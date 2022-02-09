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"Отвратительное зрелище": глава МИД Словакии Корчок извинился за осквернение украинского флага

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за возмутительный инцидент в парламенте, где вчера депутаты осквернили флаг Украины.

Реакция словацкого министра появилась в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Корчок отметил, что пророссийские депутаты публично облили водой флаг Украины в день, когда сам он находился в Киеве на переговорах. Он назвал это "отвратительным зрелищем". Глава МИД заявил, что Словакия просит прощения по дипломатическим каналам.

"Мне жаль и еще больше стыдно", – написал дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. ВИДЕО

По мнению Корчка, причиной такого поступка стали "истерия и запугивания народа" из-за оборонной сделки с США, которые "превратились в противостояние в парламенте".

"Символы нашего соседа, который попал в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", – написал Корчок.

Министр пообещал, что вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.

Напомним, депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины.

Автор: 

Словакия (1008) флаг (939)


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Топ комментарии
+26
У цікавий час живемо - розвалюються ілюзії, зриваються консерви, відкриваються ті місця, де стирчать кацапські вуха. Усе фіксуємо і записуємо, кожен отримає своє.
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09.02.2022 12:21 Ответить
+14
За кремлівські кроваві гроші й не таке роблять. Це маргінали типу Киви...
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09.02.2022 12:22 Ответить
+10
Подякуємо *****, що став детонатором цього процесу. Дякуємо, тобі ***** залісько-бункерне, шоб тебе воші заїли.)))
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09.02.2022 12:34 Ответить
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У цікавий час живемо - розвалюються ілюзії, зриваються консерви, відкриваються ті місця, де стирчать кацапські вуха. Усе фіксуємо і записуємо, кожен отримає своє.
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09.02.2022 12:21 Ответить
А сколько этих консерв еще невзорвано.
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09.02.2022 12:26 Ответить
Подякуємо *****, що став детонатором цього процесу. Дякуємо, тобі ***** залісько-бункерне, шоб тебе воші заїли.)))
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09.02.2022 12:34 Ответить
...Практично в центрі східного флангу Альянсу Росія утворила діру під назвою Орбаностан. Останнє, що зробила угорська сторона - це блокування приєднання України до Об'єднаного центру передового досвіду НАТО з кібероборони. Тепер Москва, діючи через своїх словацьких проксіз - колишніх прем'єрів Роберта Фіцо та Петера Пелегріні з їх політичними силами ("Смер" та "Глас" відповідно), які фактично злились в єдиному пориві зі словацькими путіноїдами Маріана Котлеби, намагається цю діру розширити. "Нашисти" Котлеби з "Нашої Словаччини", які Революцію гідності в Україні іменують актом тероризму та державним переворотом відповідно до методичок з Росії, разом зі спільниками зі "Смеру" та "Гласу" намагаються будь-що заблокувати оборонну угоду зі США. Вони зірвали голосування в Народній Раді, а в середу мають намір остаточно її заблокувати.

Таким чином, Росія намагається утворити центрально-європейський плацдарм всередині НАТО та ЄС у складі Орбаностану, Словаччини та Австрії. Канцлери останньої вже давно дали фору Шредеру. Їх вже двоє на службі у російських держкомпаній. Сюди ж потрібно додати і колишню міністерку закордонних справ Австрії, яка робила кніксени Путіну, та й нинішні міністр та канцлер, здається, вже заявили себе на конкурс "пошукачів посад" в Мордорі, судячи з їхніх заяв щодо якнайскорішого запуску "Північного потоку-2".

Для нас це означає розширення недружнього західного тилу, якщо словацькі путіноїди заблокують угоду зі США. З Орбаностаном усе зрозуміло, з Австрією також. А от за Словаччину необхідно боротись, щоб вона не перетворилась ще в один центрально-європейський орбаностан. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56540/slovachchina-opinilasya-pid-udarom-kremlya
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09.02.2022 12:54 Ответить
За кремлівські кроваві гроші й не таке роблять. Це маргінали типу Киви...
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09.02.2022 12:22 Ответить
Вот то о чем я еще утром писал.Да только ни один пропогандиский канал мокшандии это извинение не покажет за то на счет этого кренделя уже возможно поступил и не одим миллион евриков.
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09.02.2022 12:28 Ответить
надо просто ляпнул покыдок-- я люблю Рашку и ее грошенятки.... и сразу пуля в лобешник и не важно где и как и в какой стране.... чтобы во сне боялся признания в подобной любови...
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09.02.2022 12:31 Ответить
*********Депутаты от ультраправой партии "Народная партия - Наша Словакия" Петер Крупа и Андрей Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии, а представители партии "Свобода и солидарность" Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины. После этого Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины, а затем - депутатов, державших его. **********

====================

Петер Крупа - брат Павола Крупы, словацкого бывшего почти миллиардера.

А бывшего потому, что в 2006-2008гг почти весь свой капитал направил в Украину и здесь обанкротился нахрен.

А обанкротился не потому, что его там кидали или взятки требовали. Потому что сам - дебил.

Скупал землю вокруг Киева (с сервитутами, отягощениями, без коммуникаций). Думал, что за взятки порешает. Не проконало.

Купил контрольный пакет черниговского завода "Чезара". На первом же собрании заявил, что цеха снесет, всех уволит (5000 человек), и построит торговые центры.

Сразу был послан накуй и через проходную словаков больше не пускали.

Ну и еще несколько феерических по своей дури кейсов.

Теперь Крупа ненавидит Украину. Ну и братец его в словацком парламенте такой же.

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09.02.2022 12:37 Ответить
крупа - то українське прізвище. по-словацьки - "круповіна"! там таких манкрутів , з т.зв. "східної словаччини" - докуя!
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09.02.2022 13:50 Ответить
И правильно, а еще обязать всех украинских спортивных болельщиков и заробитчан по воскресениям выходить на улицы в странах пребывания и кричать известную песню, но вместо Путин вставлять имя руководителя той страны. Даже представить трудно сколько "консервов" вскроется, кроме Израиля и прочих.
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09.02.2022 12:44 Ответить
Что у них за тренд пошёл, сначала насрать, а потом извинятся и с постов уходить
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09.02.2022 13:22 Ответить
Непонятно одно- зачем вообще словацкие депутаты таскают наш флаг в своем парламенте?
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09.02.2022 13:25 Ответить
1 вересня 1939 на Польщу напали не одні німці. З ними були їх друзі словаки. Чомусь про це не часто згадують. І словаків історія нічому не навчила. Знов вибирають роль слухняні псів у вбивць
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09.02.2022 13:47 Ответить
А ДЕ ТАКА СОБІ "СОФІЯ-МАРІЯ-БЕРНАБЄЙ ДУГЛАС"??? ЧОГО НЕ СПІВАЄ ОДИ "ЦИВІЛІЗОВАНІЙ" словаччині???
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09.02.2022 13:47 Ответить
- Ми все бачимо.
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09.02.2022 15:49 Ответить
главное, что это все не забылось! а Украина свое возьмет.....
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10.02.2022 15:10 Ответить
 
 