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В "Дії" для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР

В

Министерство цифровой трансформации представило новую услугу - заказ справки о несудимости в приложении "Дія". Однако, чтобы ее получить, нужно указывать фамилию, имя и отчество на языке страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В "Дії" объяснили, что это осуществляется из-за особенностей учета этих сведений.

В Дії для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР 01

"Накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, и соответственно учредительные данные лица, в частности фамилия, имя, отчество вносились на русском языке.

Учет сведений о личности в персонально-справочном учете на русском языке осуществлялся также на выполнение положений отдельных международных договоров, в частности Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (подписано 22 мая 2009 года в городе Астане), утвержденном с оговоркой постановлением Кабинета Министров Украины от 03 августа 2011 года №823", - отметили в "Дії".

Там добавили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 04 февраля 2015 г. № 44 "О выходе из Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью" вышеупомянутое Соглашение прекратило действие для Украины с 24 февраля 2015 г., однако, учитывая изложенные выше обстоятельства, значительный массив сведений о личности в персонально-справочном учете сохраняется на русском языке.

"Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина Украины в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных реквизитов – фамилии, имени, отчества заявителя на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации", - подытожили в "Дії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении "Дія"

В Дії для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР 02

Автор: 

судимость (50) русский язык (582) Дія (427)


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Топ комментарии
+14
А німецькою не треба?
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
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09.02.2022 12:05 Ответить
+7
А грузинську Осетію, окуповану паРашею, показувати окремою державою хто наказав "українській" Дії, ФСБ ?
Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.

https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
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09.02.2022 11:57 Ответить
+7
https://www.facebook.com/i.corbee?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-UC%2CP-R Ілля Пишняк



https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?

Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.

Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.

UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .

https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
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09.02.2022 11:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а що ж...притісняють
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09.02.2022 11:53 Ответить
А грузинську Осетію, окуповану паРашею, показувати окремою державою хто наказав "українській" Дії, ФСБ ?
Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.

https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
показать весь комментарий
09.02.2022 11:57 Ответить
https://www.facebook.com/i.corbee?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-UC%2CP-R Ілля Пишняк



https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?

Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.

Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.

UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .

https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
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09.02.2022 11:59 Ответить
В паспортах громадян України, які народилися в Абхазькій автономії Грузинської РСР проставлене місце народження "Абхазія" без зазначення Грузії.
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09.02.2022 12:17 Ответить
В тих, хто народився після розвалу совка в Осетії, що буде проставляти Дія?
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09.02.2022 12:23 Ответить
Я не знаю.
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22.02.2022 17:28 Ответить
"Тип та мету запиту" - Что указывать? А если мне просто так, интереса ради?
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09.02.2022 11:57 Ответить
Для участия в тендере. Выдумай кем проводится или посмотри на прозоро
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09.02.2022 12:19 Ответить
Тобто, ще з радянських часів всі бази були оцифрованими?! Блін! ну не можна ж так нагло брехати!
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09.02.2022 11:58 Ответить
А німецькою не треба?
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
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09.02.2022 12:05 Ответить
Дойлянд! Дойчлянд! Убєраллє!!!
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09.02.2022 12:45 Ответить
это что б все совпадало с базой ФСБ ? Обоги, такая уже ослиная моча льется, прям поток, а как же закон Украины где четко указанно что ВСЯ (особенно гос.,включая электронную,исключения только в деловых биз. договорах вроде) документация идет исключительно на ДЕРЖАВНІЙ МОВІ?
Заметил что вместе с ваксоботами , совсем пропали зебуины, первым видать бабло не выделили, вторые из за волны зашкваров пропали
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09.02.2022 12:09 Ответить
фас, пэтики
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09.02.2022 12:14 Ответить
"фас, пэтики" - брись звідси Зепадаль!
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09.02.2022 12:47 Ответить
та скажіть вже правду ,що інформація по громадянам відправлялася до москви на обробку є цікаві міждержавні договори про "співпрацю" які денонсували не так давно..
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09.02.2022 12:18 Ответить
Патамушта Дія кацапська розробка. Хто її встановив, той Лошара.
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09.02.2022 12:20 Ответить
Полная Хрень и чушь! Любой программист средней руки напишет прогу, где хоть на китайском пиши (предложит варианты ответов на выбор)!
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09.02.2022 12:21 Ответить
как то давно,когда моя дочь училась в последнем классе,надо было получать паспорт. но так как школа и прочее,то отложили этот процесс до окончания школы. а когда пришли в паспортный стол чтоб получить паспорт,то ей заявили что надо ехать где то на Под.ол в Киеве и взять справку о несудимости. дома мне рассказали и я пошёл выяснить,что это за хрень. прихожу в паспортный стол,говорю что мол за хрень? мне паспортистка говорит,что мол таков закон. я говорю,хорошо,мы принесём вам справку,но сначала покажите мне закон,где это написано. в общем минут 20 она юлила,а потом отправила меня к начальнику. я к нему с тем же вопросом,на каком мол основании,ребёнок должен доказывать свою несудимость? рядом стоял ещё некий ч(м)удак в штатском и начал наезжать,что мол а вы докажите,что она не судима! я ему резко и с угрозой в голосе говорю-тебе надо,ты и доказывай,а презумпцию невиновности ещё никто не отменял. в общем начальник постарался меня успокоить и ...в общем на следующий день паспорт выдали без всякой справки.
я к чему это написал. а не кажется ли вам,сограждане,что благими намерениями(я имею в виду ДИЮ),вас ведут в рабство,которое пострашнее рабства при СССР?
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09.02.2022 12:49 Ответить
До голосування все буде норм?
ЗЛН-ПНХ!
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09.02.2022 12:55 Ответить
а если человек не знает рассейской мовы - переводить с нотариусом?
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09.02.2022 13:00 Ответить
Сторонники "дии" скоро должны будут указывать данные своего куратора из ФСБ.
Это чтобы там лишний раз не напрягались.
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09.02.2022 13:11 Ответить
то есть реестры они ещё элементарно не сопоставили... а уже строят какую-то мифическую цифровую страну
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09.02.2022 13:14 Ответить
это приложение - сбор персональных данных.. приложение не защищено, любой взломщик потом может изменить данные и переоформить имущество людей..
у власти клоуны, это "прислуги" олигархов и мошенников, и национальный позор Украины..
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09.02.2022 13:30 Ответить
В этих документах и без Дії нужно было на российском указывать даные
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09.02.2022 17:37 Ответить
Врахування інформації за радянський період мало би правову основу якби Україна була б правонаступницею срср... А якщо гнидній владі на це наплювати, то не помішало б заднім числом, при нагоді, повернути таку ж кримінальну відповідальність, яка діяла в срср, за спекуляцію, за приватно-підприємницьку діяльність, за валютні операції (привіт власникам банків) та за самогоноваріння (привіт власникам горілчаних компаній)...
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09.02.2022 19:09 Ответить
Это вражеское недоприложение как и его автор Федоров! Мало вам взлома этого приложения? За границей за такое приложение УБЛЮДОК Федоров сидел бы в тюрьме пожизненно.
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10.02.2022 20:29 Ответить
 
 