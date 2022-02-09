Есть шансы на урегулирование кризиса между РФ и Украиной по дипломатическому пути, - Кулеба

Кризис между Россией и Украиной можно урегулировать по дипломатическому пути. Санкции ЕС тоже часть дипломатического пути.

Об этом во время брифинга с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые разработал ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины", - пояснил министр.

Кулеба также напомнил ряд грубых нарушений международного права и договоров России.

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"Массовая паспортизация граждан Украины, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это некоторые санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям", - добавил глава МИД.