Жилье - комната на десятерых, на обед - бутерброд, - украинцы показали бесчеловечные условия на заработках за границей

Работодатель должен снабжать и обедом, но на горячие блюда рассчитывать не стоит.

Проживание в комнате вдесятером, работа на вредном производстве, а на обед разве что бутерброд. Все то, о чем умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу – об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Я слышала истории, когда обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. А если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. А конечно, это расходы", – жалуется киевлянка Анастасия Яремченко.

"Сейчас я вам покажу, в каких условиях живут украинцы. В частности, я жил в таких условиях 2 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять человек", – считает кровати в комнате гастарбайтер Евгений Багликов.

"Если работодатель аграрий, и он где-то, извините, в каких-то польских чигирях, то конечно, что там будет жилищный фонд, мягко говоря, не очень современный", – предостерегает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

По контракту, работодатель, кроме жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит. В частности, эксперт Татьяна Пашкина объясняет:

"Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное".