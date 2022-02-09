"Отвратительное зрелище": глава МИД Словакии Корчок извинился за осквернение украинского флага

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за возмутительный инцидент в парламенте, где вчера депутаты осквернили флаг Украины.

Реакция словацкого министра появилась в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Корчок отметил, что пророссийские депутаты публично облили водой флаг Украины в день, когда сам он находился в Киеве на переговорах. Он назвал это "отвратительным зрелищем". Глава МИД заявил, что Словакия просит прощения по дипломатическим каналам.

"Мне жаль и еще больше стыдно", – написал дипломат.

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По мнению Корчка, причиной такого поступка стали "истерия и запугивания народа" из-за оборонной сделки с США, которые "превратились в противостояние в парламенте".

"Символы нашего соседа, который попал в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", – написал Корчок.

Министр пообещал, что вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.

Напомним, депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины.