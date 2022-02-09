Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине: Кабмин предлагает активизировать работу в этом направлении

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции отметила, что украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, и призвала президента обратиться в эти компании для открытия офисов в Украине.

Зеленский заявил, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

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"Упомянутый вопрос неоднократно поднимался мною и Правительством Украины на международном уровне. Так, во время моего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в период с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд важных встреч и переговоров членов украинской делегации, в частности с руководителями международных компаний Google и Apple. В ходе этих мероприятий были высказаны предложения по расширению присутствия упомянутых компаний в Украине, отмечена необходимость реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и необходимость налаживания эффективного противодействия дезинформации", - говорится в ответе президента.

Зеленский сообщил, что в связи с тем, что с октября 2021 года Facebook и Instagram принадлежат новой компании Meta Platforms, планируется официально возобновить упомянутые обращения.

"Учитывая уровень влияния затронутой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание общественности к ней, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет Министров Украины, я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно возобновить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения", - подытожил президент.