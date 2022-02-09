Срок действия "COVID-тысячи" продлили до 9 месяцев, за "бустерную" дозу граждане получат дополнительные 500 грн.
Правительство продлило срок использования "COVID-тысячи" с 4 до 9 месяцев, а также приняло решение о предоставлении дополнительных 500 грн за получение бустерной дозы.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Так, Кабмин предусмотрел:
- предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации;
- предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, которые находятся на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.
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Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».