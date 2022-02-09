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Новости Борьба с коронавирусом
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Срок действия "COVID-тысячи" продлили до 9 месяцев, за "бустерную" дозу граждане получат дополнительные 500 грн.

Срок действия

Правительство продлило срок использования "COVID-тысячи" с 4 до 9 месяцев, а также приняло решение о предоставлении дополнительных 500 грн за получение бустерной дозы.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кабмин предусмотрел:

- предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации;

- предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, которые находятся на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.

Также читайте: С сегодняшнего дня вакцинированные граждане в возрасте от 14 лет смогут получить "COVID-тысячу"

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (665) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
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09.02.2022 13:39 Ответить
+5
Уже и Форбс об этом пишет... "Исследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ." .. а наши не лохи покупают Вичюху за 500-1000 гр.
Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
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09.02.2022 13:51 Ответить
+4
Покажи вот ему свой диплом, или ты ему не веришь !?.. а я верю больше чем тебе ЗеАйболитам !!!

Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».
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09.02.2022 14:00 Ответить
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Супер 👍
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09.02.2022 13:38 Ответить
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09.02.2022 13:39 Ответить
Заберіть мою тисячу і віддайте онкохворим дітям.
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09.02.2022 13:43 Ответить
Хворієш?
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09.02.2022 13:52 Ответить
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09.02.2022 13:50 Ответить
Уже и Форбс об этом пишет... "Исследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ." .. а наши не лохи покупают Вичюху за 500-1000 гр.
Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
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09.02.2022 13:51 Ответить
Вася, у тебе є медична освіта?)
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09.02.2022 13:53 Ответить
А у тебя?
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09.02.2022 13:54 Ответить
Ясно - експерт-самоучка.))))
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09.02.2022 13:57 Ответить
Покажи вот ему свой диплом, или ты ему не веришь !?.. а я верю больше чем тебе ЗеАйболитам !!!

Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».
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09.02.2022 14:00 Ответить
Побочка від Pfizer: чоловічий дітородний орган збільшується на 2 см, в діаметрі. Це не афішується, бо на всіх вакцини не вистачить. ЗІ Я теж хочу нести маразм, чому це тільки вам можна.)
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09.02.2022 14:07 Ответить
я думал, риск заражения ВИЧ увеличивается, если в очко долбиться и шприц колоть, а на самом деле вот оно как...
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09.02.2022 14:04 Ответить
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09.02.2022 14:13 Ответить
В бюджете нет денег на 500 грн за бустер. Но сми продолжают тиражировать сцанину банковой для лошар73%.
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09.02.2022 14:10 Ответить
А можно мои 1.5 тыс отдать нашим солдатам? Где такая возможность? А, Зе? Я не хочу в кино и кинотеатры, и бум. книги давно не читаю....
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09.02.2022 14:28 Ответить
 
 