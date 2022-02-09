Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт "Лиги Антитраста" Даценко. ФОТО
Если бы "Укрзалізниця" была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов.
Об этом написал в фейсбуке эксперт "Лиги Антитраста", экс-руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжая тему невероятно завышенных цен, по которым покупает Укрзализныця. В этот раз речь пойдет о СВ-вагоне. В январе был приобретен комплект мебели для одного СВ вагона за 1,7 млн грн. И вот какие там цены:
Полка нижняя – 37 336 грн с НДС.
Кресло проводника – 40 590 грн.
Бутылкодержатель – 13 200 грн.
Стол купе пассажира – 6 960 – 6 504 грн.
Стол проводника – 8 902 грн.
Спинка – 5 508 грн.
Подголовник – 4 728 грн.
Вешалка для одежды – 1 680 грн.
Держатель мелких вещей – 1 440 грн.
Матрас – 4 740 грн...
В общем, комплект мебели для одного купе стоит около 200 тыс. грн", - рассказал он.
"И здесь главный вопрос – а сколько же переплатили? Если посмотреть в спецификацию, то там мы также увидим сейфы MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Они открыто продаются на рынке. Укрзализныця покупает их по 11 316 грн. / шт. с НДС. На сайте "Эпицентра" они стоят 3 187,50 грн. У производителя, по-видимому, еще дешевле. То есть Укрзализныця переплатила в 3,5 раза по сравнению с рыночной ценой за сейфы, которые можно купить в ближайшем строительном магазине. Если посмотреть на другие позиции, то можно с уверенностью сказать, что на других позициях примерно такая же маржа, а возможно и больше. Если бы Укрзализныця была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов. А так - все как есть. Александр Кубраков, на сколько целесообразно инвестировать миллиарды в компанию, которая так тратит средства? Возможно, все-таки стоит навести порядок в закупках? – резюмировал Даценко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся система влади останні 20 років розбудовувалася лише в одному напрямку і з однією метою - грабунок і дерибан. Як почалося це ще за Кучми так при Зеленському і продовжується. І як бачимо війна, війна на виживання нації і збереження країни, для всіх тих виродків не перешкода. А чому? Бо система. Цей механізм запущений він і надалі буде працювати. Знаєте самі що реальних спроб зупинити це ******** не було, і як видно не буде і при Янелохові. Пригадайте як і надалі влада робить усе щоб не запрацювали антикорупційні інституції.
Отже. Допоки народ сам не візьметься наводити порядок самоорганізувавшсь під час війни і не почне відстрілювати цих виродків і пройдисвітів толку не буде. Так це поганий спосіб але іншого у нас нема.
А шо ви хотіли?
Ремонт у квартирці робити треба, "борги" альоні притулі віддавати треба?
Антикорупціонери вони такі.
Китайский опыт, говорите, вам нравится?