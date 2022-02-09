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Новости Агрессия России против Украины Война
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Есть шансы на урегулирование кризиса между РФ и Украиной по дипломатическому пути, - Кулеба

Есть шансы на урегулирование кризиса между РФ и Украиной по дипломатическому пути, - Кулеба

Кризис между Россией и Украиной можно урегулировать по дипломатическому пути. Санкции ЕС тоже часть дипломатического пути.

Об этом во время брифинга с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые разработал ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины", - пояснил министр.

Кулеба также напомнил ряд грубых нарушений международного права и договоров России.

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"Массовая паспортизация граждан Украины, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это некоторые санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям", - добавил глава МИД.

Автор: 

дипломатия (1466) россия (96442) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Кулеба, между Украиной и рф война или криза?
Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
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09.02.2022 11:33 Ответить
+4
Ой дурак!
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09.02.2022 11:33 Ответить
+2
А что по-вашему должен заявлять дипломат на дипломатическом брифинге? Что путин-*****?
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09.02.2022 11:36 Ответить
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09.02.2022 11:32 Ответить
Ой дурак!
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09.02.2022 11:33 Ответить
Звичайно ж є - після військової перемоги.
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09.02.2022 11:33 Ответить
Кулеба, между Украиной и рф война или криза?
Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
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09.02.2022 11:33 Ответить
Только ценой украинских интересов. Кулеба дегенерат или притворяется?
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09.02.2022 11:34 Ответить
ні! на зарплаті у куйла!
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09.02.2022 13:52 Ответить
А что по-вашему должен заявлять дипломат на дипломатическом брифинге? Что путин-*****?
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09.02.2022 11:36 Ответить
Повинен був позначити що в нас війна, яка триває вже 9 рік.
Кацапи окупували наші Крим і донбасс. Багато людей є вбитих та скалічених і т.д.
Схоже в голові у Кулеби війна скінчилася?
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09.02.2022 12:22 Ответить
Його зеля покусав.
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09.02.2022 12:30 Ответить
Вы не понимаете (собственно и не обязаны понимать) сути дипломатической работы.
То о чём вы пишите - верно, но уместно при обсуждении санкций против РФ, оказанию нам военной помощи и т.п.
А когда речь о ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ решении ситуации с реальной угрозой вторжения РФ - это совершенно не уместно.
Если вы решили с кем-то помириться, то начинаете разговор с обид и претензий?
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09.02.2022 13:35 Ответить
Помірітся? Яке може бути "діпломатіческое решеніє сітуації прі реальной угрозє вторженія РФ.."? Ви пропонуєте капітуляцію?
Ви при здоровому глузді?
Хай вторгаються, настав час вже розібратися з оккупантами, тим більше усі нам зараз допомогають.
Де те ******** СБУ, суки вони будуть колись працювати?
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09.02.2022 21:11 Ответить
Пример с "помириться" я привел НЕ в контексте дипломатического решения кризиса, а как абстрактный пример для понимания сути дипломатической работы.
Слово "помириться" в принципе не применимо по отношению к РФ.
На счет "пусть вторгаются" не согласен. ВСУ не в лучшем состоянии. А что вы хотели - Клоун-главнокомандующий ...
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10.02.2022 09:24 Ответить
Сайдик(представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
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09.02.2022 11:37 Ответить
Після того, як в Чорне море увійшли десантні кораблі у нас залишився один варіант - виграти цю війну.
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09.02.2022 11:53 Ответить
Конечно есть:
1) КАПИТУЛЯЦИЯ
2) ПОБЕДА!
О каком варианте упоминает этот "гусь-товарищ"?
Даже не сомневаюсь, что о первом!
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09.02.2022 12:01 Ответить
Минские соглашения - это и есть капитуляция.
Задача дипломата вывернуть их в удобный вид, чтобы и исполнить и чтобы не так много потерять.
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09.02.2022 12:28 Ответить
І що ми загубили після вересня 2014 р? Я не розглядаю відхід ЗСУ за наказом ЗенеЛоха з облаштованих позицій...
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09.02.2022 12:35 Ответить
Да, КАПИТУЛЯЦИЯ! И агрессор вполне мотивировано ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИИ, что не выполняются ее условия, поэтому грозится продолжить активные военные действия. Что тут непонятного? Чтоб не соблюдать условия капитуляции нужно быть говотым его ПОБЕДИТЬ!
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09.02.2022 12:40 Ответить
Сила Украины это основной шанс и единственный .
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09.02.2022 12:06 Ответить
Дипломатичного шляху повернути рашу в свої ** *ня не має, це шлях до заморожування війни на майбутнє. Захід знов йде на поводу раши, як після другої світової, погоджуючись з розділом Європи на два табори. Зе поспішає підписати хоч повну капітуляцію, аби залишитися на троні, інакше опиниться в тих самих VIP камерах, що побудував Молюска
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09.02.2022 12:12 Ответить
у нас з рашою кризи нема, від слова ЗОВСІМ......
воно на нас напало ще в 2014році
яка нах..й криза
яка дипломатія.
пішли нах...й разом з мінськом і все
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09.02.2022 12:19 Ответить
 
 