Завершено расследование в отношении экс-руководства МВД по делу о незаконном ввозе гранат из РФ во время Революции Достоинства, - ГБР

По результатам осуществления специального досудебного расследования следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку и начальнику Департамента материального обеспечения МВД Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что в январе 2014 года чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты.

"Указанные спецсредства не прошли экспертизы по поводу возможности и порядка их применения к людям, однако были применены подразделениями МОП "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможке указанных спецсредств", - отметили в ГБР.

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст.27, ч. 5 ст.191 УК Украины).

Кроме того, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве незаконному препятствованию проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции Достоинства (ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

"Это выразилось в применении правоохранителями указанных спецсредств к участникам акций протеста и превышении при этом служебных полномочий. В результате пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по ходатайству следователей ГБР, согласованных прокурором, подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам для ознакомления. После завершения ознакомления – обвинительный акт будет направлен в суд.