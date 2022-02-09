РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7741 посетитель онлайн
Новости
11 733 90

Песков о заявлениях Зеленского после встречи с Макроном: Не услышали никаких слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений

Песков о заявлениях Зеленского после встречи с Макроном: Не услышали никаких слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений

В итогах визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину есть положительные сигналы, например, по минским соглашениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ,об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги визита Макрона в Киев.

"Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Накануне, 8 февраля, Макрон прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Песков Дмитрий (1955) россия (96442) минские соглашения (3229) Макрон Эмманюэль (1380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Коли ви виконаете варвари,коли анексований Крим повернете?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:26 Ответить
+24
Проблеми зі слухом? Може хоч побачите?ПТН-ПНХ.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:32 Ответить
+17
За невиконання МД-2 санкції накладають саме на РФ, а кремлівські неуки досі не зрозуміли що до чого
показать весь комментарий
09.02.2022 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бум надеяцца
показать весь комментарий
09.02.2022 12:24 Ответить
Невже Зєля схожий на камікадзе і термінатора?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:29 Ответить
я не пойму Макрона ПУТИН ЕГО УНИЗИЛ КАК ПЕСИКА НАРУШИВ ВСЕ ПРЛДИЧИЯ И ПРОТОКОЛЫ..... вот ссылка на статью

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1240688

Хождения по мукам в московском

аэропорту...

не могу понять Макрона он настолько идиот или не имеет самоуважения???!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 12:33 Ответить
йому треба виграти вибори наступні. На Україну плевать по суті, на рф ні - бо там гроші.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:45 Ответить
Читав , що Мегомікрон найбільш вигідний кандидат для України.Решта кандидатів у президенти Франції для України ще гірші.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:48 Ответить
не без того. Але макрон має домовитися. Просто скататься - це ніякіх бонусів не дасть особливо.
Але про що домовлятися зі скаженним звіром. Вони узагальнили понятті - Мінські домовленності.
Але кожна сторона по своєму їх бачит. ДА покажіть ви вже нарешті ці домовленності, по пунктах, з пунктуацією, розстановкою. Де як я розумію є якась логіка. П1 - безпека, що це значить - це значить - вивід збройних формувань й передача контролю над кордоном.
Ну так й стоп на цьому, ніякіх п2 3 4. А казати не мінські домовленності й не росія має виконувати, а казати. Треба виконати самий перший пункт. НЕ лінуватися казати довшу фразу - а казати - ми намагаємося домовитися про виконнання першого й головного пункту мінськіх домовленостей.
Але всім, буквально зрозуміло, що НІКОЛИ московія на це не піде, бо виконання п1 це капітуляція московії. Як там би це не називали. А до капітуляції треба примусити, ніякі договори не допоможуть. Тому так й напалягають на норманському форматі - бо ці домовленності, починаючі з П1 жодна зі сторон не могла а тепер й подавно не може виконати без визнання поразки.
Тоб то чи не едина альтернатива - це у норманському форматі умовно кажучі прийти до консенсусу й розробити новий П1. Але ми всі розуміємо що це нереально. Так будуть намагатися, але. Якщо ***** не вважає Україну ВЗАГАЛІ країною, а відноситься як до окраїни, краю, причому один нарід й прочя маячня. Й не тількі *****, а й решта хунта його так думає, то про що тут домовлятися?
Треба тягнути час. озброюватися й готуватися. Для ***** утримання 150 тис чи скількі воно там тих орків коло кордонів не у місцях постійной дислокації дуже й дуже дорого задоволення.
***** чудово розуміє що зараз мова про існування його, навіть не країни, бо вже давно все білими нитками шито, трещить по швах й розвалюється, достатнь маааааленького поштовха й парад суверенітетів у нього там - всякі КНР (кубанські народні республіки) з'являться.
ТА йому й плевать - але його ж свої й кончать й може навіть у сортирі. Воно за своє життя боїться банально, а на решту плевать
показать весь комментарий
09.02.2022 13:07 Ответить
Болт ***** в пасть - чтобы голова не шаталась!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:49 Ответить
Зіскочити з соціалки намагався?
показать весь комментарий
09.02.2022 19:14 Ответить
по всем каналам-минские соглашения угроза миру на земле. это для тех кто не читал. просто выполнять по пунктам сверху вниз от М1 до М2. там отвод, вывод, разоружение, контроль за экономикой и банковской системой, вернуть пленных, и Дебальцево вернуть! а потом выборы-выборы...это конечно если нелох оманский ничего лишнего не наобещал.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:10 Ответить
Так вы такого никогда и не услышите ...
показать весь комментарий
09.02.2022 12:25 Ответить
Коли ви виконаете варвари,коли анексований Крим повернете?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:26 Ответить
невже злодій який направив на вас зброю хоче повернути вкрадене?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:32 Ответить
Вони не тільки дурні на ерефії, вони ще глухі.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:27 Ответить
За невиконання МД-2 санкції накладають саме на РФ, а кремлівські неуки досі не зрозуміли що до чого
показать весь комментарий
09.02.2022 12:27 Ответить
Не треба "швидить", Пєсков - ми ще не всі "плюшки" з США та інших країн НАТО отримали і не докопали окопи на кордоні з вами та БРСР (щоб їх там розмістить)
показать весь комментарий
09.02.2022 12:27 Ответить
Яр!
я вчера обращался к Вам - внесите в свой каталог "погремух" для найсветлейшего новенькие :
= е-бабусь и е-бубося = (не хочется в суете потерять)))))
(это вдруг Вы упустили это из виду))))
показать весь комментарий
09.02.2022 14:04 Ответить
УЖЕ ВНЕСЕНІ! Ще вчора! Кругла цифра - 260!
показать весь комментарий
09.02.2022 14:15 Ответить
фух))) а я ніч не спав))) думаю а раптом така краса мимо каталога)))))
(дякую!) 260 - вже нормально! не кожне жабеня таким похизується ))))
показать весь комментарий
09.02.2022 14:20 Ответить
А ми не почули від *****, коли кацапи звільнять український Крим...
показать весь комментарий
09.02.2022 12:27 Ответить
Надо вате подвести к границам Украины ещё тысяч сто лаптей ,тогда поставки противоракетного вооружения в Украину наберут обороты .от такие вишь-ли они минские соглашения ...
показать весь комментарий
09.02.2022 12:28 Ответить
Хер вам нарезанный пятаками, а не Минские соглашения!
показать весь комментарий
09.02.2022 12:29 Ответить
Минские соглашения там же,где и Будашештский меморандум.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:30 Ответить
Нє, в принципі він може виконати - але виключно у форматі відеоконференції перебуваючи у ростові.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:31 Ответить
Проблеми зі слухом? Може хоч побачите?ПТН-ПНХ.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:32 Ответить
А промити вуха пробували?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:33 Ответить
Мінські угоди передбачають припинення військових дій, роззброєння НЗФ. Це відбувається? Ні. Так якого ляда ти свистиш.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:34 Ответить
сказали те кто вообще ни одного пункта не выполнил
показать весь комментарий
09.02.2022 12:38 Ответить
А не пошли-бы рашистские твари в жопу вместе с минскими договорняками, которые сами и нарушают с момента их подписания !
показать весь комментарий
09.02.2022 12:38 Ответить
не услышали?ну и ладно.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:40 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 16:25 Ответить

прикольно, ...лядь, которая только сама постоянно выдвигает требования и не делает свои обязанности вообще- обычная ...лядь, **************
показать весь комментарий
09.02.2022 12:41 Ответить
А вы быстро занялись?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:42 Ответить
так нам еще THAAD не завезли...
обратитесь попзжа
показать весь комментарий
09.02.2022 12:42 Ответить
Минский блудняк не является международным документом,так что пусть его в туалете в Кремле повесят.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:42 Ответить
Да никаких внятных слов и не услышит,ведь Коломойский то на ,,самоизоляции,, где-то в теплых краях и еще не дал указаний ЗЕ что отвечать.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:42 Ответить
Черти кацапские.весь мир и в первую очередь Украина ждет пока вы уберетесь с Украины!
И быстрее !быстро сь... красавица ты болотная.быстрее в свои ипеня мокшанские
показать весь комментарий
09.02.2022 12:42 Ответить
хлеб хлебный, а вата ватная
показать весь комментарий
09.02.2022 12:45 Ответить
Писькин, а хе хе не хо хо? И главное- « быстрое выполнение… это нам что плешивенький рашафюрер приказал???
показать весь комментарий
09.02.2022 12:46 Ответить
может пескову на грудь пассать чтоб морем пахло!
показать весь комментарий
09.02.2022 12:47 Ответить
Это проблема неразрешима, либо москали умерять свои претенции и апетиты, либо они сунутся и получат в конце концов (возможно не сразу) по мордасям. В любом случае их ******* ЫМПЕРИИ так и так придет ПИСЕЦ!
показать весь комментарий
09.02.2022 12:47 Ответить
Минские договоренности уже сделали свое дело - они остановили войну. Дальше выполнять их не нужно. Россию развели - показали документ капитуляции Украины и РФ остановила войну, а выполнять капитуляцию уже не нужно, потому что войну РФ остановила и так. Потому нужно затягивать минские договоренности до бесконечности и капитуляции не будет и РФ будет под санкциями бесконечно. Альтернативы бесконечному минскому процессу нет!!!))))
показать весь комментарий
09.02.2022 12:50 Ответить
Обозревшее рыло Пескова

400 000 кацапских паспортов в Крыму и Лугадоне КТО РАЗДАЛ ???

отключите мордам Свифт !
показать весь комментарий
09.02.2022 12:50 Ответить
Почти полмиллиона паспортов ???? Лишить этих ребят украинских паспортов и права ездить в ЕС по безвизу. Кто-то вообще анализирует , как народ с Лугандона и Крыма ездят по украинским документам в ЕС ? И там везде хаят Украину и бандеровцев
Надо прижать хвост этим лающим собакам .
Объясню как они добираются в ЕС - через раша- Стамбул . А оттуда в ЕС по украинским безвизовым паспортам.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:56 Ответить
Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли. Так сиди и слушай, что говорят другие.
Не лезь в бутылку.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:52 Ответить
Mne tolko strano kak takaja bomzovskaja strana kak rosija mozet regulirovat drugim sto delat.Eto vet bomz s dubinkoj i vsio.Eto umsteno ostalyje ot tepersnix vremion i sestiorka balonka lukosenka takoj ze durak,Eti nicyje xocet upravliat drugimi smesno konecno
показать весь комментарий
09.02.2022 12:53 Ответить
В первом пункте Минского соглашения записано всесторонне прекращение огня. О чем можно еще говорить?
показать весь комментарий
09.02.2022 12:59 Ответить
Зато наш красавец-******* хорошо умеет терпеть.
Вот.

Сказывается практика корпоративов в московских банях.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:02 Ответить
Сосните лапу мокшане
показать весь комментарий
09.02.2022 13:05 Ответить
Клоун розказує, що путін не нападе, а російські військові експерти і офіцери кажуть що до наступу все готово.

Зараз шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів проходять через протоки, через Дарданелли і Босфор в Чорне море. Це фінальний сигнал. Зараз вони зайдуть в Севастополь, приймуть на борт десант і будуть висаджуватись в районі Одеси. Друге угрупування сформовано у Середземному морі, щоб вступити в бій з ескадрами НАТО. Вони готуються воювати на Донбасі, Лівобережжі, а ми висаджуємось глибоко в тилу. Звільнення Миколаєва, Одеси, виходимо на Придністров'я, Молдавію, а заодно і Румунію. Інші кораблі з Тихого океану також підійшли в Середземне море. Стратегічні ядерні сили теж мобілізовані, вийшли на патрулювання міжконтинентальні ракети Ярс. Підводні лодки виходять в море, флот в море. Ми готові до великої війни в тому числі якщо вона буде вже і з Америкою. Зараз до п'ятниці наступає день Д, час Ч, ми ідемо чи не ідемо. В принципі все готово. Політичне рішення може змінитись в будь який момент.

З 15-го року створювали дуже серйозне угрупування на кордоні з Україною, будували там інфраструктуру, побудувати там навіть спеціальну стратегічну залізну дорогу на 120 км. 20-та армія після виходу із Німеччини раніше базувалась в Нижньому Новгороді, вона зараз базується в Воронежі. 150 дивізія 8-ї гвардійської армії, 6 полків, вона зараз стоїть на кордоні з Донбасом.

Зараз все готово. Повітряно-десантні війська із Іваново не повинні висуватись до українського кордону, вони із Іваново на літаках відправляться куди треба. Також і другі частини, 1-ша гвардійська танкова армія, Кантемирівська, Таманська дивізії, - їм не обов'язково виїжджати зарання до кордону з Україною, вони з ходу підуть в бій зі своєї бази в Підмосков'ї.

В дійсності все готово, але буде створюватись видимість, що не все готово, або що є політичні якісь рішення, тому що обов'язково треба добитись раптовості. Тому до останнього моменту буде створюватись видимість того, що рішення не прийнято, що не все готово, щоб напасти на противника і взяти його зненацька.

https://www.youtube.com/watch?v=8E2o21gbnXM
показать весь комментарий
09.02.2022 13:05 Ответить
Хлопче, ну навіщо їм воювати, нести бойові втрати, витрачатися фінансово, отримувати "санкції", коли Европа та США обісцялися тіки від одного їхнього "бойового бряцання" і москва стала як прохідний двір від візитів европейських та американських держдіячів, які тіки шо не навколішках благають "припинити єкскаоацію"?!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:41 Ответить
Війна - це єдиний спосіб для них зберегти владу, тому війна неминуча. Вихід лише один: силі треба протиставити другу силу. Ніякі переговори, поїздки Макрона, сумісні пресконференції, обмін думками - все це політична гра, яка ні до чого не призведе.
Слухай на хвилині 12:30. https://www.youtube.com/watch?v=8E2o21gbnXM
Це "Радіо Свобода. "
показать весь комментарий
09.02.2022 14:04 Ответить
"щоб вступити в бій з ескадрами НАТО"

смешно... там того боя на полторы минуты, пока операторы ракетных комплексов из каюты до красной кнопки добегут.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:55 Ответить
Сміються клоуни. А США і Великобританія чомусь не сміються, а серйозно готуються.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:06 Ответить
Ну хіба шо Великобританія досить гідно себе поводить, а від США такого "тремтіння в колінах" зовсім не очікував!
Та хоч би провели ракетні навчання десь на Алясці, та так шо б пару ракет помилково розірвались десь на Камчатці з невеликим землетрусом балів в 4-5...
Шо б це кремлівське, плешиве непорозуміння задумалось, а шо ж будє коли грохнуть усіма зарядами та по столиці орків?
показать весь комментарий
09.02.2022 15:13 Ответить
Ну так они готовятся, поэтому вместо боя будет избиение кацапов.
показать весь комментарий
09.02.2022 15:47 Ответить
Я что то ваше не пойму о чем речь?? "Пятый президент Украины Петр Порошенко не подписывал Минские соглашения в 2015 году, а сам документ в принципе не является частью международного права и не несет правовых последствий для Украины в случае его невыполнения" О каком выполнении можно говорить? Притом что парашка как выяснилось "не является стороной конфликта" Какое их ваще дело собачачее??
показать весь комментарий
09.02.2022 13:18 Ответить
Росіян ображають в Україні!
показать весь комментарий
09.02.2022 15:10 Ответить
зеля - быстро занялся выполнением хотелок параши
показать весь комментарий
09.02.2022 13:21 Ответить
Дурень російський, ось тобі відповідь після зустрічи Макрона с Зеленським:

https://biz.censor.net/news/3314931/***************************************************************************************************


а вам-оркам, ще більше санкцій в ваш мішечок!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:34 Ответить
Спочатку Будапешт. А вже потім Мінськ, *******, Жопінськ...
показать весь комментарий
09.02.2022 13:37 Ответить
Як цей трутень уже заїбав ....Вони підараси вже возомнили себе БОГами землі,курва як я хочу дочекатись (молю Бога) щоб побачити цего ***** повішеним російським народом на червоній площі біля кремля разом із своїм свинопатроном...!!! Як ви достали вже всіх УРОДИ !!!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:43 Ответить
ты ***** не услышал.!!.. а нам бы вас во веки не видать !!! забыть и не вспоминать !!!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:45 Ответить
По вам не видно!
показать весь комментарий
09.02.2022 15:11 Ответить
)))😁 макрон самолично при всех попросил выполнить договор 2015 года-минские, и зеля самолично при всех сказал что да другого способа нет и они подали друг другу руки😏😁. Хватит самих себя обманывать😏🥴 поездка была спустя столько времени очень удачной что касается минска
показать весь комментарий
09.02.2022 13:47 Ответить
А кто такой Макрон. Подпевайло Ху...ла. что можно ожидать от него. А наш так же безконца врёт и врёт. Так что два сапога пара.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:03 Ответить
Только после вас.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:49 Ответить
Ты о чом😏
показать весь комментарий
09.02.2022 13:50 Ответить
чём не пишется через "о", мудрец
показать весь комментарий
09.02.2022 14:05 Ответить
Ершик (сортирный))! "Быстро" ты будешь лайно фуйловое от хезака отскаблливать, чтоб карликовой амбре (вони) - ходу не дать. Чем ты успешно и заниаешься, под мокшанский апплодисмент. Но только - Быстро, Быстро!
показать весь комментарий
09.02.2022 13:56 Ответить
В парашке одни уроды собрались. Врут, врут каждый день и языки не отвалятся. Минские соглашения уже давно подохли, т.к. вы мрази, никак их не выполняете- не отводите, а наоборот, вводите своих "тамихнетов". Когда выполните Будапештский меморандум, тогда и будем посмотреть.
показать весь комментарий
09.02.2022 13:59 Ответить
1) полная демилитаризация ОРДЛО ( вплоть до гладкоствольного оружия и травматов), вывод всего вооружения а также военнослужащих РФ, наемников и всех желающих членов вооруженных формирований 2) контроль Украины над границей с РФ с ее перекрытием для пересечения минимум на год 3) Установление полного контроля ВСУ, СБУ, МВД Украины над территорией ОРДЛО 4) сдача всех российских паспортов и отказ от российского гражданства всех жителей ОРДЛО, членства в партиях РФ и т.д. 5) ликвидация "рублевой зоны" 6) судебный процесс над всеми замешанными в коллаборционизме и связями с оккупантами. 7) полностью ликвидация всех структур, символов, паспортов и т.д так называемых "ДНР и ЛНР" 8) Установление военно гражданской администрации на срок равный сроку оккупации с финансированием только из налогов ОРДЛО И только после этого частичная амнистия ( для определенной категории лиц) и выборы в местные советы, общегосударственное финансирование и т.д.. А нет, так забирайте эту таксичную территорию, раковую опухоль, себе ( может подавитесь)
показать весь комментарий
09.02.2022 14:13 Ответить
Слід зауважити, що не почули що Москва готова зайнятися виконанням будапештського меморандуму, а вже тільки тоді мінські угоди
показать весь комментарий
09.02.2022 14:17 Ответить
Ты, **@ННАЯ в СР@КУ, усатая СЕКРЕТАРША сначала вместе с Х#ЙЛОМ прекрати стрелять, а потом ожидай выполнение.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:33 Ответить
А в чому проблема з виборами на окупованих територіях?Українці,які вимушені були тимчасово мігрувати з окупованих територій, мають право проголосувати,а всі з російськими аусвайсами побоку.Знову ,згідно мінських домовленостей,облаштовуємо кордони.Мєсниє красавці і красавіци самі повтікають.В іншому варіанті франкопруси нас здадуть.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:33 Ответить
Росія нічого з того не виконає, як і не виконує! А Запад до того часу займеться чимось іншим, і статус кво буде продовжуватися бескінечно, поки Росія не згине.
показать весь комментарий
09.02.2022 15:16 Ответить
*Быстро!*толдолить песков,а в нас *Бістро*як Франції (дякуючи росокупантам 19 віці),мабуть Швидше за все не приживеться.Цікаво коли Макрон чув в кремлі їх *бистро*в нього в голові *взрыва мозга*не було.
показать весь комментарий
09.02.2022 15:21 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 15:33 Ответить
Жодній притомній людині не цікавий бред цього кацапськог ублюдка.
показать весь комментарий
09.02.2022 15:39 Ответить
Минские соглашения написаны на обратной стороне Будапештского меморандума!
показать весь комментарий
09.02.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 15:55 Ответить
А хрен тебе Песков и твоему ******** пуйлу!!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:00 Ответить
похоже,в Москве никак не могут поверить.что Киеву пропутинские чиновники Европы уже не указ.В Кремле ожидали.что в Киеве от визита Макрона растают как " Эскимо" на солнце-смотрите,мол,снизошло Солнце и впервые за 24 года посетило Украину...потому любой каприз нужно выполнить...В Киеве вполне понимаюдт.что Макрон хочет занять опустевшее место фрау Штази как основного лобби Москвы в ЕС и все старания макрона будут продолжать убеждать Киев уступить Путину .Но,как говорится.не макронами едиными...
показать весь комментарий
09.02.2022 16:13 Ответить
то до сраки, що там почули свинособаки з паРашi...)) абсолютно по цимбалам, лайно пяськов.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:26 Ответить
Валить вас будем. Шо не панятна.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:42 Ответить
Песков, немного подожди.
Будут тебе и Воронежские соглашения-1 и Можайские-2
показать весь комментарий
09.02.2022 16:47 Ответить
Трясця, у мене що, проблеми із зором?

Пєсков про заяви Зеленського після зустрічі з Макроном: Не почули жодних слів, що ко-о-ок-ко-ко-ко-ко квох-пок-пок куд-кудах бо-о-о-пах-пах-пах-пах ко-ко-ко-ко-ко квох-пок-пок!

Це дійсно так написано чи тільки я так бачу заголовок новини?
показать весь комментарий
09.02.2022 16:49 Ответить
Х#йло обнуленное в уши долбится потому и не слышит.
показать весь комментарий
09.02.2022 17:04 Ответить
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
показать весь комментарий
11.02.2022 11:48 Ответить
 
 