Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открывать е-больничный дистанционно, - Ляшко

Такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острой респираторной болезнью могут открыть электронный больничный без визита к врачу", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав разработал и издал приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в редких случаях".

"При наличии симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по дальнейшей тактике лечения", - пояснил глава Минздрава.

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Министр добавил, что такая процедура значительно разгрузит врачей и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью.