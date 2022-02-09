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Новости Санкции против России
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В МИД России заявили, что "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на Москву

В МИД России заявили, что

Заявления США и Германии по поводу санкций в отношении "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину - это "политический цирк шапито".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".

Также, по его словам, "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить газопровод "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину. По словам американского лидера, "все забывают", что экономика России якобы опирается "только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту". Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.

Также читайте: Белый дом - против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2"

"Северный поток-2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Автор: 

МИД РФ (1678) россия (96442) Северный поток (1458) Рябков Сергей (58)


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Топ комментарии
+28
Всегда радует как искренне кацапы возмущаются,когда ими запущенный бумеранг возвращается им в табло
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09.02.2022 11:38 Ответить
+16
а строился он, можно подумать, только для прокачки газа, да, рябков?
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09.02.2022 11:35 Ответить
+12
Хло создал газовое ружжо против ЕС, да только упер его стволом в плечо, прикладом на врагов.
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09.02.2022 11:38 Ответить
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капитан очевидность..
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09.02.2022 11:35 Ответить
а строился он, можно подумать, только для прокачки газа, да, рябков?
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09.02.2022 11:35 Ответить
Строился для давления на Европу и Украину.
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09.02.2022 11:38 Ответить
у трубы два конца - кто шустрее, тот и сверху
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09.02.2022 13:54 Ответить
бумеранг.
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09.02.2022 18:03 Ответить
Всегда радует как искренне кацапы возмущаются,когда ими запущенный бумеранг возвращается им в табло
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09.02.2022 11:38 Ответить
Хло создал газовое ружжо против ЕС, да только упер его стволом в плечо, прикладом на врагов.
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09.02.2022 11:38 Ответить
АТО....
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09.02.2022 11:38 Ответить
Кацапським "кухарям" страшно не подобається коли їх змушують їсти "кашу" що заварена за їх власними рецептами!
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09.02.2022 11:38 Ответить
вопиющий акт оголтелой русофобии и те кто ее затевает
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09.02.2022 11:39 Ответить
Оружие на инструмент - это не худший вариант..
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09.02.2022 11:39 Ответить
на минутку представил, как они сочиняют фейки...
Сидят, пыхтят, разрабатывают, опробируют... И такие серьезные емблеты...
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09.02.2022 11:40 Ответить
Тю! Тоже мне, искусство! Берется умное заявление в адрес хрюссии и заменяют хрюссию на нужную страну, вот и все. Тупой кацап хавает это дерьмо за обе щеки.
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09.02.2022 11:47 Ответить
нож в спину. Опять.
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09.02.2022 11:43 Ответить
Ей ей, и это кто же осенью кризис с газом в ЕС устроил ? ЕС сам себе
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09.02.2022 11:47 Ответить
Мені здалося, чи перший варіант новини виглядав як "У МЗС Росії завили..."?)
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09.02.2022 11:51 Ответить
Что не нравится, что ствол отобрали которым вы угражали и направили в вашу сторону? А теперь кацапчики орете: ПОМОГИТЕЕЕЕ хулиганы зрения лишают. КушайТЕ!
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09.02.2022 11:51 Ответить
Кацапы плохо в школе учились. "С какой силой ты жмёшь на северный поток 2, с такой силой северный поток 2 жмёт на тебя".
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09.02.2022 11:56 Ответить
ватники тугодымы.. им Х..уйло скажет что все их беды от ЕС и они будут ругать ЕС не задумываясь... паРашисты рабы по генам от татарского ига и это очень удобно царьку
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09.02.2022 12:02 Ответить
Блестящая идея Германии. Герр Шредер в наблюдательном совете Газпрома четко курирует , куда пойдет ,или не пойдет газ. Аплодисменты !
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09.02.2022 12:06 Ответить
Это просто не прикрытая наглость - а как понимать, что Россия превратила свой газ в удавку для всей Европы, в т.ч. и через этот "СП-2"? А тут они всплакнули, бедняги.
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09.02.2022 12:10 Ответить
самое интересное- западніе страні очень сильно викручиваются чтоб подставить свои шеи как можно поудобнее для оплетения их шей єтой удавкой !!! то есть залазят в удавку и даже єтому радуются.. а ненавидят Украину и США которіе мешают єтому радостному процессу.. садомазохисті однако..
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09.02.2022 13:54 Ответить
неприкрытая
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09.02.2022 16:50 Ответить
Якщо він є інструментом тиску, то ПП-2 треба ліквідувати назло Заходу.
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09.02.2022 12:35 Ответить
ну дык,раз абизяна не понимает,шо у палки (или трубы) всегда два конца-приходится показывать .хотели на европку давить,теперь на раху давят...
диалектика
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09.02.2022 12:37 Ответить
По словам Сергея Рябкова, "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на РФ. - А предполагалось ведь обратное. Во что же превратится новое нападение на Украину и представить трудно!
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09.02.2022 13:44 Ответить
отак от.. ни больше ни меньше.. з хворої голови Усами Второго Бен путина (*****) на здорову.. обвинуватити жертву в тому шо вона -жертва -винувата в тому шо на неї напали.. ні таки в расея інфікована дуже небезпечним вірусом.. який лікується лише усікновєнієм голови ***** та його холуів..
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09.02.2022 13:51 Ответить
Журналисты NBC рассказали, как Байден называет Путина во время неофициальных встреч
https://youtu.be/1HRCzVK-DA8
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09.02.2022 13:59 Ответить
Давить надо этих московских крыс по всем направлениям и во всех уголках земли!!
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09.02.2022 16:03 Ответить
Виріжуть кусок трубопроводу ви і оком не моргнете і замінують.
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09.02.2022 21:26 Ответить
Туди вам и дорога
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17.03.2022 11:20 Ответить
 
 