Олланда на Банковой президентом не считают? - Чалый о словах Зеленского, что в Украине "24 года не было лидера Франции"

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый 8 февраля опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украину 24 года не посещали лидеры Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Что это было? Владимир Зеленский, цитата по брифингу: "24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь..."

То есть Президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой лидером Франции тех лет не считают?", - написал он.

Чалый напомнил, что Франсуа Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года: "Чтобы украинцам вместе с Офисом Президента не выглядеть странными перед французами, должен напомнить, что Президент Французской Республики Франсуа Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года. Кстати, В эти же дни с визитами Украину посетили Канцлер Германии Ангела Меркель и Государственный секретарь США Джон Керри.

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"Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И в памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно", - добавил он.

Напомним, визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину состоялся 8 февраля. На совместном брифинге с французским президентом, видео которого обнародовал ОП в фейсбуке, Зеленский сказал, что в Украине "24 года не было лидера Франции".

О том, что визит Макрона вроде бы первый для президентов Франции за последние 24 года, говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.