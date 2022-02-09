Команду о переносе спецоперации по вагнеровцам я получил от Ермака. Он сказал: "Пусть перемирие побудет два дня, потом можете реализовывать", - Бурба. ВИДЕО

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба настаивает, что команду перенести спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер" дал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом Бурба сказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Был доклад, во время которого я получил команду от товарища Ермака о переносе", – сказал Бурба.

Он подчеркнул: президент Владимир Зеленский был в курсе спецоперации, ему о ней регулярно докладывали. "Это был не просто доклад, это была санкция после доклада. И не один раз", – отметил бывший начальник ГУР.

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Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии спецоперации, он вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис президента для очередного доклада.



"Мы сначала были у меня. Я послушал доклады. Нужно же было послушать доклады не только из Украины, но и из России, как оно все [развивается]. Вы поймите, это же куча людей, которые собираются, поселяются. Это не так все просто. Нужны были уши, глаза, которые будут слушать и смотреть там... Послушал доклады, мы понимаем, что готовы двигаться на новый этап, переходить на новую ступеньку, поэтому приняли решение с Баранецким, как мы и раньше это делали, поехать к президенту – офис у меня недалеко", – рассказал Бурба.



По его словам, сотрудники Управления госохраны, которые охраняют президента, в тот день сказали им, что глава государства занят и не может их принять.



"Я поднимаюсь с Баранецким на четвертый этаж (вы знаете, президент на четвертом этаже сидит), там охрана. Они сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я ответил: "Хорошо, будем ждать". Через некоторое время я получил задачу спуститься на второй этаж [где находится кабинет руководителя Офиса президента]. Я с Баранецким спустился. Пришел Ермак и нас принял. Он был делегирован президентом и сказал, что решение руководства, решение Зеленского – [спецоперацию] нужно перенести", – вспомнил Бурба.



Гордон спросил у собеседника, что он почувствовал в этот момент.



"Сначала не понял. Потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Мы военнослужащие. Но надо было объясниться. Я с Русланом высказал свои [аргументы], а Ермак – свои. Я в эмоциональной форме [об этом говорил] – эмоции начали работать. Нужно было сдерживать, но на каком-то этапе нужно было и эмоционально общаться. Он выходил, по его словам, докладывать президенту, я выходил общаться со своими ребятами", – рассказал Бурба.



По словам бывшего начальника ГУР, Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе.

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"Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать], то бишь с понедельника ничего не будет. Им было важно перемирие. Но, поймите, [готовится такая спецоперация] – ты должен отдавать себе отчет. Было [сказано] очень просто: "Как хочешь, так и переноси, нас это не интересует". На сколько дней? На неделю. Мной, конечно, было сказано "нет". И тут такой момент очень важный, наверное, вы первый услышите. Ермак вышел и пришел, мотивируя, что общался с Зеленским, и сказал одну фразу: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня – в понедельник и вторник, а в среду можете реализовывать". Понимаете, как на базаре! "Ладно, пусть побудет день-два..." О какой системности мы говорим?" – возмутился Бурба.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экспредседатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.