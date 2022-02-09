В "Дії" для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР
Министерство цифровой трансформации представило новую услугу - заказ справки о несудимости в приложении "Дія". Однако, чтобы ее получить, нужно указывать фамилию, имя и отчество на языке страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В "Дії" объяснили, что это осуществляется из-за особенностей учета этих сведений.
"Накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, и соответственно учредительные данные лица, в частности фамилия, имя, отчество вносились на русском языке.
Учет сведений о личности в персонально-справочном учете на русском языке осуществлялся также на выполнение положений отдельных международных договоров, в частности Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (подписано 22 мая 2009 года в городе Астане), утвержденном с оговоркой постановлением Кабинета Министров Украины от 03 августа 2011 года №823", - отметили в "Дії".
Там добавили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 04 февраля 2015 г. № 44 "О выходе из Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью" вышеупомянутое Соглашение прекратило действие для Украины с 24 февраля 2015 г., однако, учитывая изложенные выше обстоятельства, значительный массив сведений о личности в персонально-справочном учете сохраняется на русском языке.
"Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина Украины в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных реквизитов – фамилии, имени, отчества заявителя на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации", - подытожили в "Дії".
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Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.
https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?
Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.
Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.
UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .
https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
Заметил что вместе с ваксоботами , совсем пропали зебуины, первым видать бабло не выделили, вторые из за волны зашкваров пропали
я к чему это написал. а не кажется ли вам,сограждане,что благими намерениями(я имею в виду ДИЮ),вас ведут в рабство,которое пострашнее рабства при СССР?
ЗЛН-ПНХ!
Это чтобы там лишний раз не напрягались.
у власти клоуны, это "прислуги" олигархов и мошенников, и национальный позор Украины..