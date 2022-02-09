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Олланда на Банковой президентом не считают? - Чалый о словах Зеленского, что в Украине "24 года не было лидера Франции"

Олланда на Банковой президентом не считают? - Чалый о словах Зеленского, что в Украине

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый 8 февраля опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украину 24 года не посещали лидеры Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Что это было? Владимир Зеленский, цитата по брифингу: "24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь..."

То есть Президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой лидером Франции тех лет не считают?", - написал он.

Чалый напомнил, что Франсуа Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года: "Чтобы украинцам вместе с Офисом Президента не выглядеть странными перед французами, должен напомнить, что Президент Французской Республики Франсуа Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года. Кстати, В эти же дни с визитами Украину посетили Канцлер Германии Ангела Меркель и Государственный секретарь США Джон Керри.

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"Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И в памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно", - добавил он.

Напомним, визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину состоялся 8 февраля. На совместном брифинге с французским президентом, видео которого обнародовал ОП в фейсбуке, Зеленский сказал, что в Украине "24 года не было лидера Франции".

О том, что визит Макрона вроде бы первый для президентов Франции за последние 24 года, говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Олланда на Банковой президентом не считают? - Чалый о словах Зеленского, что в Украине 24 года не было лидера Франции 01

Автор: 

визит (3120) Франция (3555) Чалый Валерий (473) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+28
так шмаркля может и не знать о визите Оланда 5 лютого 2015 в Киев тк чесал корпоративы в параше полным ходом...
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09.02.2022 10:16 Ответить
+25
Просто на Банковій зараз патологічні брехуни, які постійно приписують собі "ВПЕРШЕ" стосовно того, що робилось, відбувалось до них.
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09.02.2022 10:16 Ответить
+15
Цирк з 95 кварталу!.Коментувати Без Мату Не виходить!!! Поки ця "зелена пліснява" буде на банковій нічччого хорошого чекати не слід. ***(цензор)!!!😡
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09.02.2022 10:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Просто на Банковій зараз патологічні брехуни, які постійно приписують собі "ВПЕРШЕ" стосовно того, що робилось, відбувалось до них.
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09.02.2022 10:16 Ответить
так шмаркля может и не знать о визите Оланда 5 лютого 2015 в Киев тк чесал корпоративы в параше полным ходом...
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09.02.2022 10:16 Ответить
Да то ж не к Зеле на концерт приезжал!!
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09.02.2022 10:16 Ответить
Цирк з 95 кварталу!.Коментувати Без Мату Не виходить!!! Поки ця "зелена пліснява" буде на банковій нічччого хорошого чекати не слід. ***(цензор)!!!😡
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09.02.2022 10:17 Ответить
Рукожопы... Сложно уже придумать в чем они еще не обосрались.
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09.02.2022 10:18 Ответить
Очередной позор перед партнерами и миром
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09.02.2022 10:20 Ответить
Зеленский вообше не понимает что читает или ему в ухо по микрофону диктуют.... Оно тупорылое лживое во главе Крадунов...ЗЛН ПНХ!
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09.02.2022 10:21 Ответить
одно ТОЧНО ТАКОГО ДУРНЫКА КАК СЕГОДНЯ УКРАИНА ЕЩЕ НЕ ИМЕЛА В ГЕТМАНАТЕ...
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09.02.2022 10:22 Ответить
Это точно...Разные были....Даже Януковоща переплюнул по дебильности.....
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09.02.2022 10:23 Ответить
Та в порівнянні то Янукович взагалі "гігант мислі," хоч і не закінчував вуз.
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09.02.2022 11:53 Ответить
"Ви там все таки якось ретельніше готуйтеся, а то вже не смішно" Джерело:

Так кажи вже як є: "Ви там все таки якось не обдолбуйтесь перед відповідальними зустрічами, а то вже не смішно"
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09.02.2022 10:23 Ответить
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09.02.2022 10:23 Ответить
ні дня без сорому-ганьби від говнокомандувача-тріпломата..(
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09.02.2022 10:40 Ответить
Незабаром, Янелох-Бідотворець і його секта заявлять, що Україна з'явилась під час Янелоха керування.
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09.02.2022 10:44 Ответить
Шобла наркоманская
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09.02.2022 10:45 Ответить
*******!
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09.02.2022 10:45 Ответить
Треба в множині. Вони колективне імбецильне "нове політичне обличчя".
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09.02.2022 10:47 Ответить
И снова нагадил,лучше ему лоток с песком поставить где-то под кремлевской стеной у мавзолея.
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09.02.2022 10:49 Ответить
Будьте снисходительны, чело..., язЕлох больной, хроническая наркозависимость! Нельзя чего либо. от него требовать... =((=
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09.02.2022 10:54 Ответить
То же при Порошенко было...
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09.02.2022 10:56 Ответить
У кого было?
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09.02.2022 11:04 Ответить
Буся не бачив президента Франції - значить його небуло. Це все виховання і відсутність освіти. Один син в єврейській родині. Та він навіть "найгарнішу і найпахучішу купку навалював в штанці". А потім виросло самозакохане жадібне дрібязкове і тупе мудило який "не здатний і не хоче вчитися" (Богдан А.)
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09.02.2022 11:18 Ответить
я ж говорю у него путинская методичка - трынди что попало и как можно больше, чтоб потом никто не смог разобраться как было на самом деле
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09.02.2022 11:19 Ответить
Ну скажеш--шпанюки при владі. Але ж держава Україна це не сцена 95 кварталу.
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09.02.2022 11:47 Ответить
Так і такого літака як у Трампа також не було, язик людині даний не тільки щоб лизати.
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09.02.2022 11:49 Ответить
Програма Веліке Плутівництво в діі.
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09.02.2022 12:18 Ответить
С Зеленым обезяном то все понятно, не понятно зачем министр иностранных дел нужен..Кулеба- это же твоя работа!!!!. Просто писец, прохвесианалы...тьфу..
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09.02.2022 12:32 Ответить
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09.02.2022 12:51 Ответить
Власть дилетантов. Говорили ж ЗЕбилам- думайте. Видно, думать было нечем
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09.02.2022 14:30 Ответить
 
 