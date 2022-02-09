ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ: в сегодняшней повестке дня заседания Кабмина нет назначения членов комиссии, - Шабунин

Если решение правительства не будет самое позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ.

Об этом пишет в Фейсбуке руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы и предупреждали, ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ (Банковая в истерике от экспертов, делегированных международниками). В этом конкурсе у международных экспертов есть определяющий голос, именно поэтому Банковая готовится снести весь конкурс (потому что влиять на него, как с САП, не сможет). Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/подвесить весь процесс через ОАСК", - заявил он.

Также читайте: Команда Зеленского руками Кабмина хочет сорвать конкурс на главу НАБУ, - ЦПК

"Так вот, в сегодняшней повестке дня Правительства этого вопроса нет. Это значит, что для принятия этого решения остается только заседание в понедельник (14.02). Знают ли об этом дедлайне власти? Точно знает – это прямая норма закона. Плюс мы отдельно подчеркнули это и Офису Зеленского, и КМУ. Плюс отдельно об этом им напомнили международники. То есть если решение КМУ не будет самое позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ. Кандидат в президенты Украины В. Зеленский: "Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам". Для сравнения, Порошенко законно провел конкурс на директора НАБУ, по итогам которого был назначен А.Сытник", - добавил Шабунин.