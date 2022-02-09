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Новости Агрессия России против Украины Война
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В МИД РФ заявили об отсутствии признаков вторжения России в Украину

В МИД РФ заявили об отсутствии признаков вторжения России в Украину

Никаких признаков "вторжения" в Украину не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется в Украину, <...> хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно", — отметил дипломат.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. По его словам, вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем приобрел неотложный характер и подвинул на второй план ряд других важных аспектов.

Также читайте: Данилюк об угрозе российского вторжения: Страна готовится к войне вне зависимости от публичной риторики. Одна-единственная ошибка может ее спровоцировать

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся "вторжении" России в Украину.

Автор: 

вторжение (508) МИД РФ (1678) россия (96442)


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Топ комментарии
+16
РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Криму, РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Донбасу, РФ заявляла про відсутність ознак збиття Боїнга і т.д.
На яких д"білів це розраховано?
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09.02.2022 11:23 Ответить
+14
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09.02.2022 11:32 Ответить
+8
Кацапам верить нельзя!!!!
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09.02.2022 11:26 Ответить
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Це пять! 🤣 А коли будуть, то скажуть?
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09.02.2022 11:21 Ответить
Крым, куски Донбаса
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09.02.2022 12:16 Ответить
ага, последние 8 лет: "ну фотографии советско-расейской военной техники, ну паспорта эрэфии, ну признания расейской салдатни, попавшей в плен.... но где доказательства?"
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09.02.2022 12:27 Ответить
Блд яке ж тупе. Візьми хоть відоси Гіркина інших тіпа "руських шахтьорів" подивися. Хоча ні, це ж без мозку складно. Просто на#уй бот.
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09.02.2022 12:32 Ответить
В Беларусь прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Как сообщает https://tass.ru/armiya-i-opk/13654471 ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, "для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях".

Ранее в Беларусь приезжал министр обороны России Сергей Шойгу.

Учения продлятся до 20 февраля.
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09.02.2022 11:22 Ответить
РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Криму, РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Донбасу, РФ заявляла про відсутність ознак збиття Боїнга і т.д.
На яких д"білів це розраховано?
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09.02.2022 11:23 Ответить
полагаю, что на местных. у себя для своих про своё.
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09.02.2022 11:47 Ответить
Ага, на "Валдае" ... А на прямых дебатах с нашим МЗС слабо такое ляпнуть?
Но дипломаты - нэрпы продуманные. Они не любят когда их в собственное говно мордой тычут, поэтому в подобные дебаты никогда не вступают. Только спичи перед лояльной аудиторией.
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09.02.2022 11:24 Ответить
Кацапам верить нельзя!!!!
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09.02.2022 11:26 Ответить
ніколи такого не було і ось знову
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09.02.2022 11:27 Ответить
А вот в 2014-м перед оккупацией Крыма кацапы честно предупредили, что так и сделают.
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09.02.2022 11:32 Ответить
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09.02.2022 11:32 Ответить
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
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09.02.2022 11:34 Ответить
... и женщин и детей вперёд не посылали, и сзади не крались?
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09.02.2022 11:34 Ответить
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09.02.2022 11:34 Ответить
15 тысяч трупов на Донбассе - не в счёт.
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09.02.2022 11:45 Ответить
Ознак вторгнення не мае. Это военные из Забайкалья приехали к границе Украины на шашлыки, а десантные корабли Балтийского флота пришли в Черное море половить бычков.
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09.02.2022 12:35 Ответить
Крым.
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09.02.2022 13:45 Ответить
 
 