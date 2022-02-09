Три больших десантных корабля РФ вошли в Черное море, вторая тройка - на подходе, - СМИ. ФОТО

Сегодня три больших десантных корабля 71 бригады Балтийского флота РФ вошли в Черное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Первые три БДК (большой десантный корабль. – Ред.) - "Калининград" (102), "Минск" (127) и "Королев" (130) проекта 775 "Ропуча" около полуночи прошли в черноморские воды.

Отмечается, что вторая тройка БДК Северного флота РФ - "Петр Моргунов", "Георгий победоносец" и "Оленегорский горняк" должны войти в наш регион сегодня.

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Фото: Думская