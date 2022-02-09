В МИД РФ заявили об отсутствии признаков вторжения России в Украину

Никаких признаков "вторжения" в Украину не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется в Украину, <...> хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно", — отметил дипломат.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. По его словам, вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем приобрел неотложный характер и подвинул на второй план ряд других важных аспектов.

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В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся "вторжении" России в Украину.