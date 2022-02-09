В МИД России заявили, что "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на Москву

Заявления США и Германии по поводу санкций в отношении "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину - это "политический цирк шапито".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".

Также, по его словам, "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить газопровод "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину. По словам американского лидера, "все забывают", что экономика России якобы опирается "только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту". Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.

Также читайте: Белый дом - против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2"

"Северный поток-2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.