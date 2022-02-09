В МИД РФ призвали США не "делать глупостей" и не "заводить ситуацию в тупик" поставками систем THAAD в Украину

Россия призывает США не делать глупостей, не отправлять противоракетные комплексы THAAD на Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на площадке клуба "Валдай", передає Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Москва продолжит использовать дипломатические способы решения проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, "Таад") стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.