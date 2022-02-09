"Отвратительное зрелище": глава МИД Словакии Корчок извинился за осквернение украинского флага
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за возмутительный инцидент в парламенте, где вчера депутаты осквернили флаг Украины.
Реакция словацкого министра появилась в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Корчок отметил, что пророссийские депутаты публично облили водой флаг Украины в день, когда сам он находился в Киеве на переговорах. Он назвал это "отвратительным зрелищем". Глава МИД заявил, что Словакия просит прощения по дипломатическим каналам.
"Мне жаль и еще больше стыдно", – написал дипломат.
По мнению Корчка, причиной такого поступка стали "истерия и запугивания народа" из-за оборонной сделки с США, которые "превратились в противостояние в парламенте".
"Символы нашего соседа, который попал в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", – написал Корчок.
Министр пообещал, что вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.
Напомним, депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины.
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Таким чином, Росія намагається утворити центрально-європейський плацдарм всередині НАТО та ЄС у складі Орбаностану, Словаччини та Австрії. Канцлери останньої вже давно дали фору Шредеру. Їх вже двоє на службі у російських держкомпаній. Сюди ж потрібно додати і колишню міністерку закордонних справ Австрії, яка робила кніксени Путіну, та й нинішні міністр та канцлер, здається, вже заявили себе на конкурс "пошукачів посад" в Мордорі, судячи з їхніх заяв щодо якнайскорішого запуску "Північного потоку-2".
Для нас це означає розширення недружнього західного тилу, якщо словацькі путіноїди заблокують угоду зі США. З Орбаностаном усе зрозуміло, з Австрією також. А от за Словаччину необхідно боротись, щоб вона не перетворилась ще в один центрально-європейський орбаностан. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56540/slovachchina-opinilasya-pid-udarom-kremlya
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Петер Крупа - брат Павола Крупы, словацкого бывшего почти миллиардера.
А бывшего потому, что в 2006-2008гг почти весь свой капитал направил в Украину и здесь обанкротился нахрен.
А обанкротился не потому, что его там кидали или взятки требовали. Потому что сам - дебил.
Скупал землю вокруг Киева (с сервитутами, отягощениями, без коммуникаций). Думал, что за взятки порешает. Не проконало.
Купил контрольный пакет черниговского завода "Чезара". На первом же собрании заявил, что цеха снесет, всех уволит (5000 человек), и построит торговые центры.
Сразу был послан накуй и через проходную словаков больше не пускали.
Ну и еще несколько феерических по своей дури кейсов.
Теперь Крупа ненавидит Украину. Ну и братец его в словацком парламенте такой же.