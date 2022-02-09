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Новости Война
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Согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния, нет, - МИД Польши

Согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния, нет, - МИД Польши

Запад не готов к компромиссам по основным вопросам и не согласится на то, чтобы отдать Украину в создаваемую Россией сферу влияния.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, сейчас ситуация несколько отличается от 1938 года с попытками замирения агрессора путем уступок.

"Польша активно добивается, чтобы не повторить ошибок 1930-х годов, когда применялась политика уступок, чтобы успокоить агрессивного актера. Мы хорошо знаем, что применение политики уступок в результате не приводит к миру. Поэтому существует необходимость жесткой политики в отношении России", - подчеркнул Пшидач.

Он также опроверг вероятность того, что Франция или США могут тайно пойти на уступки России.

"Нет согласия, готовности пойти на компромиссы по основным вопросам. Нет согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния" - добавил Пшидач.

Он заверил, что Польша ни за что не согласится с признанием оккупации Крыма и Донбасса, даже если это будет готов сделать Брюссель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиление НАТО: в Польшу прибыли еще четыре военно-транспортных самолета с американскими десантниками

Автор: 

Польша (8540) россия (96442)


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Топ комментарии
+10
***** неогитлером уже поляки признали. Это радует.
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09.02.2022 11:13 Ответить
+6
«Нужно понимать, что Российская империя не существует без Украины. Россия - несостоявшаяся и несчастная страна, русским нечем гордиться. Поэтому Кремль не может отступить без ничего...», - экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.
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09.02.2022 11:12 Ответить
+5
Это в параллельное реальности так будет. В этой как раз путлера так восприняли как некрофила и насильника. Гордость им
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09.02.2022 11:19 Ответить
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«Нужно понимать, что Российская империя не существует без Украины. Россия - несостоявшаяся и несчастная страна, русским нечем гордиться. Поэтому Кремль не может отступить без ничего...», - экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.
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09.02.2022 11:12 Ответить
недавно видел статьи, где кацапы начали усиленно искать свои корни в азии...
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09.02.2022 12:29 Ответить
***** неогитлером уже поляки признали. Это радует.
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09.02.2022 11:13 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нужно вооружаться, Надежда только на нас!
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09.02.2022 11:15 Ответить
Это в параллельное реальности так будет. В этой как раз путлера так восприняли как некрофила и насильника. Гордость им
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09.02.2022 11:19 Ответить
А если зе процитирует Лермонтова, то читатели на Западе будут считать кацапов грязными свиньями, рабским тупым скотом, правильно?
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09.02.2022 11:27 Ответить
Позволить хрюсской пе@ерации вторгнуться в Украину, это как закрыть глаза на Судетскую область. Умные давно сделали выводы. Дурни и будущее руководство газпрома все надеются увидеть мир в глазах питуна.
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09.02.2022 11:23 Ответить
Значит об этом идут переговоры и это только дело времени.Уже половина стран ЕС поддерживает мокшандию или держит нейтралитет.Но это пока и на сегодня а через месяц-два это же сао ЕС приподнесет Украину ***** на блюдечке из голубой каемочкой в виде дани.
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09.02.2022 11:40 Ответить
P.S.Германия,Франция,Хорватия,Венгрия,Румыния уже гарантировали ***** что будут блокировать вступление Украины в НАТО а Германия,Франция и Румыния что не видать Украине членство в ЕС как своих ушей.И это только за два года правления ЗЕ.Осталось еще два года за которые наше правительство вообще изолирует от всего мирового сообщества.Все дела ненависного всеми Пророшенка сведены практически к НУЛЮ,
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09.02.2022 11:49 Ответить
 
 