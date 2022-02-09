Согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния, нет, - МИД Польши

Запад не готов к компромиссам по основным вопросам и не согласится на то, чтобы отдать Украину в создаваемую Россией сферу влияния.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, сейчас ситуация несколько отличается от 1938 года с попытками замирения агрессора путем уступок.

"Польша активно добивается, чтобы не повторить ошибок 1930-х годов, когда применялась политика уступок, чтобы успокоить агрессивного актера. Мы хорошо знаем, что применение политики уступок в результате не приводит к миру. Поэтому существует необходимость жесткой политики в отношении России", - подчеркнул Пшидач.

Он также опроверг вероятность того, что Франция или США могут тайно пойти на уступки России.

"Нет согласия, готовности пойти на компромиссы по основным вопросам. Нет согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния" - добавил Пшидач.

Он заверил, что Польша ни за что не согласится с признанием оккупации Крыма и Донбасса, даже если это будет готов сделать Брюссель.

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