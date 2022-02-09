ЕС согласовал целый ряд санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Превентивно их вводить не будут, - глава МИД Испании Альбарес
Европейский Союз согласовал ряд санкций, которые будут очень быстро введены в случае военной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.
"Единство в диалоге также основывается на единстве, если потребуется предостережение и предотвращение. Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия в отношении Украины. Конечно, это не тот сценарий, который бы мы хотели видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе", - заверил Альбарес.
В то же время министр обратил внимание на то, что такие санкции не будут вводиться заранее, поскольку они являются предостережением для РФ.
"Эти санкции не будут внедряться заранее, они являются предостережением. Наша цель - найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право - это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет угрозы использование силы", – объяснил Альбарес.
Он подчеркнул, что политика Испании и ЕС свидетельствует о том, что этот кризис следует решать через диалог.
"Сегодня время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока совсем не соответствуют реальности", - считает глава МИД Испании.
Альбарес добавил, что пока дипломатические усилия имеют все шансы на успех.
Министр отметил, что сложившаяся напряженная ситуация вокруг Украины заняла очень важную часть его переговоров с Кулебой, и он повторил главе украинского МИД заверения в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границам с Украиной. Но мы уверены, что эту ситуацию нужно решать через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать эти дипломатические усилия и внутри ЕС, и в пределах НАТО и ОБСЕ", – сказал Альбарес.
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Сконструировали яхту в 2005 году на стапелях российского судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске. Изначально судно носило название «Балтика» и имело длину 71 м. В 2010 году для окончания строительства было решено транспортировать построенный корпус яхты в Германию. При буксировке погодные условия сильно ухудшились, корпус яхты оторвался от буксира и был сильно поврежден о скалы у северных берегов Норвегии. Поврежденный корпус яхты погрузили на баржу и доставили в Гамбург, на верфь «Blohm+Voss».
Длина яхты составляет 81,5 м
Однако, повреждения были настолько сильны, что первоначально хотели отказаться от продолжения строительства. После ряда консультаций немцы все же взялись за ремонт, практически перестроив яхту заново. Длина яхты была увеличена более чем на 10 метров, до итоговых 81,5, при этом серьезные изменения были привнесены во всю конструкцию. В 2014 году, после проведения всех испытаний, досконально переделанная яхта получила название «Graceful» и была передана заказчику. Судоремонтные работы обошлись России в 87 миллионов евро