Сегодня Кабмин определит трех кандидатов в состав комиссии по избранию директора НАБУ, - Шмыгаль
Сегодня во время заседания правительства Кабмин с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определит трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определим трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ. Далее с учетом этого решения и предложений международных организаций будет внесен соответствующий проект решения правительства для его рассмотрения на заседании Кабинета министров" , – отметил Шмыгаль.
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вже півтора року все готово.
була і є комісія в повному складі
давно є людина яка виграла конкурс і пройшла всі перевірки.