Я против раздачи смартфонов за мой счет. Это - популизм, - экс-глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко о "Єбабусе" Зеленского

Раздача за счет налогоплательщиков смартфонов – это популизм.

Об этом заявил бывший глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о том, что весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, передает Цензор.НЕТ.

"Я плачу налоги. Я ПРОТИВ раздачи смартфонов (гречки и т.д.) за мой счет. Я не голосовал за это. Украинский народ НЕ давал такой мандат Президенту. Передайте это Президенту. Это – популизм в чистом виде. Давайте создадим волну тех, кто тоже так считает", - подчеркнул Прохоренко.

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Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива будет стоить Госбюджету $1,1 млрд.