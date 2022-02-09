В "Дії" для справки о несудимости требуют указывать ФИО на русском языке: Это объяснили накоплением сведений еще во времена СССР

Министерство цифровой трансформации представило новую услугу - заказ справки о несудимости в приложении "Дія". Однако, чтобы ее получить, нужно указывать фамилию, имя и отчество на языке страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В "Дії" объяснили, что это осуществляется из-за особенностей учета этих сведений.

"Накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, и соответственно учредительные данные лица, в частности фамилия, имя, отчество вносились на русском языке.

Учет сведений о личности в персонально-справочном учете на русском языке осуществлялся также на выполнение положений отдельных международных договоров, в частности Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (подписано 22 мая 2009 года в городе Астане), утвержденном с оговоркой постановлением Кабинета Министров Украины от 03 августа 2011 года №823", - отметили в "Дії".

Там добавили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 04 февраля 2015 г. № 44 "О выходе из Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью" вышеупомянутое Соглашение прекратило действие для Украины с 24 февраля 2015 г., однако, учитывая изложенные выше обстоятельства, значительный массив сведений о личности в персонально-справочном учете сохраняется на русском языке.

"Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина Украины в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных реквизитов – фамилии, имени, отчества заявителя на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации", - подытожили в "Дії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении "Дія"