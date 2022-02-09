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Новости Коронавирус и карантин
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Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно, - Ляшко

Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно, - Ляшко

Такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезнью могут открыть электронный больничный без визита к врачу", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав разработал и издал приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях".

"При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по дальнейшей тактике лечения", - пояснил глава Минздрава.

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Министр добавил, что такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.

Автор: 

Ляшко Виктор (1366) больничный (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сначала вдолбили населению мысль о том, что всякий насморк и кашель может оказаться смертельным. Население массово начало играть в игру "борьба за жизнь". Вот только в этой игре изрядно перенагрузили и без того скудные ресурсы здравоохранения. Кто-то блогодаря этому заработал новые миллионы и миллиарды. А обществу осталось разграбленное в "борьбе за жизнь" здравоохранение с измученными врачами, которые тоже начали задумываться о том, что если незначительный насморк, или давление скокнуло, то лучше поберечь себя и не выходить на работу. Ну и так называемая бесплатность вакцинации - тоже изрядная обманка. За нее заплатили и немало - из общего скудного бюджета здравоохранения. А запалатили за счет того, что те средства, которые ранее предполагалось тратить на всякие мелочи - хирургию, кардиологию, родовспоможение, онкологию, на скорую помощь.... - все это так или иначе было урезано. Вот что надо понимать
И потому - не стоит удивляться, если у приехавшей скорой вдруг не окажется нужного препарата или будет сломан нужный прибор. За препаратом можно быстренько в круглосуточную аптеку метнуться (если денюжка еще водится), а ЭКГ можно сделать и на следующий день - в поликинике или в платном центре. Да и делать особой нужды нет - если до завтра дожили, то и без ЭКГ перебиться можно.

(с) интернеты
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09.02.2022 11:28 Ответить
+3
то бишь достаточно просто позвонить семейному, назвать симптомы и получить больничный, даже не болея при этом в реале?...
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09.02.2022 11:54 Ответить
+2
І що дасть той тест? Вилікує чи що? А механізм електронного лікарняного не життєздатний тому що в основному сімейні лікарі телефон не дають,а якщо хто й дає то на дзвінки в більшості не відповідає, на питання чому- а в нас нескінченні черги і якщо ми ще й по телефону будем розмовляти то... На жаль Ляшко цього не знає, або не хоче знати,от і пишуть дурниці типу "при перших ознаках хвороби негайно звертайтесь до лікаря". Попробуйте звернутись негайно.
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09.02.2022 12:40 Ответить
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Сначала вдолбили населению мысль о том, что всякий насморк и кашель может оказаться смертельным. Население массово начало играть в игру "борьба за жизнь". Вот только в этой игре изрядно перенагрузили и без того скудные ресурсы здравоохранения. Кто-то блогодаря этому заработал новые миллионы и миллиарды. А обществу осталось разграбленное в "борьбе за жизнь" здравоохранение с измученными врачами, которые тоже начали задумываться о том, что если незначительный насморк, или давление скокнуло, то лучше поберечь себя и не выходить на работу. Ну и так называемая бесплатность вакцинации - тоже изрядная обманка. За нее заплатили и немало - из общего скудного бюджета здравоохранения. А запалатили за счет того, что те средства, которые ранее предполагалось тратить на всякие мелочи - хирургию, кардиологию, родовспоможение, онкологию, на скорую помощь.... - все это так или иначе было урезано. Вот что надо понимать
И потому - не стоит удивляться, если у приехавшей скорой вдруг не окажется нужного препарата или будет сломан нужный прибор. За препаратом можно быстренько в круглосуточную аптеку метнуться (если денюжка еще водится), а ЭКГ можно сделать и на следующий день - в поликинике или в платном центре. Да и делать особой нужды нет - если до завтра дожили, то и без ЭКГ перебиться можно.

(с) интернеты
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09.02.2022 11:28 Ответить
А закрывать електронный больничный без сдачи анализов и посещения ликаря можно?
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09.02.2022 11:34 Ответить
Жартівник..
Через..."дію"
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09.02.2022 11:42 Ответить
А якщо лікар слухавку не бере?
Доведеться помирати на роботі.
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09.02.2022 11:37 Ответить
Якщо є температура...майструй до лікаря ,не дивлячись на черги, та вимагає експрес-тест.
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09.02.2022 11:41 Ответить
Тобто, краще помирати в черзі...
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09.02.2022 11:42 Ответить
400 гривен тест без очередей
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09.02.2022 11:45 Ответить
Так викликай "швидку"...яка мо приїде за 2..3 години
ПС ))))))В поліклініка спеціально створено "бокси"кабінети для прийому та тестування.
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09.02.2022 11:45 Ответить
Потім, окрім температури, будуть ще синці на тілі.
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09.02.2022 11:48 Ответить
І що дасть той тест? Вилікує чи що? А механізм електронного лікарняного не життєздатний тому що в основному сімейні лікарі телефон не дають,а якщо хто й дає то на дзвінки в більшості не відповідає, на питання чому- а в нас нескінченні черги і якщо ми ще й по телефону будем розмовляти то... На жаль Ляшко цього не знає, або не хоче знати,от і пишуть дурниці типу "при перших ознаках хвороби негайно звертайтесь до лікаря". Попробуйте звернутись негайно.
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09.02.2022 12:40 Ответить
....з ознаками захворювання татемпературою.
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09.02.2022 11:47 Ответить
то бишь достаточно просто позвонить семейному, назвать симптомы и получить больничный, даже не болея при этом в реале?...
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09.02.2022 11:54 Ответить
так закрытие больничного по результатам вскрытия будут делать
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09.02.2022 12:30 Ответить
 
 