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В МИД РФ призвали США не "делать глупостей" и не "заводить ситуацию в тупик" поставками систем THAAD в Украину

В МИД РФ призвали США не

Россия призывает США не делать глупостей, не отправлять противоракетные комплексы THAAD на Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на площадке клуба "Валдай", передає Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Москва продолжит использовать дипломатические способы решения проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, "Таад") стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

Автор: 

МИД РФ (1678) ПРО (284) США (27331)


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Топ комментарии
+161
Протиракетні комплекси продаються в кожному макдональдсі.
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09.02.2022 11:55 Ответить
+99
Значит надо брать...)
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09.02.2022 11:56 Ответить
+95
Да ладно, Макдональдсе... Я вон видел Javelin по скидке в "Копеечке" продавались. Там вроде как к 14 февраля вообще акция, берешь 2, так третий в подарок.
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09.02.2022 12:01 Ответить
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Страница 3 из 3
СВоя земля і ми маємо право її захищати Лицеміри фашисти путіна не хочуть ,щоб ми захищались ,то придумують різні байки.
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09.02.2022 14:34 Ответить
Московня проти техніки, якою можна від них оборонятися?
Значить обов'язково треба.
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09.02.2022 14:39 Ответить
так этаж тошо надо против всратых калибров и искандеров, интересненько
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09.02.2022 14:42 Ответить
Кацапське емзеес нехай іде собі на йух.
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09.02.2022 14:47 Ответить
ну да.. заводить дальше в тупик это прерогатива вонючих кацапов .. а тут американцы.. а может этом таракана подать в Басманный или как там его басурманый суд...
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09.02.2022 14:50 Ответить
а то що? із озброєнням для захисту Україна нападе на лаптєстан та захопить його?
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09.02.2022 15:02 Ответить
Треба відеовлювати ядерний статус. Забирати назад крим і донбас... А тоді підписати з росіянами мир... Правда росіяни ще мають заплатити за вбивства і окупацію...
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09.02.2022 15:03 Ответить
Andreas Lipschitz


@lipschz

·
https://twitter.com/lipschz/status/1491385270482407435 57 мин



В то время как Россия разместила в 17 км от Украины 203-мм артустановку "Малка", способную добивать до Харькова, Москва назвала "шантажом и провокацией" возможное размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD.
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09.02.2022 15:14 Ответить
Они призывают американских коллег - а вас, мразей, сколько призывают отстать от Украины, вернуть награбленное? Сколько жизней наших ребят отняли и искалечили. Теперь вам это всё зачтется. Господь всё видит...
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09.02.2022 15:15 Ответить
Путін розуміє тільки силу! Все правильно робиться.
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09.02.2022 15:18 Ответить
Резников: "Мы получили согласие Соединенных Штатов на поставку очень интересных вещей странами Балтии - нашими соседями. В ближайшее время у меня будет надежда похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали", - рассказал чиновник.
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09.02.2022 15:20 Ответить
Типа його заслуга. Це тварь
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09.02.2022 16:02 Ответить
Судя по всему, это продвинутые комплексы ПВО, ждем-с.
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09.02.2022 17:32 Ответить
Жирик сдыхает,лежит в больнице,поражение легких!
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09.02.2022 15:35 Ответить
Земля гвоздями
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09.02.2022 16:03 Ответить
Там таких жириков пруд пруди. И столько же путенов
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09.02.2022 16:09 Ответить
Кацапи й їх думка можуть сміливо йти на хутлера чи просто кацапи-ПНХ !
Українці чекають на такі системи, Америка час діяти !
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09.02.2022 15:42 Ответить
Беріть і мої 25 соток за Фастовом під ті комплекси
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09.02.2022 15:42 Ответить
это оборонительное вооружение... будет ещё шавка пугающая покусать огрызаться, что видители намордники завезли)))
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09.02.2022 15:44 Ответить
Нічого не знаю. Ми знайшли ці комплекси в шахті у Львівській області
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09.02.2022 15:45 Ответить











не зрозумiло...цi три кондоми солiдарнi з паРашею?

вони також вважають, що Укра не потрiбнi такi системи, щоб мати змогу оборонятися вiд

азiопського мордору-паРашi?
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09.02.2022 16:23 Ответить
Это не ситуацию загнали в глухий кут, а вас ,твари оккупантские. А затем с помощью западного оружия и давления на вас, мразей-захватчиков, можно будет мирным путем заставить вас убраться на куй с нашего Крыма и Донбасса. С полной компенсацией потерь нанесенных Украине.
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09.02.2022 16:29 Ответить
орда могла б нас про це прохати коли б між нами були дружні відносини. А після 8 років війни Мордор може лише мовчки піти лісом зі своїми забаганками.
І взагалі, те що ці паскуди звертаються не напряму до нас є не лише образою, а і просуванням оринського наративу про те що вони воюють з США . А нас типу захищають бо мише адінарот.
От кляті пси!
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09.02.2022 16:37 Ответить
"Не треба заводити ситуацію в глухий кут", а то кремлівський пацюк здохне від страху
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09.02.2022 16:39 Ответить
БРАТИ і якумого більше.
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09.02.2022 16:40 Ответить
Насрать по всему Миру , а потом возмущаться и шото требовать
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09.02.2022 16:52 Ответить
Все правильно - заводимо ситуацію в глухий кут ДЛЯ рАШКИ !
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09.02.2022 17:07 Ответить
Хороші рогатки. - Треба брати!
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09.02.2022 17:12 Ответить
А я от думаю собі - а звідки узялася сама ідея про ці комплекси THAAD? Самі придумали, та самі ж перелякалися та загнали себе до глухого кута...

Справді, крім рашкованських джерел - більше ніде нема. Є тільки про те, що Румунія зробила такий запит до США.
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09.02.2022 17:18 Ответить
Каким боком Защитное вооружение дестабилизирует московитов))
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09.02.2022 17:50 Ответить
Ссут кацапские шлендры. От ракет небо закрыть и смогут нас только за хрен укусить .
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09.02.2022 21:02 Ответить
Никто нам ничего не поставляет, эти противоракетные системы можно купить в любом военторге за каждым углом
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09.02.2022 22:50 Ответить
очко заиграло оккупантье
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09.02.2022 22:51 Ответить
Українська народна приказка: "Якщо сам не можеш зарізати кацапа, то влаштуйся точильником ножів".
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09.02.2022 23:38 Ответить
Значит скоро по ленд лизу купят
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10.02.2022 10:18 Ответить
Глухий кут для кацапів, а для України вікно можливостей! 👍
Боже бережи Королеву!!!
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10.02.2022 12:18 Ответить
та америку!
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10.02.2022 12:24 Ответить
Мир то выстоит,а у вас даже шишок погрызть и тех не будет.
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10.02.2022 12:33 Ответить
на мнение раши - НАС РАТЬ!!!!!!!!
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10.02.2022 15:01 Ответить
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