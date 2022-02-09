Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как и РФ, - Госдеп

Россия имеет право на суверенитет и безопасность, но такие же права имеют и Украина, Грузия и Молдова, куда она либо вторглась и оккупировала часть территорий, либо где сохраняет военное присутствие вопреки желанию правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время инаугурационной встречи в Вене по запуску Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности.

"Если Российская Федерация убеждена - как и мы - что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то такие же права должны в равной степени существовать и для Молдовы, и для Грузии, и для Украины", - отметила она.

По словам Шерман, это "уже не первый случай, когда Россия принимает меры, противоречащие ее обязательствам в рамках ОБСЕ".

Именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и продолжает оккупировать Крым. Именно Россия вторглась в Грузию в 2008 году и продолжает незаконно оккупировать 20% грузинской территории. Именно Россия сохраняет военное присутствие в Молдове вопреки желанию молдавского правительства и вопреки своим обязательствам в рамках ОБСЕ", - добавила замгоссекретаря США.

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