Жилье - комната на десятерых, на обед - бутерброд, - украинцы показали бесчеловечные условия на заработках за границей
Работодатель должен снабжать и обедом, но на горячие блюда рассчитывать не стоит.
Проживание в комнате вдесятером, работа на вредном производстве, а на обед разве что бутерброд. Все то, о чем умалчивают зарубежные работодатели, принимая на работу – об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Я слышала истории, когда обещают, что будут в комнате жить по два-три человека, а живут вдесятером. А если что-то не устраивает, то надо снимать жилье за свой счет. А конечно, это расходы", – жалуется киевлянка Анастасия Яремченко.
"Сейчас я вам покажу, в каких условиях живут украинцы. В частности, я жил в таких условиях 2 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять человек", – считает кровати в комнате гастарбайтер Евгений Багликов.
"Если работодатель аграрий, и он где-то, извините, в каких-то польских чигирях, то конечно, что там будет жилищный фонд, мягко говоря, не очень современный", – предостерегает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.
По контракту, работодатель, кроме жилья, должен обеспечивать и обедом. Однако даже на горячие блюда рассчитывать не стоит. В частности, эксперт Татьяна Пашкина объясняет:
"Работодатель предоставляет жилье и какое-то питание. Опять же, питание – это не мишленовские звезды. Это простые вещи. Возможно, сандвичи. Оно будет простецкое. Оно будет не всегда вкусное".
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Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Жаба давит. Вот и снимают заказуху, чтобы рабов запугать и платить им меньше.
Специалисты нормально зарабатыают. Семьи перевозят.
А разнорабочие без специальности - кто на что учился.
А про стаж пусть не трындит. Если официально работаешь стаж идёт той страны, в которой работаешь. И там не надо рабом на галерах впахивать 40!!! лет, чтобы получать минималку.
Мені знайомий каже, знайди мені водія автонавантажувача на склад, бо одні алкаші, наркомани і нероби приходять?! Як ти нормальних собі шукаєш?!
Я питаю скільки платиш ваділі штабелера... 12 000 на руки
Я кажу, а я 20 000 на руки ... Тому шансів знайти тобі нормального штабелерщика нема, бо за декілька кілометрів у Перемишлі платять взагалі від 35000 грн
Мусиш терпіти алконавтів, хоч хтось робить... З запоями правда
Три палети розібрати і в інстаграмі посидіти годинки чотири або бухнути втіхаря і подрімати... Щей гроші плати + обід і вечеря
Тут його син же спився чистим віскі!
Там обіди не дають, правда баби - листоноші від 65 років... Може йому то підійде!
а взагалі добра частина туди їде на 3 місяці і для них головне як найбільше годин працювати, а не у 5* готелях відпочивати.
Так что, no mercy!
А по поводу дяди - то я лучше буду работать на польского дядю и буду видеть, как мои налоги идут на развитие инфраструктуры Кракова, на парки, на озеленение, чем, в случае с Украиной, на офшоры Зелебородька и его друзей!
Считают эти условия лучше, чем в Украине?
И даже оплата в несколько раз выше
Кому не нравится,добро пожаловать цюрюк.