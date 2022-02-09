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Жилье - комната на десятерых, на обед - бутерброд, - украинцы показали бесчеловечные условия на заработках за границей

Работодатель должен снабжать и обедом, но на горячие блюда рассчитывать не стоит.

Проживание в комнате вдесятером, работа на вредном производстве, а на обед разве что бутерброд. Все то, о чем умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу – об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Я слышала истории, когда обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. А если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. А конечно, это расходы", – жалуется киевлянка Анастасия Яремченко.

"Сейчас я вам покажу, в каких условиях живут украинцы. В частности, я жил в таких условиях 2 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять человек", – считает кровати в комнате гастарбайтер Евгений Багликов.

"Если работодатель аграрий, и он где-то, извините, в каких-то польских чигирях, то конечно, что там будет жилищный фонд, мягко говоря, не очень современный", – предостерегает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

По контракту, работодатель, кроме жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит. В частности, эксперт Татьяна Пашкина объясняет:

"Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное".

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работа (602) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+28
Черговий гавновброс, щоб раби не розбігались з заводів українських мільйонерів і працювали за умовні 8-10-12 тисяч грн. А по сюжету, якщо ти два роки робиш в Польщі і до цього часу живеш в кімнаті на 10 чоловік, а не знайшов собі щось краще, то ти дох останній.
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09.02.2022 13:47 Ответить
+25
Очередная страшилка от зеленого стада...
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09.02.2022 13:45 Ответить
+22

Втратити пенсійний стаж. **** до слез.
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09.02.2022 13:46 Ответить
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А чего они хотели от бесплатного жилья и питания? Хотите лучших условий скидывайтесь допустим вчетвером на аренду двушки и живите, многие так делают.
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09.02.2022 14:16 Ответить
Якесь дивне відео. Знімайте житло і купуйте собі їжу! Фінансово не вигідно? - Повертайтесь в Україну або шукайте де краще. зараз весь світ в мандрах. Селяни в Європі також мігрують. Шведи стараються працювати в Норвегії-платять більше і.т.д.
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09.02.2022 14:23 Ответить
Говорить експерт з працевлаштування на заводах Ахметки і Коломойши )))
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09.02.2022 14:24 Ответить
Бредятина. Даже не стоит комментировать. Петя мог бы и не позориться...
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09.02.2022 14:25 Ответить
Да потому что все эти массовые наборы с предоставление жилья и еды для гастербайтеров- это всё д#ерьмо собачье. Такое, максимум, чтобы вырваться на первый раз. А для человеческой жизни, нужно обзавестись официальными документами для работы и проживания (ВНЖ, "карта поляка", или что там ещё у них...), устраиваться на нормальную работу, снимать отдельное, нормальное жильё и жить, и накопления вкладывать в недвижимость в Украине. Польская з.п. должна это всё позволять, страна там на подъёме сейчас.
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09.02.2022 14:28 Ответить
ganz richtig
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09.02.2022 15:37 Ответить
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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09.02.2022 14:30 Ответить
это же насколько хреново в Украине обстоит дело с работой, что люди едут за бугор впринципе зная о условиях!? выходит в Украине условия куда хуже!? ПИПЕЦ
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09.02.2022 14:30 Ответить
Завжди є місце де краще. Краще там де нас нема.
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09.02.2022 14:39 Ответить
Как быстро это репортаж появится на руссми? Раскачаете лодку - поедете в Польшу рабами. Делайте ставки, господа.
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09.02.2022 14:32 Ответить
То хто їх заставляє там працювати, можна найти роботу з нормальними умовами.
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09.02.2022 14:32 Ответить
Наши рабовладельцы вынуждены поднимать зарплату на фоне более высоких заработков ЕС.
Жаба давит. Вот и снимают заказуху, чтобы рабов запугать и платить им меньше.
Специалисты нормально зарабатыают. Семьи перевозят.
А разнорабочие без специальности - кто на что учился.
А про стаж пусть не трындит. Если официально работаешь стаж идёт той страны, в которой работаешь. И там не надо рабом на галерах впахивать 40!!! лет, чтобы получать минималку.
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09.02.2022 14:33 Ответить
Кто не хочет работать, тот ищет причину. Кто хочет работать, ищет возможность.
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09.02.2022 14:34 Ответить
В Україні вже не вистачає рабів за мінімальну ішачити, свята закінчились народ валить на заробітки!
Мені знайомий каже, знайди мені водія автонавантажувача на склад, бо одні алкаші, наркомани і нероби приходять?! Як ти нормальних собі шукаєш?!
Я питаю скільки платиш ваділі штабелера... 12 000 на руки
Я кажу, а я 20 000 на руки ... Тому шансів знайти тобі нормального штабелерщика нема, бо за декілька кілометрів у Перемишлі платять взагалі від 35000 грн
Мусиш терпіти алконавтів, хоч хтось робить... З запоями правда
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09.02.2022 14:37 Ответить
Знаю я таких як на відео робочих
Три палети розібрати і в інстаграмі посидіти годинки чотири або бухнути втіхаря і подрімати... Щей гроші плати + обід і вечеря
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09.02.2022 14:40 Ответить
В Україні мені доводиться працювати в офісі на 50 чоловік, на обід мені не дають нікуя.
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09.02.2022 14:39 Ответить
Работодатель плотит зарплату, а питание и проживание будьте добры сами себе ищите панове, или еще бабу на ночь работодатель должен дать - понаезжают слюпики и ноют, лучше у мамы возле сиси сидите.
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09.02.2022 14:42 Ответить
так не едь никуда такое впечатление что его туда волоком затащили -работай на зэлупу за 4000 эвро
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09.02.2022 14:43 Ответить
Сусіду заздрю , він арбайтер аравійський.
Тут його син же спився чистим віскі!
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09.02.2022 14:43 Ответить
Нехай повертається в Україну і йде працювати на Укрпошту за 8 000 грн в місяць
Там обіди не дають, правда баби - листоноші від 65 років... Може йому то підійде!
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09.02.2022 14:49 Ответить
правильно дуже правильно, в Європу на заробітки не їдьте, тут батрачте за 6к гривасів на Коломоєфірташів, ну або у крайньому випадку на парашу, там є чудові апартаменти у вигляді бараків з нарами....
а взагалі добра частина туди їде на 3 місяці і для них головне як найбільше годин працювати, а не у 5* готелях відпочивати.
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09.02.2022 14:53 Ответить
не ленитесь учить язык в стране которой ищете работу и не будете жить в бараках и работать на работах с непонятными условиями. p.s родственники предложили оплачивать языковые курсы для нанятой сотрудницы из Украины, так он поленилась она выбрала пойти на 12-ти часовые смены на фабрику с проживанием в описанных бараках по 8 и больше чел
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09.02.2022 14:55 Ответить
А где это в Украине работодатель обязан жилье на троих предоставлять и еду? Так почему они там этого хотят?
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09.02.2022 14:57 Ответить
повний пансіон + 4 дози марихуани та 4 талони на відвідування борделю щомісяця.
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09.02.2022 15:26 Ответить
Узнал, как мне хреново работать заграницей и улыбнулся 😀
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09.02.2022 15:08 Ответить
Ой, не кажи. Помираємо тут просто
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09.02.2022 16:12 Ответить
Ситуации бывают разные. Хватает и обманутых, есть и разочарованые в отдельных странах. Главная проблема, что за бугром на дядю батречем, а своя страна в долгах
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09.02.2022 21:21 Ответить
Но послушайте, Украина сегодня находится именно в том месте, куда ее привел ее собственный народ, ходивший или не ходивший на выборы. Никакой жалости к украинцам, из-за того, что им стало херово жить в родной стране, у меня нет. Я тоже украинец, но в данном случае речь идет об украинцах, которые живут в Украине. Я даю себе отчет, что на следующих выборах украинцы могут сделать выбор еще более тупо. Не нравится так жить - в хозмаге вилы продаются. Исправьте ошибку, выгоните и Зелебородька в Ростов! Но нет, насрать - насрали, а убирать не хотим!
Так что, no mercy!
А по поводу дяди - то я лучше буду работать на польского дядю и буду видеть, как мои налоги идут на развитие инфраструктуры Кракова, на парки, на озеленение, чем, в случае с Украиной, на офшоры Зелебородька и его друзей!
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10.02.2022 10:26 Ответить
Ну, дааа по твоим словам можно сказать что пришел Зеленский и разрушил страну до основания. Порохобот несчастный. Как раз такие как ты и продали страну евродядям.
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12.02.2022 04:57 Ответить
Антипиар. В Харькове строители всухомятку питаются,работают по 12 часов ,еще и дурят.Многие снимают жилье,многие живут в построечных условиях.Прекрасно платят только на Большой стройке.Легальная зарплата,причем приличная,стаж,больничные и тд.
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09.02.2022 15:14 Ответить
перевели 15 лярдов, и едят бутерброд?
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09.02.2022 15:30 Ответить
это потому что в польше нет дешевой скумбрии, из которой можно приготовить много полезных и вкусных блюд
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09.02.2022 15:34 Ответить
я и в похужих условиях работал, когда то - например жил прямо на стройке и это в Украине, где вообще ни кроватей, ни помыться, ни кушать приготовить - но даже в этой ситуации я никогда не думал комуто жаловаться - ведь я знал куда иду и деньги получал. Не нравиться работа - ищи другую, а страшилки эти - только, для того кто жизни не видел еще)))
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09.02.2022 15:57 Ответить
Ніхто ж нікого не привязав до робочого місця, не подобається робота або умови - шукай іншу роботу, або швиденько їдь додому, на Батьківщину, до дружини - там обід набагато смачніший..
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09.02.2022 15:59 Ответить
И всё равно едут !!
Считают эти условия лучше, чем в Украине?
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09.02.2022 16:52 Ответить
Лучше себя здесь человеком чувствовать, чем за границей рабом. Тем более, что в последнее время и в Европе зарплаты не слабо упали, или обещают одно, а по факту другое
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09.02.2022 21:19 Ответить
Человек, он и за границей - человек, а лодырь и раб бутылки, он только за границей ,,раб", а здесь вроде и ,,человек", как некоторые считают...
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10.02.2022 11:04 Ответить
За что боролись,на то и напоролись .Це перемога)))
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10.02.2022 11:58 Ответить
Ну да в Украине все иначе у тех кто приехал строить объект
И даже оплата в несколько раз выше
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10.02.2022 12:11 Ответить
"А ещё там негров вешают".
Кому не нравится,добро пожаловать цюрюк.
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10.02.2022 12:19 Ответить
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