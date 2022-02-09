Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно, - Ляшко
Такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезнью могут открыть электронный больничный без визита к врачу", - отметил он.
По словам Ляшко, Минздрав разработал и издал приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях".
"При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по дальнейшей тактике лечения", - пояснил глава Минздрава.
Министр добавил, что такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.
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И потому - не стоит удивляться, если у приехавшей скорой вдруг не окажется нужного препарата или будет сломан нужный прибор. За препаратом можно быстренько в круглосуточную аптеку метнуться (если денюжка еще водится), а ЭКГ можно сделать и на следующий день - в поликинике или в платном центре. Да и делать особой нужды нет - если до завтра дожили, то и без ЭКГ перебиться можно.
(с) интернеты
Через..."дію"
Доведеться помирати на роботі.
ПС ))))))В поліклініка спеціально створено "бокси"кабінети для прийому та тестування.