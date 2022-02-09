ЕС согласовал целый ряд санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Превентивно их вводить не будут, - глава МИД Испании Альбарес

Европейский Союз согласовал ряд санкций, которые будут очень быстро введены в случае военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Единство в диалоге также основывается на единстве, если потребуется предостережение и предотвращение. Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия в отношении Украины. Конечно, это не тот сценарий, который бы мы хотели видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", - заверил Альбарес.

В то же время министр обратил внимание на то, что такие санкции не будут вводиться заранее, поскольку они являются предостережением для РФ.

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"Эти санкции не будут внедряться заранее, они являются предостережением. Наша цель - найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право - это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет угрозы использование силы", – объяснил Альбарес.

Он подчеркнул, что политика Испании и ЕС свидетельствует о том, что этот кризис следует решать через диалог.

"Сегодня время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока совсем не соответствуют реальности", - считает глава МИД Испании.

Альбарес добавил, что пока дипломатические усилия имеют все шансы на успех.

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Министр отметил, что сложившаяся напряженная ситуация вокруг Украины заняла очень важную часть его переговоров с Кулебой, и он повторил главе украинского МИД заверения в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границам с Украиной. Но мы уверены, что эту ситуацию нужно решать через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать эти дипломатические усилия и внутри ЕС, и в пределах НАТО и ОБСЕ", – сказал Альбарес.