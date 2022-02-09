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Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как и РФ, - Госдеп

Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как и РФ, - Госдеп

Россия имеет право на суверенитет и безопасность, но такие же права имеют и Украина, Грузия и Молдова, куда она либо вторглась и оккупировала часть территорий, либо где сохраняет военное присутствие вопреки желанию правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время инаугурационной встречи в Вене по запуску Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности.

"Если Российская Федерация убеждена - как и мы - что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то такие же права должны в равной степени существовать и для Молдовы, и для Грузии, и для Украины", - отметила она.

По словам Шерман, это "уже не первый случай, когда Россия принимает меры, противоречащие ее обязательствам в рамках ОБСЕ".

Именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и продолжает оккупировать Крым. Именно Россия вторглась в Грузию в 2008 году и продолжает незаконно оккупировать 20% грузинской территории. Именно Россия сохраняет военное присутствие в Молдове вопреки желанию молдавского правительства и вопреки своим обязательствам в рамках ОБСЕ", - добавила замгоссекретаря США.

Также читайте: Делегация США отправляется в Европу, чтобы обсудить "технические детали" санкций против России, - Госдеп

Автор: 

Госдепартамент США (1857) Грузия (4506) Молдова (1893) Шерман Венди (27)


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Золотые слова (с)
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09.02.2022 10:19 Ответить
"Добрим словом і револьвером можна зробити більше добра. ніж лише словом" .Слова когось із янкі.
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09.02.2022 10:21 Ответить
це просто цікаво...і було не так давно:

https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564 https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564


а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.02.2022 10:26 Ответить
Очевидное невероятное. Ясно одно, если рашка рыпнется на Украину, Украина отобьётся, и гадюшнику в Приднестровье настанет звезда
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09.02.2022 10:35 Ответить
Все четко, ясно и коротко! Аминь!
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09.02.2022 10:43 Ответить
Ну ось нарешті, на восьмому році, тверезі слова прозвучали! А то - раша хоче, вимагає... і все за рахунок когось іншого! Давно треба було ті хотєлки і вимагалки хоча б пригальмувати.
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09.02.2022 10:45 Ответить
Все верно. Только в мозгу кремлевского упыря Украина, Грузия и Молдова это территории СССР. И счастье Литвы, Латвии и Эстонии, что они успели стать странами НАТО., которое для кацапов как смирительная рубаха для идиота
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09.02.2022 10:52 Ответить
да сколько можно слушать этот троллинг мокшей???
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09.02.2022 10:55 Ответить
Не, в засраных ЫМПЕРСКИХ помоях (вместо мозгов) это никак не уложится! Есть ВЯЛИКАЯ ********* и вокруг нее еще какие-то незавоеваные (или отколовшиеся) ее провинции!
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09.02.2022 11:54 Ответить
 
 