Бурба об украинской разведке: После 2013 года пришлось начинать с нуля - за восемь лет войны мы прошли 20 лет агентурной работы

У украинских спецслужб должны быть свои агенты в руководстве России.

Такое мнение в интервью Дмитрию Гордону высказал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, передает Цензор.НЕТ.

Бурба, анализируя слабые и сильные стороны украинских спецслужб, подчеркнул, что украинская агентура мотивирована.

"Первая слабость – это наша, с одной стороны, агентурная разведка. Объясняю почему. 2013 год: в рядах спецслужб Украины кадровые сотрудники спецслужб российского государства. Наверное, есть вопросы по сохранности данных об агентуре, когда россияне там были. Начинаем с нуля. Соответственно, начиная с нуля, хороший агент разведки – это лет 10–15. С одной стороны, это слабое. Но с другой стороны, наша вся агентура мотивированная", – сказал он.

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Экс-глава ГУР, цитируя армянского шахматиста Ашота Наданяна, отметил, что украинские разведчики за время войны стали "менеджерами по продажным".



"Ребята действительно стали такими менеджерами. Они взяли на себя функцию не только быть вербовщиками, агентуристами, а еще и координировать работу других. За восемь лет войны мы прошли 20 лет агентурной работы. Но это тоже и слабая сторона. Потому что этого недостаточно, когда идет война. Но это и плюс. Техническая разведка сумасшедше классная у нас. Мы достойны того, чтобы о нас говорили в мире. Маленькая страна воюет против одной из самых больших стран в мире, одной из самых больших армий, одной из самых сильных спецслужб. Это достойно. Поэтому я уверен, что есть чем гордиться президенту Украины", – заявил Бурба.



Журналист спросил, есть ли у разведки агентура в России "наверху".



"Должна быть. Мне тяжело говорить, когда начнется война и при каких условиях. Но, наверное, есть пакеты. Они говорят, что только Путин знает, когда начнется война. Но я думаю, он же дал какие-то задачи: механизм один, два, три, четыре, пять. Но наш президент [Владимир Зеленский] хорошо осведомлен, я уверен", – ответил Бурба.



Одной из слабых сторон российской разведки он назвал разгильдяйство.



"[Какая слабая сторона российской разведки?] Разгильдяйство. Большинство ошибок, на которых мы их ловим, – это разгильдяйство", – сказал Бурба.



Гордон спросил, любят ли российские разведчики деньги.

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"Да. Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов – это деньги", – ответил Бурба.



При этом он отметил, что в российской разведке "сумасшедшая школа".



"[Какая ее сильная сторона?] В том числе профессионализм, традиции", – сказал бывший начальник ГУР.



Он вспомнил, как пришел на работу в органы госбезопасности Украины в 2002 году.

"Я застал еще те [старые кадры], мы начали общаться. И один мне говорит: "Моя задача – понять: ты пластилин мягкий или ты сухое дерево?" Я спросил: "А если я уже попал [в органы], но не могу работать, профнепригодный?" Он говорит: "Мы бы тебя отправили служить в другое место", – рассказал Бурба.



В спецслужбах, подчеркнул он, важно и количество сотрудников, и их качество.



"То есть и количество важно – а их [в России] намного больше, – и из этого количества брать хорошее качество. [У них] есть из чего выбирать. В нашей академии СБУ, я же там преподаю не первый год, мы набрали группу из 30 человек, а если не повезло [и среди них нет достойных кадров для будущей работы в органах]?" – сказал Бурба.