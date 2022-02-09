Песков о заявлениях Зеленского после встречи с Макроном: Не услышали никаких слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений

В итогах визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину есть положительные сигналы, например, по минским соглашениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ,об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги визита Макрона в Киев.

"Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Накануне, 8 февраля, Макрон прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.