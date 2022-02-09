Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения РФ. Пакет санкций будет висеть как дамоклов меч, - Кулеба. ВИДЕО

Дипломатия продолжает работать и снижать риски военного обострения, а широкая мировая коалиция партнеров уже реализует все три уровня предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения России. Когда я был в ноябре в Европейском Союзе, я сказал партнерам, что нам нужен комплексный пакет сдерживания России. Мы предложили три элемента: активную дипломатию, жесткие санкции и военную помощь Украине. За эти несколько месяцев мы все эти три ключевых задачи решили", - подчеркнул Кулеба.

Комментируя первый уровень пакета сдерживания, министр отметил, что активная дипломатия в эти дни и недели уже действует и превратила Киев в центр международной политики. Относительно второго уровня он сообщил о завершении подготовки санкций США и европейских союзников.

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"Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и Россия знает, что они тяжелые. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и в дальнейшем", - заметил министр.

Дмитрий Кулеба резюмировал, что третий уровень пакета сдерживания, военная помощь Украине, также активно реализуется. Свидетельством этому является более тысячи тонн помощи для безопасности, оборонного оружия, оборудования и амуниции, которые уже поступили в Украину от партнеров.

"Это не та реакция, которую ожидал Путин, и все это работает как мощный фактор сдерживания", — подытожил министр.