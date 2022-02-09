Есть шансы на урегулирование кризиса между РФ и Украиной по дипломатическому пути, - Кулеба
Кризис между Россией и Украиной можно урегулировать по дипломатическому пути. Санкции ЕС тоже часть дипломатического пути.
Об этом во время брифинга с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые разработал ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины", - пояснил министр.
Кулеба также напомнил ряд грубых нарушений международного права и договоров России.
"Массовая паспортизация граждан Украины, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это некоторые санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям", - добавил глава МИД.
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Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
Кацапи окупували наші Крим і донбасс. Багато людей є вбитих та скалічених і т.д.
Схоже в голові у Кулеби війна скінчилася?
То о чём вы пишите - верно, но уместно при обсуждении санкций против РФ, оказанию нам военной помощи и т.п.
А когда речь о ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ решении ситуации с реальной угрозой вторжения РФ - это совершенно не уместно.
Если вы решили с кем-то помириться, то начинаете разговор с обид и претензий?
Ви при здоровому глузді?
Хай вторгаються, настав час вже розібратися з оккупантами, тим більше усі нам зараз допомогають.
Де те ******** СБУ, суки вони будуть колись працювати?
Слово "помириться" в принципе не применимо по отношению к РФ.
На счет "пусть вторгаются" не согласен. ВСУ не в лучшем состоянии. А что вы хотели - Клоун-главнокомандующий ...
1) КАПИТУЛЯЦИЯ
2) ПОБЕДА!
О каком варианте упоминает этот "гусь-товарищ"?
Даже не сомневаюсь, что о первом!
Задача дипломата вывернуть их в удобный вид, чтобы и исполнить и чтобы не так много потерять.
воно на нас напало ще в 2014році
яка нах..й криза
яка дипломатія.
пішли нах...й разом з мінськом і все