В МИД РФ призвали США не "делать глупостей" и не "заводить ситуацию в тупик" поставками систем THAAD в Украину
Россия призывает США не делать глупостей, не отправлять противоракетные комплексы THAAD на Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на площадке клуба "Валдай", передає Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход", — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что Москва продолжит использовать дипломатические способы решения проблемы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, "Таад") стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Значить обов'язково треба.
@lipschz
·
https://twitter.com/lipschz/status/1491385270482407435 57 мин
В то время как Россия разместила в 17 км от Украины 203-мм артустановку "Малка", способную добивать до Харькова, Москва назвала "шантажом и провокацией" возможное размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD.
Українці чекають на такі системи, Америка час діяти !
не зрозумiло...цi три кондоми солiдарнi з паРашею?
вони також вважають, що Укра не потрiбнi такi системи, щоб мати змогу оборонятися вiд
азiопського мордору-паРашi?
І взагалі, те що ці паскуди звертаються не напряму до нас є не лише образою, а і просуванням оринського наративу про те що вони воюють з США . А нас типу захищають бо мише адінарот.
От кляті пси!
Справді, крім рашкованських джерел - більше ніде нема. Є тільки про те, що Румунія зробила такий запит до США.
Боже бережи Королеву!!!