Песков о заявлениях Зеленского после встречи с Макроном: Не услышали никаких слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений
В итогах визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину есть положительные сигналы, например, по минским соглашениям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ,об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По тому, что было сказано на пресс-конференции, - там были позитивные сигналы о том, что решение в Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, что верно. И это плюс", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги визита Макрона в Киев.
"Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.
Накануне, 8 февраля, Макрон прибыл в Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.
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Хождения по мукам в московском
аэропорту...
не могу понять Макрона он настолько идиот или не имеет самоуважения???!!!
Але про що домовлятися зі скаженним звіром. Вони узагальнили понятті - Мінські домовленності.
Але кожна сторона по своєму їх бачит. ДА покажіть ви вже нарешті ці домовленності, по пунктах, з пунктуацією, розстановкою. Де як я розумію є якась логіка. П1 - безпека, що це значить - це значить - вивід збройних формувань й передача контролю над кордоном.
Ну так й стоп на цьому, ніякіх п2 3 4. А казати не мінські домовленності й не росія має виконувати, а казати. Треба виконати самий перший пункт. НЕ лінуватися казати довшу фразу - а казати - ми намагаємося домовитися про виконнання першого й головного пункту мінськіх домовленостей.
Але всім, буквально зрозуміло, що НІКОЛИ московія на це не піде, бо виконання п1 це капітуляція московії. Як там би це не називали. А до капітуляції треба примусити, ніякі договори не допоможуть. Тому так й напалягають на норманському форматі - бо ці домовленності, починаючі з П1 жодна зі сторон не могла а тепер й подавно не може виконати без визнання поразки.
Тоб то чи не едина альтернатива - це у норманському форматі умовно кажучі прийти до консенсусу й розробити новий П1. Але ми всі розуміємо що це нереально. Так будуть намагатися, але. Якщо ***** не вважає Україну ВЗАГАЛІ країною, а відноситься як до окраїни, краю, причому один нарід й прочя маячня. Й не тількі *****, а й решта хунта його так думає, то про що тут домовлятися?
Треба тягнути час. озброюватися й готуватися. Для ***** утримання 150 тис чи скількі воно там тих орків коло кордонів не у місцях постійной дислокації дуже й дуже дорого задоволення.
***** чудово розуміє що зараз мова про існування його, навіть не країни, бо вже давно все білими нитками шито, трещить по швах й розвалюється, достатнь маааааленького поштовха й парад суверенітетів у нього там - всякі КНР (кубанські народні республіки) з'являться.
ТА йому й плевать - але його ж свої й кончать й може навіть у сортирі. Воно за своє життя боїться банально, а на решту плевать
я вчера обращался к Вам - внесите в свой каталог "погремух" для найсветлейшего новенькие :
= е-бабусь и е-бубося = (не хочется в суете потерять)))))
(это вдруг Вы упустили это из виду))))
(дякую!) 260 - вже нормально! не кожне жабеня таким похизується ))))
прикольно, ...лядь, которая только сама постоянно выдвигает требования и не делает свои обязанности вообще- обычная ...лядь, **************
обратитесь попзжа
И быстрее !быстро сь... красавица ты болотная.быстрее в свои ипеня мокшанские
400 000 кацапских паспортов в Крыму и Лугадоне КТО РАЗДАЛ ???
отключите мордам Свифт !
Надо прижать хвост этим лающим собакам .
Объясню как они добираются в ЕС - через раша- Стамбул . А оттуда в ЕС по украинским безвизовым паспортам.
Не лезь в бутылку.
Вот.
Сказывается практика корпоративов в московских банях.
Зараз шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів проходять через протоки, через Дарданелли і Босфор в Чорне море. Це фінальний сигнал. Зараз вони зайдуть в Севастополь, приймуть на борт десант і будуть висаджуватись в районі Одеси. Друге угрупування сформовано у Середземному морі, щоб вступити в бій з ескадрами НАТО. Вони готуються воювати на Донбасі, Лівобережжі, а ми висаджуємось глибоко в тилу. Звільнення Миколаєва, Одеси, виходимо на Придністров'я, Молдавію, а заодно і Румунію. Інші кораблі з Тихого океану також підійшли в Середземне море. Стратегічні ядерні сили теж мобілізовані, вийшли на патрулювання міжконтинентальні ракети Ярс. Підводні лодки виходять в море, флот в море. Ми готові до великої війни в тому числі якщо вона буде вже і з Америкою. Зараз до п'ятниці наступає день Д, час Ч, ми ідемо чи не ідемо. В принципі все готово. Політичне рішення може змінитись в будь який момент.
З 15-го року створювали дуже серйозне угрупування на кордоні з Україною, будували там інфраструктуру, побудувати там навіть спеціальну стратегічну залізну дорогу на 120 км. 20-та армія після виходу із Німеччини раніше базувалась в Нижньому Новгороді, вона зараз базується в Воронежі. 150 дивізія 8-ї гвардійської армії, 6 полків, вона зараз стоїть на кордоні з Донбасом.
Зараз все готово. Повітряно-десантні війська із Іваново не повинні висуватись до українського кордону, вони із Іваново на літаках відправляться куди треба. Також і другі частини, 1-ша гвардійська танкова армія, Кантемирівська, Таманська дивізії, - їм не обов'язково виїжджати зарання до кордону з Україною, вони з ходу підуть в бій зі своєї бази в Підмосков'ї.
В дійсності все готово, але буде створюватись видимість, що не все готово, або що є політичні якісь рішення, тому що обов'язково треба добитись раптовості. Тому до останнього моменту буде створюватись видимість того, що рішення не прийнято, що не все готово, щоб напасти на противника і взяти його зненацька.
https://www.youtube.com/watch?v=8E2o21gbnXM
Слухай на хвилині 12:30. https://www.youtube.com/watch?v=8E2o21gbnXM
Це "Радіо Свобода. "
смешно... там того боя на полторы минуты, пока операторы ракетных комплексов из каюты до красной кнопки добегут.
Та хоч би провели ракетні навчання десь на Алясці, та так шо б пару ракет помилково розірвались десь на Камчатці з невеликим землетрусом балів в 4-5...
Шо б це кремлівське, плешиве непорозуміння задумалось, а шо ж будє коли грохнуть усіма зарядами та по столиці орків?
https://biz.censor.net/news/3314931/***************************************************************************************************
а вам-оркам, ще більше санкцій в ваш мішечок!
Будут тебе и Воронежские соглашения-1 и Можайские-2
Пєсков про заяви Зеленського після зустрічі з Макроном: Не почули жодних слів, що ко-о-ок-ко-ко-ко-ко квох-пок-пок куд-кудах бо-о-о-пах-пах-пах-пах ко-ко-ко-ко-ко квох-пок-пок!
Це дійсно так написано чи тільки я так бачу заголовок новини?