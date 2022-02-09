ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ: в сегодняшней повестке дня заседания Кабмина нет назначения членов комиссии, - Шабунин
Если решение правительства не будет самое позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ.
Об этом пишет в Фейсбуке руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы и предупреждали, ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ (Банковая в истерике от экспертов, делегированных международниками). В этом конкурсе у международных экспертов есть определяющий голос, именно поэтому Банковая готовится снести весь конкурс (потому что влиять на него, как с САП, не сможет). Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/подвесить весь процесс через ОАСК", - заявил он.
"Так вот, в сегодняшней повестке дня Правительства этого вопроса нет. Это значит, что для принятия этого решения остается только заседание в понедельник (14.02). Знают ли об этом дедлайне власти? Точно знает – это прямая норма закона. Плюс мы отдельно подчеркнули это и Офису Зеленского, и КМУ. Плюс отдельно об этом им напомнили международники. То есть если решение КМУ не будет самое позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ. Кандидат в президенты Украины В. Зеленский: "Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам". Для сравнения, Порошенко законно провел конкурс на директора НАБУ, по итогам которого был назначен А.Сытник", - добавил Шабунин.
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9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6.html#respond Комментарии: 0
КУДА НЕСЕМСЯ?…
С такого злободневного вопроса https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216818530335239&id=1822982899 начал свой пост в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Ребята на Банковой и Грушевского движутся по каким-то своим законам, рядовым украинцам их не понять.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%80.html Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 году - экс-министр экономики
И если резюмировать всю ту критику, которую пишут эксперты в связи с отсутствием экономических реформ и новых рабочих мест в Украине, то основными причинами их не проведения и не создания есть:
во-первых, отсутствие лидерства;
во-вторых, коррупция;
в-третьих, некомпетентность Кабмина и законодателей.
К сожалению, не умеют наши министры и народные депутаты проводить грамотную и изящную социально-экономическую политику, они лишь научились действовать прямолинейно и с грубыми ошибками.
Их риторика, даже на английском языке, может впечатлить только редких малообразованных людей, а восторженные оценки властей по поводу отдельных макроэкономических показателей просто вызывают недоумение.
Например, в прошлом 2021 году объем переводов украинских заробитчан достиг 15 млрд долл США, что стало по данным Нацбанка Украины наибольшим показателем с 2008 года.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8b-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%87%d0%b0.html Миллиарды из-за границы: как заробитчане приближают Украину к катастрофе
Чему тут радоваться?
Тому, что украинцы усердно куют ВВП других стран, а в Украине по-прежнему стагфляция - падение экономики плюс высокая инфляция?
Друзья, выводы делайте сами.
В прошлом 2021 году в сравнении с 15 млрд долл США украинских заробитчан, мы получили от экспорта продукции национальной металлургии всего лишь 15,9 млрд долл США, а от нашего сельского хозяйства - только 15,5 млрд долл США.
Вот такие «достижения».
Наконец, февраль - традиционно наихудший месяц для украинской экономики: как ни печально, но еще туже придется затянуть пояса рядовым украинцам.
И, как ни горько это признавать, но в настоящее время самая большая проблема в том, что бремя принимать ключевые управленческие решения несут на себе молодые «Слуги народа», которые не способны это делать.
Им предстоит делать выбор, как говорится, здесь и сейчас, и выбор очень непростой: или экономика Украины свалится под откос (причем, гарантированно - с учетом негативных внешних факторов, огромных госдолгов и внутреннего «умения» Кабмина и Верховной Рады); или сможем удержаться, начнем отползать от края самой глубокой финансовой пропасти.
Словом, сложный вопрос судьбоносного выбора, что нужно делать, чтобы удержаться?
Либо Президенту В.Зеленскому объявлять для оставшегося тонкого-тонкого слоя среднего класса лозунг «Кто еще в состоянии, - обогащайтесь!», но при этом подорвать собственную власть (так в свое время поступил идеолог китайской политики «реформ и открытости» Дэн Сяопин).
Либо идти по уже проторенному попередниками пути мобилизационной модели с дальнейшим резким снижением жизненного уровня рядовых украинцев, но сохраняя за собой сильную власть и преданных коррумпированных топ-чиновников.
Ждать осталось не долго.
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#respond Комментарии: 0
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева стала регулярно получать огромные суммы.
4 февраля она https://public.nazk.gov.ua/documents/8ad00b1c-62cd-481c-8511-858ecc950485 отчиталась Нацагентству по предупреждению коррупции (НАПК) о получении денежного подарка в размере 14,4 млн грн.
Об этом https://dubinsky.ua/news/kak-slug-zadarivayut-millionami-deputat-zayavila-o-poluchenii-podarka-na-14-mln-grn-posle?fbclid=IwAR19xn6MQb-6gOFj3bahzmfCJGFlFgdq5AppmIdAdfy3OZHb1zJ0Wqo0C_Y передает сегодня сайт dubinsky.ua.
В декларации НАПК уточняется, что подарок преподнес Валерий Сурин, которого СМИ называли отцом нардепа.
Он не первый раз одаривает свою дочь.
Полгода назад (1 сентября 2021 года) Ирина Аллахвердиева заявляла о получении от Сурина денежного подарка в размере 5,38 млн грн.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html Скандал о «корабельной сосне»: Корниенко просит прощения сразу у двух депутаток. Видео
Чуть раньше она получала от него же в подарок часы Defy Midnight швейцарской торговой марки Zenith стоимостью 310 тыс. грн.
Многомиллионные подарки депутата Аллахвердиевой от отца намного превышают ее личные официальные заработки.
За 2020 году она https://public.nazk.gov.ua/documents/6db00d97-c0b4-48f8-a938-d313cb662102 задекларировала общий доход в размере 1,14 млн грн:
504,5 тыс. грн - компенсация расходов на депутатскую деятельность от Верховной Рады;
466 тыс. грн - депутатская зарплата;
90 тыс. грн - компенсация стоимости проезда от ВР;
81 тыс. грн - страховые выплаты от ЧАО «СК «Уника».
На банковском счете она заявила $38,5 тыс. А в наличной форме - 100 тыс. грн и €4,5 тыс.
Также нардеп отчиталась о кредите в грузинском TBC Bank на $13,6 тыс.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0.html Глава партии «Слуга народа» подарила кому-то 4,8 млн грн и переписала свою декларацию
Из недвижимого имущества Аллахвердиева задекларировала:
часть квартиры (50%) в Николаеве на 63 кв. м, без указания стоимости, в собственности с 2007 года;
жилой дом в Николаеве на 321,8 кв. м, купленный в конце 2020 года за 2,57 млн грн;
земельный участок в Николаевской области (с. Лиманы) на 77 300 кв. м, с 2007 года, без указания стоимости;
земельный участок в Николаеве на 965 кв. м за 105 тыс. грн, с 2020 года;
отельный номер в Грузии на 30 кв. м, без указания стоимости, как объект незавершенного строительства.
Ирина Аллахвердиева занимает пост председателя подкомитета по тарифному и нетарифному регулированию Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Отец нардепа Сурин Валерий Владимирович возглавляет Николаевский областной союз рыболовецких колхозов.
***
«Странно, что налоговики до сих пор не начали разбирательство по происхождению денег под такие царские подарки, и об уплаченных налогах с сумм. Простых смертных уже давно обыскали бы с головы до пят,» - https://www.facebook.com/dubinsky.pro прокомментировал эту новость в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
ЮЛІЯ САВЧЕНКО
@s4lxFtD8WxnAXkV
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https://twitter.com/s4lxFtD8WxnAXkV/status/1491094133154275335 17 ч
Чергові реХформи ЗЕ: з 5 лютого щоб купити квартиру треба щоб Податкова підтвердила що ваші гроші за купівлю відповідають вашим оподаткованим доходам.. Або не купиш! Тобто ваші накопичення чи отримані від заробітчан у валюті - не пройдуть! ДПС їх не бачить жрі-тє!
Де факто это преступление против миллионов украинцев, у которых крадут не только деньги, но и будущее.
Позор, шок, стыд