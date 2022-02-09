Сегодня Кабмин определит трех кандидатов в состав комиссии по избранию директора НАБУ, - Шмыгаль

Сегодня во время заседания правительства Кабмин с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определит трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определим трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ. Далее с учетом этого решения и предложений международных организаций будет внесен соответствующий проект решения правительства для его рассмотрения на заседании Кабинета министров" , – отметил Шмыгаль.

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