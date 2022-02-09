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Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине: Кабмин предлагает активизировать работу в этом направлении

Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине: Кабмин предлагает активизировать работу в этом направлении

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции отметила, что украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, и призвала президента обратиться в эти компании для открытия офисов в Украине.

Зеленский заявил, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

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"Упомянутый вопрос неоднократно поднимался мною и Правительством Украины на международном уровне. Так, во время моего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в период с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд важных встреч и переговоров членов украинской делегации, в частности с руководителями международных компаний Google и Apple. В ходе этих мероприятий были высказаны предложения по расширению присутствия упомянутых компаний в Украине, отмечена необходимость реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и необходимость налаживания эффективного противодействия дезинформации", - говорится в ответе президента.

Зеленский сообщил, что в связи с тем, что с октября 2021 года Facebook и Instagram принадлежат новой компании Meta Platforms, планируется официально возобновить упомянутые обращения.

"Учитывая уровень влияния затронутой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание общественности к ней, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет Министров Украины, я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно возобновить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения", - подытожил президент.

Автор: 

Facebook (392) Google (137) YouTube (109) Зеленский Владимир (21077) петиция (357)


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Топ комментарии
+9
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09.02.2022 13:10 Ответить
+6
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09.02.2022 13:02 Ответить
+5
Джигіталізатор хренов.
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09.02.2022 12:51 Ответить
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Джигіталізатор хренов.
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09.02.2022 12:51 Ответить
А смысл?
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09.02.2022 12:53 Ответить
Сенс в тому, що весь контент і коментарі українців модерують кацапи
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09.02.2022 13:23 Ответить
Помнишь историю с этой девочкой вернее фотографией и как рашисты её банили?
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09.02.2022 14:00 Ответить
зе-команда любое хороше начинание превращает в говно. Обложат их налогами и все
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09.02.2022 14:08 Ответить
Ну это уже будет на их совести, а вот само решение о открытии офисов этих компаний в Украине не менее важно закрытия пророcсийских помоек.
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09.02.2022 14:19 Ответить
І главу цього офісу призначать за рекомендацією самого зєлємойського?
Позачищають, перебанять всіх критиків зеленого режиму.
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09.02.2022 12:56 Ответить
Офисы мета и гугла просто жизненно необходимы в Украине. Сейчас все русскоязычное комьюнити фильтруется кацапами. Именно их монополия позволяет всякому дерьму заполонять ютуб, одновременно блокируя неугодный кацапским свиньям контент.
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09.02.2022 13:00 Ответить
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09.02.2022 13:02 Ответить
классная идея - ясно, что ампаратор Зеля желает конкретно-самолично модерировать весь интернет-контент, прямо не выходя из бассейна с дермаками..
понавыбирали наполеонов, блин..(
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09.02.2022 13:05 Ответить
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09.02.2022 13:10 Ответить
Это смотря с какой стороны у неё табу.
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09.02.2022 13:21 Ответить
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09.02.2022 13:29 Ответить
Що воно там ( в паперах) шукає ?
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09.02.2022 13:13 Ответить
Країна в кишені а не в смартфон!
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09.02.2022 13:15 Ответить
Ну ютуб согласен, но фейсбук это вообще помойка. Я вообще не знаю кто там сидит
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09.02.2022 13:19 Ответить
А петицію про закритя телеканулу "Їхній" непрочитав зєнарко?
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09.02.2022 13:33 Ответить
От мені цікаво... Чи знайдеться в оточенні блазня хоч хтось, хто дозволить блазню прочитати коменти на Цензорі?! Так, звичайно, у присутності лікаря, шоб воно не здохло від здивування...
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09.02.2022 13:49 Ответить
Это бессмысленно. Он не воспримет. Вообще никак. Психология придумает миллион ограничителей. Ну разве что еще больше обозлится и устроит пресс конференцию чтоб обьяснить дибилам шо и как.

Да и к тому же, есть люди, которые сбивают за рулем других людей насмерть, и в их глазах написано не сожаление, а "как ***** выкрутиться"
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09.02.2022 14:57 Ответить
Это конечно правильно - нужно от кацапов забирать цензуру этих соцсетей, а можно я еще добавлю в петицию - а офис Зе перенести наоборот - в мАцкву !!!
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09.02.2022 13:55 Ответить
Вот сижу я смотрю на этот заголовок и думаю: а может и хорошо, что он себе там "занимается" вот этим всем, а не обороной страны. Бо ну его нафиг..
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09.02.2022 14:59 Ответить
Мысль правильная, но писать ЗЕ это все равно что писать письма Сралину или брежневу
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09.02.2022 17:53 Ответить
 
 