Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт "Лиги Антитраста" Даценко. ФОТО

Если бы "Укрзалізниця" была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов.

Об этом написал в фейсбуке эксперт "Лиги Антитраста", экс-руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжая тему невероятно завышенных цен, по которым покупает Укрзализныця. В этот раз речь пойдет о СВ-вагоне. В январе был приобретен комплект мебели для одного СВ вагона за 1,7 млн грн. И вот какие там цены:

Полка нижняя – 37 336 грн с НДС.

Кресло проводника – 40 590 грн.

Бутылкодержатель – 13 200 грн.

Стол купе пассажира – 6 960 – 6 504 грн.

Стол проводника – 8 902 грн.

Спинка – 5 508 грн.

Подголовник – 4 728 грн.

Вешалка для одежды – 1 680 грн.

Держатель мелких вещей – 1 440 грн.

Матрас – 4 740 грн...

В общем, комплект мебели для одного купе стоит около 200 тыс. грн", - рассказал он.

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"И здесь главный вопрос – а сколько же переплатили? Если посмотреть в спецификацию, то там мы также увидим сейфы MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Они открыто продаются на рынке. Укрзализныця покупает их по 11 316 грн. / шт. с НДС. На сайте "Эпицентра" они стоят 3 187,50 грн. У производителя, по-видимому, еще дешевле. То есть Укрзализныця переплатила в 3,5 раза по сравнению с рыночной ценой за сейфы, которые можно купить в ближайшем строительном магазине. Если посмотреть на другие позиции, то можно с уверенностью сказать, что на других позициях примерно такая же маржа, а возможно и больше. Если бы Укрзализныця была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов. А так - все как есть. Александр Кубраков, на сколько целесообразно инвестировать миллиарды в компанию, которая так тратит средства? Возможно, все-таки стоит навести порядок в закупках? – резюмировал Даценко.



