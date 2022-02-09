Посольство Украины осуждает инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии: Требуем извинений!

Посольство Украины в Словакии осуждает инцидент в парламенте страны по поводу недостойного отношения к флагу Украины и требует извинений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства Украины в Словакии.

"Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии. - Ред.) подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в сообщении.

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