована міна, яка розірвала полковника на шматки. Почалась сильна пожежа, детонація *********** у кабінеті. Залишки "Гіві" поховали у закритій домовині.

Зараз про це можна сказати. Зрадника Батьківщини та вбивцю українців Толстих було знищено в результаті спецоперації 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ. А наказ на ліквідацію "Гіві" видав президент П.Порошенко.

Ось відео розслідування ФСБ РФ на телеканалі Росія, та розповідь учасника спецоперації агента СБУ Олега Сугерея: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO23wN5d7Tyw%26fbclid%3***************************************-pe9merWBY3OoVSlX_c9PKE&h=*****************************************************-gRDDxUo1jqQdkDGn7YPKOyvzfqKBn4iOHLY_3SPKeWUV8LnMYUA-WiGu6j0oZcGKd1oYovrMhLbye1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1U5ew6TLkPNfZMzB3mdHjxUpa-CGivBt_XcxZKo9D0muNEMylUb_RneGLfctEIoJTZLv19qHKb9aU1OP44CDdtVc_nO0O2S1h_K8t7_DiAWX7PVMxsNYmJuZUfnvUK82iAw4z-O1FvN55j9SK9uqwBIQ https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw

Раджу подивитись.

Президент Володимир Зеленський звільнив зі служби керівників цієї вдалої спецоперації. І після приходу до влади Зеленського жоден з терористів та російських командирів на Донбасі не був знищений. Жоден. Усі диверсійні операції проти росіян згорнуті, російські командири почувають себе у безпеці, а українські спецслужби звільняють тих, хто має досвід таких диверсій. Ганебна політика Зеленського по змиренню з російськими агресорами провалилась, це абсолютно очевидно.

І тепер Зеленський має задуматись - чи є користь від його майже трирічних спроб поглянути в очі Путіну? Чи все ж таки треба знов починати точкову ліквідацію російських командирів? Хоча б одного?

Хочеться вірити, що будуть часи, коли знов росіяни будуть відчувати набезпеку на кожному кроці в захоплених українських містах, і що російських ватажків будуть діставати прямо в їхніх базах...
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09.02.2022 09:38 Ответить
"видео расследования на телеканале рашкования"
дальше можно не читать
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09.02.2022 21:55 Ответить
віддали цінного свідка росії та ще й агентурну мережу в додаток...
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09.02.2022 09:40 Ответить
дяка вові від вови за такого цінного свідка
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09.02.2022 09:42 Ответить
То вже коли Бурба тихенько відведе в ліс єрмака? Вже і штати це цікавить, бо з крисами які підривають довіру треба щось робити.
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09.02.2022 09:43 Ответить
КРЫСОМОР!!!
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09.02.2022 09:45 Ответить
Цемаха було можливо привезти тільки раз. "Кроти" зробили все,щоб такого "проколу" більше не сталося. У нас немає запобіжників проти дій умовно української влади навіть в кризові моменти. Згадайте часи януковича,і хто тоді "керував" силовими органами і розвалював армію.А люди, як барани на все це дивилися і ніхто нічого не міг зробити.
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09.02.2022 09:48 Ответить
А толку? Цемах давно тю-тю. Спасибо Зеленскому
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09.02.2022 09:56 Ответить
благодаря зеле, уже не может рассказать...
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09.02.2022 09:58 Ответить
це вже пройшло, цікаво, що буде віддавати ярмак зараз , що пообіця в європі....
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09.02.2022 10:05 Ответить
Таксисты для пиара Организма важнее международной репутации Украины
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09.02.2022 10:23 Ответить
Та вроде бы промуйловцы Цемаха зажмурили.
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09.02.2022 10:27 Ответить
Єдине, чого не скажуть дурням, це те, що свідок має цінність лише коли бажає розповісти правду. Тортури та інквізиція у минулому, тому Цемах це звичайний мовчазний терорист. Більш того, який відмовився від ситої старості за надання свідчень навіть голландським слідчим з обіцянками захисту та грошей.
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09.02.2022 10:54 Ответить
Да ничё он уже не расскажет. С момента попадания к кацапам его наверняка тутже отправили на корм червячкам. Нахрена держать вживых такого ценного и уже засветившегося свидетеля?
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09.02.2022 11:44 Ответить
Брехня. Цемах був допитаний JIT (Міжнародна слідча група) і сказав, що нічого не знае.
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09.02.2022 12:06 Ответить
У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є «цікавою для слідства людиною».«Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити», - сказала Радіо Свобода телефоном речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк.Коментуючи рішення суду, вона додала: «Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати».Як припускають, Цемах є серед осіб, яких https://www.radiosvoboda.org/a/obmin-jak-specoperacija/30138594.html Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-**********-hochut-dopytaty-tsemaha/30144491.html Слідчі з Нідерландів просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Напередодні 40 депутатів Європейського парламенту https://www.radiosvoboda.org/a/news-evrodeputaty-zelenskyi-cemah-vydacha-rosiji/30146850.html звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Європейські парламентарі наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.
Знову зелена БРЕХНЯ. НЕДОПИТУВАЛИ, гундоса вкотре о..ся
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09.02.2022 16:08 Ответить
его допросили и обменяли на украинских героев. а у следствия и так все доказательства есть.
Все заказчики, организаторы, исполнители установлены.
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10.02.2022 01:42 Ответить
А кто именно его допрашивал?
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10.02.2022 02:11 Ответить
гугель в помощь.
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10.02.2022 02:14 Ответить
Т.е., Вы снова врете, магдалена
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10.02.2022 02:16 Ответить
Я не магдалена.
Ты магдалена.
И гуглем, не умеешь пользоваться, магдалена?
Т.е., Вы снова врете, магдалена.
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10.02.2022 02:19 Ответить
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10.02.2022 02:20 Ответить
вижу, ты рад, что я тебя научил гуглем пользоваться.
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10.02.2022 02:28 Ответить
Нет, просто ты смешное. Тупое, но смешное.
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10.02.2022 02:37 Ответить
я рад, что я тебя гуглем насмешил, где ты теперь можешь найти много интересного про допрос голландцами цемаха.
а тупое, но смешное это лично и только ты.
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10.02.2022 02:50 Ответить
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10.02.2022 03:32 Ответить
гыгыкай дальше.
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10.02.2022 07:07 Ответить
Конь в пальто.Нет,его привезли и сразу на отдых в межигорье.
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10.02.2022 15:11 Ответить
скажем спасибо зеленому клоуну....
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10.02.2022 14:54 Ответить
Бурба,Бурб,Бур,Бу ...... .
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10.02.2022 15:45 Ответить
 
 