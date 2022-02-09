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Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт "Лиги Антитраста" Даценко. ФОТО

Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт

Если бы "Укрзалізниця" была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов.

Об этом написал в фейсбуке эксперт "Лиги Антитраста", экс-руководитель проекта "Zалізниця без корупції"  Владимир Даценко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжая тему невероятно завышенных цен, по которым покупает Укрзализныця. В этот раз речь пойдет о СВ-вагоне. В январе был приобретен комплект мебели для одного СВ вагона за 1,7 млн грн. И вот какие там цены:

Полка нижняя – 37 336 грн с НДС.

Кресло проводника – 40 590 грн.

Бутылкодержатель – 13 200 грн.

Стол купе пассажира – 6 960 – 6 504 грн.

Стол проводника – 8 902 грн.

Спинка – 5 508 грн.

Подголовник – 4 728 грн.

Вешалка для одежды – 1 680 грн.

Держатель мелких вещей – 1 440 грн.

Матрас – 4 740 грн...

В общем, комплект мебели для одного купе стоит около 200 тыс. грн", - рассказал он.

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"И здесь главный вопрос – а сколько же переплатили? Если посмотреть в спецификацию, то там мы также увидим сейфы MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Они открыто продаются на рынке. Укрзализныця покупает их по 11 316 грн. / шт. с НДС. На сайте "Эпицентра" они стоят 3 187,50 грн. У производителя, по-видимому, еще дешевле. То есть Укрзализныця переплатила в 3,5 раза по сравнению с рыночной ценой за сейфы, которые можно купить в ближайшем строительном магазине. Если посмотреть на другие позиции, то можно с уверенностью сказать, что на других позициях примерно такая же маржа, а возможно и больше. Если бы Укрзализныця была заинтересована в конкуренции на своих торгах, то пассажиры могли бы получить в 3-4 раза больше отремонтированных вагонов. А так - все как есть. Александр Кубраков, на сколько целесообразно инвестировать миллиарды в компанию, которая так тратит средства? Возможно, все-таки стоит навести порядок в закупках? – резюмировал Даценко.

Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт Лиги Антитраста Даценко. 01
Бутылкодержатель по цене смартфона и полка за 40 тыс. грн: Укрзализныця переплатила в три с половиной раза при закупке мебели для СВ вагона за 1,7 млн грн, - эксперт Лиги Антитраста Даценко. 02

Автор: 

Укрзализныця (2766) закупки (776)


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Топ комментарии
+46
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09.02.2022 12:46 Ответить
+34
Спасибо Вам, ЗЕбилы!!!

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09.02.2022 12:49 Ответить
+27
Там чесний та позитивний блогер контролює все! За скромну зарплатню! І тому там не може бути ніякої корупції! І взагалі, це Порох закупив отой пляшкотримач! Бо він же бухає, і брата вбив!
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09.02.2022 12:50 Ответить
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Лещенко!!! Лещенко!!! Лещенко!!!
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09.02.2022 12:45 Ответить
Наглість просто не має меж.
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09.02.2022 13:34 Ответить
А про які межі говорити?!???
Вся система влади останні 20 років розбудовувалася лише в одному напрямку і з однією метою - грабунок і дерибан. Як почалося це ще за Кучми так при Зеленському і продовжується. І як бачимо війна, війна на виживання нації і збереження країни, для всіх тих виродків не перешкода. А чому? Бо система. Цей механізм запущений він і надалі буде працювати. Знаєте самі що реальних спроб зупинити це ******** не було, і як видно не буде і при Янелохові. Пригадайте як і надалі влада робить усе щоб не запрацювали антикорупційні інституції.
Отже. Допоки народ сам не візьметься наводити порядок самоорганізувавшсь під час війни і не почне відстрілювати цих виродків і пройдисвітів толку не буде. Так це поганий спосіб але іншого у нас нема.
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14.07.2022 12:38 Ответить
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09.02.2022 12:46 Ответить
Наглядає!
А шо ви хотіли?
Ремонт у квартирці робити треба, "борги" альоні притулі віддавати треба?
Антикорупціонери вони такі.
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09.02.2022 13:02 Ответить
Смотрящий за ЖД.😁
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09.02.2022 13:30 Ответить
Ось клоун і закупить смартфони по ціні пляшкотримача.
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09.02.2022 12:48 Ответить
Ображаєте. Якщо пляшкотримач по ціні смарфона, то смартфон по ціні автомобіля. І всі задоволені.
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09.02.2022 13:28 Ответить
Я це і мав на увазі.
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09.02.2022 21:43 Ответить
Власне кужучи, щось я не чув "експертної думки" головного фахівця УЗ. а саме пана-шлюхи Лещенка...
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09.02.2022 12:49 Ответить
Йому нема коли, він бореться з корупцією.
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09.02.2022 13:09 Ответить
"Сввинарчуки, бариги аааа...." і всілякі Бігуси - де ви зараз?
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09.02.2022 12:49 Ответить
Спасибо Вам, ЗЕбилы!!!

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09.02.2022 12:49 Ответить
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09.02.2022 13:09 Ответить
Ничего! Скоро выберем зеленского и тогда заживем.
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09.02.2022 12:49 Ответить
Там чесний та позитивний блогер контролює все! За скромну зарплатню! І тому там не може бути ніякої корупції! І взагалі, це Порох закупив отой пляшкотримач! Бо він же бухає, і брата вбив!
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09.02.2022 12:50 Ответить
кожен з вас пре..... кхе-кхе
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09.02.2022 12:52 Ответить
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09.02.2022 12:57 Ответить
Чого ви причепилися,Укрзалізниця це державна компанія-на всіх державних відбувається таке.Не хочете такого бачити?Тоді потрібно відмовитися від державної власності в любому бізнесі і тоді за гроші платників податку не будуть збагачуватися посадовці.
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09.02.2022 12:59 Ответить
Чомусь настільки збитковою вона стала під наглядом лєщєнка.
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09.02.2022 13:19 Ответить
тоді потрібно вирішувати із ними як у Китаї - "і тоді за гроші платників податку не будуть збагачуватися посадовці"
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09.02.2022 13:20 Ответить
Тому і збиткова, що Серлещенки хочкуть смачно їсти...
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09.02.2022 12:59 Ответить
и так во всех отраслях, партизанский отряд с предателем, и москаля не надо
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09.02.2022 12:59 Ответить
Сергій, дякує всім зе-довбням, за щиру підтримку!!!!!
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09.02.2022 12:59 Ответить
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09.02.2022 13:02 Ответить
Так і з смартфонами для пенсіонерів буде. Ціна 1,5 тис грн, а куплять по 15 тис.
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09.02.2022 13:02 Ответить
Страшено другое- такой новостью нас приучают- что чиновникам определенной политсилы - ВОРОВАТЬ МОЖНО и НОРМАЛЬНО . соответственно и дальше будут ВОРОВАТЬ НАШИ НАЛОГИ
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09.02.2022 13:02 Ответить
Евреям воровать не только можно, єто им необходимо для жизни, они по другому не умеют.
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09.02.2022 13:11 Ответить
Кончіта Вурст знайшла золоту жилу!
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09.02.2022 13:07 Ответить
Недавно ехал в таком купе, редкое дерьмо...
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09.02.2022 13:11 Ответить
І пощастило ж таки провідникам - будуть сидіти в такому ж кріслі як і на яхті Абрамовича. Крісла такі ж тільки по ціні.
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09.02.2022 13:18 Ответить
Каждый год говорят о коррупции в этой организации и никак не могут разобраться.
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09.02.2022 13:20 Ответить
ну не з великого ж крадівництва Сірожку оплачувать!
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09.02.2022 13:24 Ответить
кому что, ну, а 73% лохам - новые "улучшенные" тарифы на проезд в железнодорожном транспорте!
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09.02.2022 13:24 Ответить
Крісло провідника - 40 590 грн. непогане таке крісло.
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09.02.2022 13:26 Ответить
масажне))
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09.02.2022 13:27 Ответить
Пляшкотримач - 13 200 грн. Напевне зі срібла, а ви кажете що Україна бідна.
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09.02.2022 13:27 Ответить
Пляшкотримач коштує 200-300 грн.
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09.02.2022 13:30 Ответить
А головне наглості хватає і нічого не бояться.
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09.02.2022 13:28 Ответить
Это не наглость, это понимание своей абсолютной безнаказанности....
Китайский опыт, говорите, вам нравится?
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09.02.2022 14:27 Ответить
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09.02.2022 13:34 Ответить
Гуляти, так гуляти.
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09.02.2022 13:35 Ответить
Как вам такое, ЗЕбилоиды?
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09.02.2022 13:53 Ответить
Все-то вам Дорого! Все-то вам ценами не угодишь! Подумаешь, бутылкодержатель за 13.000, а зато у нас СКУМБРИЯ по 8!!! Да хоть у зе-лушпайки спросите!
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09.02.2022 14:07 Ответить
У меня в Тесле дешевле, наверное...
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09.02.2022 14:29 Ответить
Вешалка для одежды - 1 680..., боже, она, наверняка, золотая...
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09.02.2022 14:39 Ответить
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09.02.2022 14:49 Ответить
Откровенно говоря, у руководства УЗ всегда был лютый корупционный треш и угар жадности. Помню в свое время поменяли массово крючки для одежды с железных на пластиковые, (купленные в три дорога понятное дело), чтоб железные якобы списать, а по факту сдать на метал.
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09.02.2022 14:53 Ответить
,,Крутым ,, бизнесом раньше было продавать б/у электродвигатели после косметического ремонта - ну очень щедро ЖД платила , за скромные 50% отката. Железка в наглую тридцать лет занимается открытым бандитизмом при всех президентах - не посадили ни одного человека за украденные миллиарды.
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09.02.2022 15:30 Ответить
Згадалася лавка в метро Харкова. Коштувала в 2011р. 64000 грн. Встановлював "кернес". Тоді навіть такий патентований злодій, як "боря_колєсніков", був здивований. Але "кернесові" за це нічого не було (окрім вкрадених грошей, звісно). А харків'яни, громадяни цього наукового та індустріяльного мегаполіса, обрали "кереса" ще двічі. Причому останній раз у вигляді трупа. Пропаща країна...
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09.02.2022 15:31 Ответить
Директору зарплата в 1 300 000 грн/мес. показалась мизерной, решил подзаработать на откатах!
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09.02.2022 17:00 Ответить
 
 