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Посольство Украины осуждает инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии: Требуем извинений!

Посольство Украины осуждает инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии: Требуем извинений!

Посольство Украины в Словакии осуждает инцидент в парламенте страны по поводу недостойного отношения к флагу Украины и требует извинений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства Украины в Словакии.

"Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии. - Ред.) подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: Депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. ВИДЕО

Посольство Украины осуждает инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии: Требуем извинений! 01

Автор: 

посольство (1087) Словакия (1008) флаг (939)


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Топ комментарии
+12
При чем ьот лыско до флага Словакии? Хотите еще врагов наживать?
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09.02.2022 10:24 Ответить
+9
Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 10:24 Ответить
+8
За российскиу деньги тот лысован не только флаг водой обольет, он свое говно сожрет. Продажный тип. Или о раши есть на него досье.
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09.02.2022 10:23 Ответить
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сжечь их флаг на Хрещатике нахрен
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09.02.2022 10:22 Ответить
При чем ьот лыско до флага Словакии? Хотите еще врагов наживать?
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09.02.2022 10:24 Ответить
Более 44% словаков считают, что США и НАТО ответственны за рост напряжения в Украине, а 34% считают, что виновата Россия. Еще вопросы есть???
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09.02.2022 10:30 Ответить
Ну а что эти селюки должны думать ! Убогая страна малограмотный народ!
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09.02.2022 10:32 Ответить
За российскиу деньги тот лысован не только флаг водой обольет, он свое говно сожрет. Продажный тип. Или о раши есть на него досье.
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09.02.2022 10:23 Ответить
Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 10:24 Ответить
пусть СБУ напряжет закарпатских баронов контрабасеров,они эту лысую лузапу найдут за день,и шикарный видос с извинениями снимут..
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09.02.2022 10:28 Ответить
Завтра этот крендель просто извинится за спонтанные эмоции и все.Но это видео будет отличной темой для мокшанской пропоганды.Мне это напоминает видосики наших блогеров которые сегодня нагадят в сети для пропоганды кацапии получат свой нехилый гонорар а завтра принесут извинения и не понесут никакого наказания ни они ни ихние родственники.А какое наказание понесла прокурорша за высер своей дочери?А мокшане ее ролик для своих бояророссов крутили почти месяц держа Украину в говне.
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09.02.2022 10:36 Ответить
я так понимаю - любишь свой флаг-люби,но чужой - не вздумай трогать !
(кроме кацапского,разумеется)
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09.02.2022 10:29 Ответить
Ну так це нормально, ненормально - це коли прапори інших країн вивішують у парламенті своєї країни, як це у нас прийнято
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09.02.2022 10:33 Ответить
Рвутся пуйловские "консервы".
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09.02.2022 11:16 Ответить
в том, что каждая ******** мочится на флаг Украины - виноваты только украинцы и никто больше
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09.02.2022 11:19 Ответить
Именно. Потому как сами украинцы своим показушным послемайданным "патриотизмом": поминутными песнопениями гимна по поводу и без, раскрашиванием всего и вся, в том числе и туалетов, в "национальные цвета", надсадными воплями "Слава Украине" к месту и не к месту, истерией вокруг украинского языка и бездумной украинизацией, а об отношении к флагу я вообще молчу - им и укрываются, и заворачиваются в него, и спят на нём - превратили все государственные символы в дешевый ширпотреб...
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09.02.2022 14:03 Ответить
Посольства и МИД Украины бегают, как обосрамшись, чуть ли не каждый день от кого-то требуют извинений и опровержений: те флаг облили, те Крым неправильно обозначили, те ещё что-то. Ну извиняются люди для отвода глаз, что успокоить истеричек, и что? Их собственное мнение об Украине все равно остается прежним...
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09.02.2022 13:52 Ответить
за такое надо посла обратно отправлять.....
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10.02.2022 14:57 Ответить
 
 