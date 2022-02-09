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Сегодня Кабмин определит трех кандидатов в состав комиссии по избранию директора НАБУ, - Шмыгаль

Сегодня Кабмин определит трех кандидатов в состав комиссии по избранию директора НАБУ, - Шмыгаль

Сегодня во время заседания правительства Кабмин с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определит трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с учетом предложений МВД, Минэкономики, Минюста определим трех кандидатов в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ. Далее с учетом этого решения и предложений международных организаций будет внесен соответствующий проект решения правительства для его рассмотрения на заседании Кабинета министров" , – отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ: в сегодняшней повестке дня заседания Кабмина нет назначения членов комиссии, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4241) Кабмин (14041) Шмыгаль Денис (2736)


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Та вже ж вибрали, чи ні ?
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09.02.2022 13:21 Ответить
Потрнов, татаров і ...
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09.02.2022 13:24 Ответить
Та мутят ,хотят ручного назначить. Доверия нет к этой власти. Наглые дилетанты!
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09.02.2022 13:28 Ответить
зеленорогий урод!!!
вже півтора року все готово.
була і є комісія в повному складі
давно є людина яка виграла конкурс і пройшла всі перевірки.
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09.02.2022 13:29 Ответить
Ну истерика у вас давно готова, а статью прочесть не пробывали?
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09.02.2022 13:37 Ответить
Шоу тривае!
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09.02.2022 13:31 Ответить
 
 