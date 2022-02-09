Я против раздачи смартфонов за мой счет. Это - популизм, - экс-глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко о "Єбабусе" Зеленского
Раздача за счет налогоплательщиков смартфонов – это популизм.
Об этом заявил бывший глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о том, что весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, передает Цензор.НЕТ.
"Я плачу налоги. Я ПРОТИВ раздачи смартфонов (гречки и т.д.) за мой счет. Я не голосовал за это. Украинский народ НЕ давал такой мандат Президенту. Передайте это Президенту. Это – популизм в чистом виде. Давайте создадим волну тех, кто тоже так считает", - подчеркнул Прохоренко.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива будет стоить Госбюджету $1,1 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цього не можна допускати - процедура повинна залишатися прозорою!
Обещать весной бабушкам смартфоны когда у тебя СЕЙЧАС на границах стоят две армии бахнутых на голову стран...
Скажите мне, блин, что я сплю и это просто дурной сон.
Ще й принесу по кіло гречки кожному.
Красота!
И где ты видел(а) тариф по 75 грн, даже чисто на кнопочный телефон, с отключённым пакетом на мобильный и-нет?
Или расценки на тарифы пятилетней давности вспомнил(а)?
Вопрос: он преЗедент или торгаш !?
Может, пусть лучше зарегистрирует себе ФОП, установит РРО и спокойно торгует, а мы выберем нового Президента !?
В одному з тобою "погоджуюся": в 2013 році утеплювати будинки не було потреби. І ти думаю, що так буде завжди.
Пожилым людям тяжело в принципе пользоваться смартфон ом, попробуйте трясущимися руками что-то набрать, особенно если ещё и не видишь ничего.
Всё делается ради дии и выборов. Всё.
И лучше бы дали на оплату квартир, продукты, лекарства, мед помощь это гораздо нужнее людям, которые давно забыли о мясе.
Не говоря об армии и всем остальном. Нет у нас больше проблем?
Коли пишуть про війну, інші проблеми і тд, мені просто стає нудно спілкуватись з обмеженими скигліями. Проблеми завжди є, і це не виправдання а би топтатись на місці, хто захоче скористатись можливістю, в тому числі витратити 1к грн на ліки - той знайде можливість.
Ще раз, всю "пользу" дії нівелюють ризики, а їх достатньо.
Довіри до дії 0. І до голосування через дію.
І ще раз, ваша бабуся не самотня, а та бабуся яка не може їжі купити скіглійка?
Чи мати яка не має змогу лікувати онкохвору дитину і дивіться як повільно і болісно помирає її дитина.
А я наприклад ненавиджу людей без відчуття співчуття!
Смартфон це не покращення, а повноцінне харчування покращення. Спочатку харчування. Потреби в пірамід масло такі для розвитку. Розвиток у тих хто задовольняє спочатку первинні потреби.
А по-друге президент, робить усе, щоб усі встановили цю дію і заради цього смартфон, заради контролю, заради голосування через смартфон.
Такі як я не скиглії, а люди здатні співчувати і бачити чужу біду, І СМАРТФОН то як за антуанеттою і тістечками. Коли люди голодують або втрачають життя за країну, або не отримують мед допомогу через недофінансування НАТЄ ВАМ СМАРТ і дивіться голодными очима на їжу.
І правда не відповідаєте мені.
Да, сейчас есть ВЫСТРОЕННАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ГОССИСТЕМА, но с полне предсказуемым ВОРОВСКИМ результатом и не важны желания и устремления ее "винтиков", она всех ПЕРЕЛОМАЕТ под себя!
Людям которые не едят мяса и рыбы дарят "миксер".
В стране проблем больше нет? Лучше бы детям больным помог!
Социум и люди стали объединяться для взаимопомощи и в этом развитие.
А касаемо безнала это путь а) к тоталитарному контролю, где тебе могут в любой момент заблокировать счёт, забрать деньги в пользу страны ради светлого будущего или в пользу бени, который выводит деньги как хочет. И б) в Казахстане уже увидели люди что такое полный безнал.
Хотите пользуйтесь, но не заставляйте других
Вы читали Оруэла он коррупционер?
Цифровой тотализм в Китае УЖЕ.
Что у нас бени не выводят деньги из своих банков как хотят не банкротят не обворовывают вкладчиков?!
И да, видела я полный ваш безнал, в США после какого-то урагана отключили свет и люди даже хлебушка и воды чистой купить не могли, после чего всегда держат запас нала.
В Казахстане то что там у них было, протесты, отключили интернетик и все ни снять деньги ни купить.
У нас война реальна, а деньги по гарантирования вкладов возвращают не все, так шо не пишите бред.
И пока одни коррупционер прячут деньги в оффшорах, покупают, что хотят чушек дерут как хотят. Так что сказки про нью Васюк и не для меня.
Зебилов покупают за их же счет, лохотрон продолжается.
ДАЕШЬ велике СМАРТФОННЕ РОЗПИЛЬНИЦТВО із бракованих Китайських Гаджетів за ціною останнього айфону.... !!!
Треба ж чийсь мотлох реалізувати контрабандний.... А то шо? ЗДРЯ міняли там на Таможні своїх людей ставили??
Это не за твой счет, а за счет экономии Пенсионного фонда, после вакцинации пенсионеров!
Объявить, что собираются раздавать Айфон 14.
Внуки заставят!
А Пётр 9 тыс. лет ждал меня и еще подождёт, и мне и ему спешить некуда.
Украинец, это тот кто на мовi розмовляє и делает гадости (или ничего полезного не делает). А я думал это тот, кто для Украины хорошие дела делает.
Я наоборот. Закончил украинскую школу, но в семье говорят на родном, в Украине род наш живет минимум 300 лет (насколько удалось докопаться).
Из моего окружения, в 90-е на украинский в первую очередь перешли враги Украины, которые резали заводы на металлолом, уничтожали флору и фауну.
К стати "кацап" = "как-цап" (борода как у козла), это московиты татары, которые назвали себя русскими (русами).
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7730676400291732?__cft__[0]=AZX9_gwbYULi1BQDByGya2e3VCVBokx5TFaxpwC260cQ43cqpTMvfLEAH3zOgRvzf2RgJwxOhlx_jC73kGoPrdSG6FdVYhfsX3D_Zzl0kcHvIsjkO4O7LMp2khIIOtXzCpk&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·
Для того, чтоб реализовать обещание Зе и купить всем вакцинированным 60-летним украинцам по смартфону понадобится порядка 15 миллиардов гривен. Или в два раза больше. Это зависит от параметров смартфона. Но уже известно, что это будет не iPhone и не Samsung. Максимум это будет смартфон от Xiaomi, Huawei или Realme. И главное будет не то, какая начинка смартфона и насколько он современен, а сумма отката. Пока в ОП живут надеждой на сумму в 20%. А это все же 3 миллиарда гривен или более 110 миллионов долларов. И такая сумма вместе с откатами за "Велике крадівництво" позволит безбедно жить в Дубае, Омане, Катаре или Бахрейне всей камарилье включая Зеленского, Трухина, Ермака и других функционеров этой квартальской гоп-компании. А всякие возможности в виде манипуляций с голосованием и всем остальным - это лишь приятный бонус для Зеленского. А в воздухе неудержимо завоняло миллиардом деревьев и 4000$ зарплаты каждому учителю.